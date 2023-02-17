https://ria.ru/20230217/bezopasnost-1852697201.html

Белоруссия выполнила договоренности в сфере безопасности, заявил Лукашенко

Белоруссия выполнила договоренности в сфере безопасности, заявил Лукашенко - РИА Новости, 17.02.2023

Белоруссия выполнила договоренности в сфере безопасности, заявил Лукашенко

Белоруссия выполнила все взятые на себя обязательства в области безопасности в рамках Союзного государства, заявил президент республики Александр Лукашенко на... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T15:14

2023-02-17T15:14

2023-02-17T16:48

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россия

минск

владимир путин

александр лукашенко

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НОВО-ОГАРЕВО, 17 фев — РИА Новости. Белоруссия выполнила все взятые на себя обязательства в области безопасности в рамках Союзного государства, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным в подмосковной резиденции российского лидера в Ново-Огарево.Лукашенко пообещал в ходе переговоров конкретно остановиться на том, что делается в этой области.Он также добавил, что Белоруссия "при соответствующей небольшой поддержке" России готова производить некоторые экземпляры военной авиатехники.В Союзном государстве действует договор о региональной группировке войск. Накануне Лукашенко сообщал, что в его рамках в Белоруссии проходят подготовку до 15 тысяч российских военных. По его словам, по договоренности с Путиным, в случае военной агрессии против республики эти силы будут воевать вместе с белорусскими.Он добавил, что в соглашениях Белоруссии и России четко прописаны все параметры региональной группировки войск Союзного государства, эта информация не скрывается.Также на белорусских аэродромах находится большая группировка российских ВКС. С 16 января по 1 февраля прошли совместные летно-тактические учения.В начале февраля госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев сообщил, что Москва и Минск в 2023 году начнут выполнять три союзные программы в сфере обороны и безопасности. Их разработали в условиях давления Запада и обострения военно-политической обстановки в Восточной Европе.

https://ria.ru/20230216/lukashenko-1852364457.html

https://ria.ru/20230217/otnosheniya-1852346767.html

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в мире, белоруссия, россия, минск, владимир путин, александр лукашенко