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Белоруссия выполнила договоренности в сфере безопасности, заявил Лукашенко - РИА Новости, 17.02.2023
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Белоруссия выполнила договоренности в сфере безопасности, заявил Лукашенко
Белоруссия выполнила договоренности в сфере безопасности, заявил Лукашенко - РИА Новости, 17.02.2023
Белоруссия выполнила договоренности в сфере безопасности, заявил Лукашенко
Белоруссия выполнила все взятые на себя обязательства в области безопасности в рамках Союзного государства, заявил президент республики Александр Лукашенко на... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T15:14
2023-02-17T16:48
в мире
белоруссия
россия
минск
владимир путин
александр лукашенко
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НОВО-ОГАРЕВО, 17 фев — РИА Новости. Белоруссия выполнила все взятые на себя обязательства в области безопасности в рамках Союзного государства, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным в подмосковной резиденции российского лидера в Ново-Огарево.Лукашенко пообещал в ходе переговоров конкретно остановиться на том, что делается в этой области.Он также добавил, что Белоруссия "при соответствующей небольшой поддержке" России готова производить некоторые экземпляры военной авиатехники.В Союзном государстве действует договор о региональной группировке войск. Накануне Лукашенко сообщал, что в его рамках в Белоруссии проходят подготовку до 15 тысяч российских военных. По его словам, по договоренности с Путиным, в случае военной агрессии против республики эти силы будут воевать вместе с белорусскими.Он добавил, что в соглашениях Белоруссии и России четко прописаны все параметры региональной группировки войск Союзного государства, эта информация не скрывается.Также на белорусских аэродромах находится большая группировка российских ВКС. С 16 января по 1 февраля прошли совместные летно-тактические учения.В начале февраля госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев сообщил, что Москва и Минск в 2023 году начнут выполнять три союзные программы в сфере обороны и безопасности. Их разработали в условиях давления Запада и обострения военно-политической обстановки в Восточной Европе.
https://ria.ru/20230216/lukashenko-1852364457.html
https://ria.ru/20230217/otnosheniya-1852346767.html
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в мире, белоруссия, россия, минск, владимир путин, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Россия, Минск, Владимир Путин, Александр Лукашенко
15:14 17.02.2023 (обновлено: 16:48 17.02.2023)
 
Белоруссия выполнила договоренности в сфере безопасности, заявил Лукашенко

Лукашенко: Белоруссия выполнила все договоренности с Россией в сфере безопасности

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Читать ria.ru в
НОВО-ОГАРЕВО, 17 фев — РИА Новости. Белоруссия выполнила все взятые на себя обязательства в области безопасности в рамках Союзного государства, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным в подмосковной резиденции российского лидера в Ново-Огарево.
"Все, о чем мы договаривались <...> месяца три назад по обороне и безопасности, белорусская сторона на 100 процентов выполнила по прошлому году. И даже больше сделали", — уточнил он.
Лукашенко пообещал в ходе переговоров конкретно остановиться на том, что делается в этой области.
Он также добавил, что Белоруссия "при соответствующей небольшой поддержке" России готова производить некоторые экземпляры военной авиатехники.
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В Союзном государстве действует договор о региональной группировке войск. Накануне Лукашенко сообщал, что в его рамках в Белоруссии проходят подготовку до 15 тысяч российских военных. По его словам, по договоренности с Путиным, в случае военной агрессии против республики эти силы будут воевать вместе с белорусскими.
Он добавил, что в соглашениях Белоруссии и России четко прописаны все параметры региональной группировки войск Союзного государства, эта информация не скрывается.
Также на белорусских аэродромах находится большая группировка российских ВКС. С 16 января по 1 февраля прошли совместные летно-тактические учения.
В начале февраля госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев сообщил, что Москва и Минск в 2023 году начнут выполнять три союзные программы в сфере обороны и безопасности. Их разработали в условиях давления Запада и обострения военно-политической обстановки в Восточной Европе.
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