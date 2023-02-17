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Уралец до смерти забил брата-близнеца, заступившись за мать

Уралец до смерти забил брата-близнеца, заступившись за мать - РИА Новости, 17.02.2023

Уралец до смерти забил брата-близнеца, заступившись за мать

Мужчина заступился за мать и избил до смерти своего брата-близнеца в городе Невьянске Свердловской области, сообщает региональное управление СК РФ в пятницу. РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T15:59

2023-02-17T15:59

2023-02-17T15:59

происшествия

невьянск

свердловская область

россия

валерий горелых

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 фев – РИА Новости. Мужчина заступился за мать и избил до смерти своего брата-близнеца в городе Невьянске Свердловской области, сообщает региональное управление СК РФ в пятницу. "В Невьянске ранее судимый 37-летний мужчина обвиняется в особо тяжком преступлении в отношении брата-близнеца", – говорится в сообщении. По данным ведомства, в ночь на 12 февраля фигурант уголовного дела приехал в квартиру дома по улице Урицкого, где проживал его брат-близнец. Там обвиняемый поругался с родственником и нанес ему черепно-мозговую травму, от которой тот вскоре скончался. Мужчине предъявлено обвинение по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть, добавили в СУСК. Как уточнил начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, погибший от рук родного брата проживал вместе с матерью и нередко злоупотреблял спиртным. "В один из дней он причинил побои своей матери, о чем вскоре стало известно проживающему в Новоуральске брату... По рассматриваемой версии, именно желание наказать брата-близнеца за причиненные матери побои и стало поводом для жестокого избиения со стороны обвиняемого. Очевидно, что он не рассчитал свои силы в ходе этого "воспитательного процесса", – отметил Горелых.

https://ria.ru/20230216/wildberries-1852350816.html

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невьянск

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происшествия, невьянск, свердловская область, россия, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф)