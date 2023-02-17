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Врач Белого дома дал оценку психическому состоянию Байдена - РИА Новости, 17.02.2023
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Врач Белого дома дал оценку психическому состоянию Байдена
Врач Белого дома дал оценку психическому состоянию Байдена - РИА Новости, 17.02.2023
Врач Белого дома дал оценку психическому состоянию Байдена
Президент США Джо Байден не страдает от склероза или неврологических расстройств, сообщил его врач. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T02:15
2023-02-17T02:15
в мире
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 17 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден не страдает от склероза или неврологических расстройств, сообщил его врач. "Чрезвычайно детальное неврологическое обследование вновь обнадежило тем, что нет никаких указаний на церебральное или другое неврологическое расстройство, такое как инсульт, рассеянный склероз, болезнь Паркинсона или восходящий боковой склероз", - говорится в заключении врача по итогам диспансеризации Байдена. Хотя Байден не продемонстрировал какой-либо двигательной слабости, но в обеих стопах наблюдается периферическая невропатия, указал врач. В связи с этим у Байдена по-прежнему наблюдаются легкие изменения походки, они объясняются еще и артритом позвоночника и стопы, сообщил он. В то же время у Байдена иногда проявляются симптомы желудочного-пищеводного рефлюкса, с чем связан его кашель и заложенность носа, указал врач. "Эти симптомы обычно обостряются после еды", - подчеркнул врач. Президент США часто становится поводом для шуток из-за оговорок или забывчивости. Иногда он путает имена или должности присутствующих, бывали случаи, когда Байден прибегал к помощи окружающих в поисках выхода со сцены. Также президент США оступался на лестницах и трапах самолета, падал с велосипеда, оборачивался для рукопожатия к пустоте.
https://ria.ru/20230211/bayden-1851387955.html
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в мире, сша, джо байден
В мире, США, Джо Байден
02:15 17.02.2023
 
Врач Белого дома дал оценку психическому состоянию Байдена

Врач заявил, что Байден не страдает от склероза или неврологических расстройств

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Джо Байден во время ежегодного обращения к конгрессу
Президент США Джо Байден во время ежегодного обращения к конгрессу - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 17 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден не страдает от склероза или неврологических расстройств, сообщил его врач.
"Чрезвычайно детальное неврологическое обследование вновь обнадежило тем, что нет никаких указаний на церебральное или другое неврологическое расстройство, такое как инсульт, рассеянный склероз, болезнь Паркинсона или восходящий боковой склероз", - говорится в заключении врача по итогам диспансеризации Байдена.
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Хотя Байден не продемонстрировал какой-либо двигательной слабости, но в обеих стопах наблюдается периферическая невропатия, указал врач. В связи с этим у Байдена по-прежнему наблюдаются легкие изменения походки, они объясняются еще и артритом позвоночника и стопы, сообщил он.
В то же время у Байдена иногда проявляются симптомы желудочного-пищеводного рефлюкса, с чем связан его кашель и заложенность носа, указал врач.
"Эти симптомы обычно обостряются после еды", - подчеркнул врач.
Президент США часто становится поводом для шуток из-за оговорок или забывчивости. Иногда он путает имена или должности присутствующих, бывали случаи, когда Байден прибегал к помощи окружающих в поисках выхода со сцены. Также президент США оступался на лестницах и трапах самолета, падал с велосипеда, оборачивался для рукопожатия к пустоте.
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