Рейтинг@Mail.ru
На льду Байкала образовался большой разлом - РИА Новости, 01.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20230201/baykal-1848920212.html
На льду Байкала образовался большой разлом
На льду Байкала образовался большой разлом - РИА Новости, 01.02.2023
На льду Байкала образовался большой разлом
В проливе Малое Море на льду Байкала образовалась трещина большой протяженности, выезд и выход на лед опасен, сообщает ГУМЧС по Иркутской области. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T14:08
2023-02-01T14:08
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
байкал
ольхон
иркутская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0a/1745174084_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_aff72d6dc725dc8327be44365f75d7e6.jpg
ИРКУТСК, 1 фев - РИА Новости. В проливе Малое Море на льду Байкала образовалась трещина большой протяженности, выезд и выход на лед опасен, сообщает ГУМЧС по Иркутской области. После морозов в минус 50 градусов в Иркутскую область пришла оттепель. Это привело к возникновению разломов на льду Байкала. "В проливе Малое Море образовалась многокилометровая становая трещина – от мыса Улан-Хада в двух направлениях: в сторону Сармы и Ольхонских ворот", – говорится в сообщении. Отмечается, что состояние льда не позволяет в этом году открыть ледовую переправу с большой земли на остров Ольхон. Несколько автомобилей, самовольно выехавшие на лед, уже угодили в трещину. Чтобы спасти их, владельцам пришлось вызывать сотрудников МЧС. Ведомство в настоящее время не дает прогноза открытия ледовой переправы на Ольхон. В МЧС предупреждают: "Ледовой дороги на Ольхон в настоящее время нет! Выезд на лед запрещен и смертельно опасен!"
https://ria.ru/20230126/baykal-1847535596.html
байкал
ольхон
иркутская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Лана Баева
Лана Баева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0a/1745174084_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2b83b401d78bbfa5bcd8ad2a314a5b6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, туризм, туристы, байкал, ольхон, иркутская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Байкал, Ольхон, Иркутская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
14:08 01.02.2023
 
На льду Байкала образовался большой разлом

Большой разлом на льду Байкала не позволяет открыть переправу на остров Ольхон

© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в медиабанкЛед на озере Байкал
Лед на озере Байкал - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 1 фев - РИА Новости. В проливе Малое Море на льду Байкала образовалась трещина большой протяженности, выезд и выход на лед опасен, сообщает ГУМЧС по Иркутской области.
После морозов в минус 50 градусов в Иркутскую область пришла оттепель. Это привело к возникновению разломов на льду Байкала.
"В проливе Малое Море образовалась многокилометровая становая трещина – от мыса Улан-Хада в двух направлениях: в сторону Сармы и Ольхонских ворот", – говорится в сообщении.
Отмечается, что состояние льда не позволяет в этом году открыть ледовую переправу с большой земли на остров Ольхон. Несколько автомобилей, самовольно выехавшие на лед, уже угодили в трещину. Чтобы спасти их, владельцам пришлось вызывать сотрудников МЧС.
Ведомство в настоящее время не дает прогноза открытия ледовой переправы на Ольхон. В МЧС предупреждают: "Ледовой дороги на Ольхон в настоящее время нет! Выезд на лед запрещен и смертельно опасен!"
Замерзший Байкал и мыс Бурхан (скала Шаманка) на острове Ольхон - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
26 января, 11:55Туризм
Туроператор объявил о запуске чартерной программы на Байкал
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыБайкалОльхонИркутская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала