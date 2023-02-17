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Врач Белого дома рассказал о здоровье Байдена - РИА Новости, 17.02.2023
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Врач Белого дома рассказал о здоровье Байдена
Врач Белого дома рассказал о здоровье Байдена - РИА Новости, 17.02.2023
Врач Белого дома рассказал о здоровье Байдена
Джо Байден способен эффективно выполнять функции президента США, он здоров и не страдает ни склерозом, ни болезнью Паркинсона, заявил его лечащий врач Кевин... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T01:33
2023-02-17T08:25
в мире
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 17 фев – РИА Новости. Джо Байден способен эффективно выполнять функции президента США, он здоров и не страдает ни склерозом, ни болезнью Паркинсона, заявил его лечащий врач Кевин О'Коннор.Байден в четверг три часа провел в больнице на ежегодном медицинском обследовании. Белый дом по итогам распространил пятистраничный текст заключения О'Коннора."Президент не курит, не пьет и продолжает делать физические упражнения как минимум пять раз в неделю", – сообщил врач.По его словам, Байден "остается здоровым и энергичным 80-летним мужчиной, который в состоянии успешно исполнять президентские обязанности, в том числе в качестве руководителя исполнительной ветви власти, главы государства и верховного главнокомандующего".Отмечается, что в ходе обследования Байдену удалили кожное образование на груди. Врач напомнил, что еще до работы президентом Байден перенес операцию по удалению немеланомных, раковых кожных образований – причиной их появления названы многие часы на солнце.Объяснил врач и периодический кашель президента США: так проявляется желудочно-пищеводный рефлюкс – обратный ток содержимого полых органов, симптомы обостряются после еды.Походку Байдена, который иногда оступается на лестницах и трапах самолетов, врач охарактеризовал как "скованную". Причиной тому он назвал периферическую невропатию – поражение нервных волокон – обеих стоп, артрит позвоночника и стопы, а также последствия прошлой травмы.А вот периодическая забывчивость и оговорки Байдена медицинского обоснования, судя по заключению О'Коннора, не имеют. По крайней мере, "чрезвычайно детальное неврологическое обследование" врач назвал "обнадеживающим"."Нет никаких указаний на церебральное или другое неврологическое расстройство, такое как инсульт, рассеянный склероз, болезнь Паркинсона или восходящий боковой склероз", – говорится в заключении.
https://ria.ru/20230216/pereizbranie-1852544680.html
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в мире, сша, джо байден
В мире, США, Джо Байден
01:33 17.02.2023 (обновлено: 08:25 17.02.2023)
 
Врач Белого дома рассказал о здоровье Байдена

Врач Белого дома О'Коннор: Байден здоров и в состоянии исполнять обязанности президента

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 17 фев – РИА Новости. Джо Байден способен эффективно выполнять функции президента США, он здоров и не страдает ни склерозом, ни болезнью Паркинсона, заявил его лечащий врач Кевин О'Коннор.
Байден в четверг три часа провел в больнице на ежегодном медицинском обследовании. Белый дом по итогам распространил пятистраничный текст заключения О'Коннора.
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"Президент не курит, не пьет и продолжает делать физические упражнения как минимум пять раз в неделю", – сообщил врач.
По его словам, Байден "остается здоровым и энергичным 80-летним мужчиной, который в состоянии успешно исполнять президентские обязанности, в том числе в качестве руководителя исполнительной ветви власти, главы государства и верховного главнокомандующего".
Отмечается, что в ходе обследования Байдену удалили кожное образование на груди. Врач напомнил, что еще до работы президентом Байден перенес операцию по удалению немеланомных, раковых кожных образований – причиной их появления названы многие часы на солнце.
Объяснил врач и периодический кашель президента США: так проявляется желудочно-пищеводный рефлюкс – обратный ток содержимого полых органов, симптомы обостряются после еды.
Походку Байдена, который иногда оступается на лестницах и трапах самолетов, врач охарактеризовал как "скованную". Причиной тому он назвал периферическую невропатию – поражение нервных волокон – обеих стоп, артрит позвоночника и стопы, а также последствия прошлой травмы.
А вот периодическая забывчивость и оговорки Байдена медицинского обоснования, судя по заключению О'Коннора, не имеют. По крайней мере, "чрезвычайно детальное неврологическое обследование" врач назвал "обнадеживающим".
"Нет никаких указаний на церебральное или другое неврологическое расстройство, такое как инсульт, рассеянный склероз, болезнь Паркинсона или восходящий боковой склероз", – говорится в заключении.
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