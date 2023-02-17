https://ria.ru/20230217/bilayn-1852420849.html

Билайн начал в 2023 году оперативно определять ошибки в сети при помощи ИИ

Билайн начал в 2023 году оперативно определять ошибки в сети при помощи ИИ - РИА Новости, 17.02.2023

Билайн начал в 2023 году оперативно определять ошибки в сети при помощи ИИ

ПАО "Вымпелком" (бренд билайн) с начала 2023 года полностью перешел на оперативную схему определения ошибок в сети при помощи алгоритмов системы "Виртуальный... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T10:00

2023-02-17T10:00

2023-02-17T10:00

экономика

билайн

мобильная связь

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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. ПАО "Вымпелком" (бренд билайн) с начала 2023 года полностью перешел на оперативную схему определения ошибок в сети при помощи алгоритмов системы "Виртуальный эксперт по качеству", за этот период она обнаружила около 3,5 тысячи проблем, потенциально влияющих на абонентский сервис, сообщила компания."Виртуальный эксперт по качеству" осуществляет автоматическое наблюдение за работой сетей, фиксирует возможные отклонения, информирует о них соответствующих специалистов и контролирует процесс устранения. Кроме того, на основе алгоритмов машинного обучения система может предсказать потенциальное количество обращений от клиентов на основе истории сопоставления жалоб и ошибок за предыдущий год."Около 70% всех выявленных проблем опередили жалобы абонентов более, чем на 2 дня, еще 30% — обозначались день в день, либо с опережением на сутки. Около 60% проблем, которые прогнозировались алгоритмами нашей системы, были решены до поступления абонентских жалоб. Оставшаяся часть переросла в локальные ошибки и сопровождалась клиентскими обращениями, которые были обработаны в приоритетном порядке". – приводится в сообщении комментарий директора по эксплуатации сети Алексея Казаева.

https://ria.ru/20230213/internet-1851209249.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, билайн, мобильная связь, россия