https://ria.ru/20230217/batalon-1852804220.html
Первый батальон ВСУ завершил обучение работе с БМП Bradley в Германии
Первый батальон ВСУ завершил обучение работе с БМП Bradley в Германии - РИА Новости, 17.02.2023
Первый батальон ВСУ завершил обучение работе с БМП Bradley в Германии
Первый украинский батальон завершил обучение использованию американских БМП M2 Bradley на базе общевойсковой подготовки в Графенвере (Германия), сообщил в... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T23:41
2023-02-17T23:41
2023-02-17T23:41
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ВАШИНГТОН, 17 фев – РИА Новости. Первый украинский батальон завершил обучение использованию американских БМП M2 Bradley на базе общевойсковой подготовки в Графенвере (Германия), сообщил в пятницу журналистам официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. "Порядка 635 украинцев прошли примерно 5-недельный курс обучения, который включал выполнение основных солдатских задач, таких как техника меткой стрельбы, а также медицинскую подготовку, обучение отделения, взвода и роты, а также проведение батальонных боевых учений", - заявил представитель оборонного ведомства США. По его словам, другой батальон украинской армии начал обучение использованию американских БМП около двух недель назад, а еще один обучается на том же полигоне работе с артиллерийскими установками M109. "В совокупности эти два подразделения насчитывают 710 человек", - проинформировал Райдер. Учения проводятся под эгидой Европейского командования США и международной Группы содействия безопасности Украины.
https://ria.ru/20230203/obuchenie-1849633021.html
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в мире, сша, германия, украина, патрик райдер, министерство обороны сша
В мире, США, Германия, Украина, Патрик Райдер, Министерство обороны США
Первый батальон ВСУ завершил обучение работе с БМП Bradley в Германии
Пентагон: первый батальон ВСУ завершил обучение работе с БМП Bradley в Германии