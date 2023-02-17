Власти открыли переправу по льду Байкала на остров Ольхон
МЧС сообщает об открытии переправы по льду Байкала на остров Ольхон
ИРКУТСК, 17 фев — РИА Новости. На байкальский остров Ольхон с материка открыли ледовую переправу, сообщает ГУМЧС по Иркутской области.
"Сегодня на озере Байкал введена в эксплуатацию ледовая переправа, соединившая остров Ольхон с материком. Из-за большого количества трещин, нажимов и торосов запрещено выезжать за ограничительные вешки", — говорится в релизе.
Отмечается, что проверка безопасной эксплуатации ледовой переправы, отслеживание изменения толщины и структуры льда будет осуществляться ежедневно.
На Байкале в проливе Малое море после сильных морозов, которые ударили в начале февраля, а затем сменились оттепелью, возник ледовый разлом. Становая трещина протянулась от мыса Улан-Хада в двух направлениях: в сторону Сармы и Ольхонских ворот. Состояние льда долгое время не позволяло открыть ледовую переправу с большой земли на остров.
Ольхон — самый большой остров озера Байкал. Его протяженность 73,5 километра, ширина — 15 километров. Население — около 1700 жителей. К востоку от острова находится глубочайшее место Байкала — 1642 метров. Территория Ольхона вместе с прилегающими островками входит в Прибайкальский национальный парк и является излюбленным местом отдыха туристов.
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