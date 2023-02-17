https://ria.ru/20230217/byudzhet-1852605637.html

Стало известно, сколько бюджет получит за счет разовой выплаты от компаний

Стало известно, сколько бюджет получит за счет разовой выплаты от компаний - РИА Новости, 17.02.2023

Стало известно, сколько бюджет получит за счет разовой выплаты от компаний

Минфин РФ согласовывает с бизнесом выплату в бюджет части сверхдоходов за 2021-2022 годы, причем участие нефтегазового сектора и малого и среднего бизнеса не... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T11:05

2023-02-17T11:05

2023-02-17T11:05

экономика

россия

антон силуанов

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Минфин РФ согласовывает с бизнесом выплату в бюджет части сверхдоходов за 2021-2022 годы, причем участие нефтегазового сектора и малого и среднего бизнеса не предполагается, министерство рассчитывает получить от этой выплаты порядка 300 миллиардов рублей, рассказал глава Минфина РФ Антон Силуанов."Мы сейчас как раз с бизнесом активно обсуждаем. Мы так договорились, что будут подготовлены специальные поправки в налоговое законодательство. И, скорее всего, это участие будет в виде сборов с бизнеса, с той части прироста финансового результата за последние годы. Пока рассматриваются 2022 и 2021 год по сравнению с 2019 и 2020. Во всяком случае, тот прирост, который был получен, в основном, это конъюнктурные доходы, частью прироста бизнес готов поделиться с государством", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24", комментируя то, в какой форме будет осуществляться выплата в бюджет.Силуанов также добавил, что не рассматривается вопрос участия малого бизнеса, а также нефтегазового сектора. "Почему? Потому что мы по нефтегазовому сектору в последнее время приняли целый ряд налоговых новаций, которые и так централизуют часть дополнительной ренты, которую этот сектор получил в результате ценовой конъюнктуры", - пояснил министр, он добавив, что Минфин рассчитывает получить порядка 300 миллиардов рублей допдоходов в бюджет.Первый вице-премьер Андрей Белоусов на прошлой неделе сообщил, что правительство РФ прорабатывает с бизнесом вопрос выплаты в 2023 году однократного добровольного взноса. Белоусов пояснил, что речь идет о взносе именно от крупных предприятий, добавив, что финансовые результаты ряда компаний в прошлом году были очень хорошие.

https://ria.ru/20230208/vznos-1850598858.html

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Ольга Фомченкова

экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)