https://ria.ru/20230201/baykal-1848920212.html
На льду Байкала образовался большой разлом
На льду Байкала образовался большой разлом - РИА Новости, 01.02.2023
На льду Байкала образовался большой разлом
В проливе Малое Море на льду Байкала образовалась трещина большой протяженности, выезд и выход на лед опасен, сообщает ГУМЧС по Иркутской области. РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T14:08
2023-02-01T14:08
2023-02-01T14:08
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ИРКУТСК, 1 фев - РИА Новости. В проливе Малое Море на льду Байкала образовалась трещина большой протяженности, выезд и выход на лед опасен, сообщает ГУМЧС по Иркутской области. После морозов в минус 50 градусов в Иркутскую область пришла оттепель. Это привело к возникновению разломов на льду Байкала. "В проливе Малое Море образовалась многокилометровая становая трещина – от мыса Улан-Хада в двух направлениях: в сторону Сармы и Ольхонских ворот", – говорится в сообщении. Отмечается, что состояние льда не позволяет в этом году открыть ледовую переправу с большой земли на остров Ольхон. Несколько автомобилей, самовольно выехавшие на лед, уже угодили в трещину. Чтобы спасти их, владельцам пришлось вызывать сотрудников МЧС. Ведомство в настоящее время не дает прогноза открытия ледовой переправы на Ольхон. В МЧС предупреждают: "Ледовой дороги на Ольхон в настоящее время нет! Выезд на лед запрещен и смертельно опасен!"
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, байкал, ольхон, иркутская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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На льду Байкала образовался большой разлом
Большой разлом на льду Байкала не позволяет открыть переправу на остров Ольхон