https://ria.ru/20230217/bespilotnik-1852563156.html

Источник: в России начались испытания беспилотника ТрАМП

Источник: в России начались испытания беспилотника ТрАМП - РИА Новости, 17.02.2023

Источник: в России начались испытания беспилотника ТрАМП

Российский транспортный беспилотник ТрАМП приступил к наземным испытаниям — первый полет запланирован на апрель, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T03:23

2023-02-17T03:23

2023-02-17T14:42

новое оружие россии

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россия

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Российский транспортный беспилотник ТрАМП приступил к наземным испытаниям — первый полет запланирован на апрель, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе. Как ранее стало известно агентству, новейший БПЛА способен перебросить до 250 килограммов груза на дистанцию свыше 600 километров. "Разработчики беспилотника приступили к испытаниям на земле, проверяются и отлаживаются системы и механизмы управления дроном, выполняются серии пробежек, пока без отрыва от полосы для уточнения расчетных параметров. Все это в рамках подготовки к подъему машины в воздух", — рассказал собеседник. Ранее источник сообщал, что особенность ТрАМПа заключается в большом грузовом отсеке объемом 2650 литров, который позволяет перебрасывать и сбрасывать с парашютом в заданную точку габаритный груз. Крейсерская скорость аппарата составляет 195 километров в час, крейсерский потолок — три тысячи метров. В гражданских целях дрон можно использовать для мониторинга обширных площадей и в сельском хозяйстве. Отсек приспособлен для оснащения радиолокационным, оптическим, картографическим и иным спецоборудованием. За счет раскрывающихся вниз створок отсека возможна подвеска ударной полезной нагрузки. Среди особенностей ТрАМПа собеседник также назвал усиленное шасси с пневматиками большого диаметра для взлета и посадки на короткие, плохо подготовленные площадки, встроенную систему спасения груза и самого аппарата, а также модульную конструкцию основных узлов. В частности, на беспилотнике можно в полевых условиях заменять крыло, двигатель и шасси.

https://ria.ru/20230209/bespilotniki-1850862442.html

https://ria.ru/20230203/bpla-1849408341.html

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безопасность, технологии, россия