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Первый батальон ВСУ завершил обучение работе с БМП Bradley в Германии - РИА Новости, 17.02.2023
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Первый батальон ВСУ завершил обучение работе с БМП Bradley в Германии
Первый батальон ВСУ завершил обучение работе с БМП Bradley в Германии - РИА Новости, 17.02.2023
Первый батальон ВСУ завершил обучение работе с БМП Bradley в Германии
Первый украинский батальон завершил обучение использованию американских БМП M2 Bradley на базе общевойсковой подготовки в Графенвере (Германия), сообщил в... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T23:41
2023-02-17T23:41
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ВАШИНГТОН, 17 фев – РИА Новости. Первый украинский батальон завершил обучение использованию американских БМП M2 Bradley на базе общевойсковой подготовки в Графенвере (Германия), сообщил в пятницу журналистам официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. "Порядка 635 украинцев прошли примерно 5-недельный курс обучения, который включал выполнение основных солдатских задач, таких как техника меткой стрельбы, а также медицинскую подготовку, обучение отделения, взвода и роты, а также проведение батальонных боевых учений", - заявил представитель оборонного ведомства США. По его словам, другой батальон украинской армии начал обучение использованию американских БМП около двух недель назад, а еще один обучается на том же полигоне работе с артиллерийскими установками M109. "В совокупности эти два подразделения насчитывают 710 человек", - проинформировал Райдер. Учения проводятся под эгидой Европейского командования США и международной Группы содействия безопасности Украины.
https://ria.ru/20230203/obuchenie-1849633021.html
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в мире, сша, германия, украина, патрик райдер, министерство обороны сша
В мире, США, Германия, Украина, Патрик Райдер, Министерство обороны США
23:41 17.02.2023
 
Первый батальон ВСУ завершил обучение работе с БМП Bradley в Германии

Пентагон: первый батальон ВСУ завершил обучение работе с БМП Bradley в Германии

© Фото : U.S. Transportation Command Американские БМП Bradley на Украине
Американские БМП Bradley на Украине - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© Фото : U.S. Transportation Command
Американские БМП Bradley на Украине. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 фев – РИА Новости. Первый украинский батальон завершил обучение использованию американских БМП M2 Bradley на базе общевойсковой подготовки в Графенвере (Германия), сообщил в пятницу журналистам официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
"Порядка 635 украинцев прошли примерно 5-недельный курс обучения, который включал выполнение основных солдатских задач, таких как техника меткой стрельбы, а также медицинскую подготовку, обучение отделения, взвода и роты, а также проведение батальонных боевых учений", - заявил представитель оборонного ведомства США.
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По его словам, другой батальон украинской армии начал обучение использованию американских БМП около двух недель назад, а еще один обучается на том же полигоне работе с артиллерийскими установками M109.
"В совокупности эти два подразделения насчитывают 710 человек", - проинформировал Райдер.
Учения проводятся под эгидой Европейского командования США и международной Группы содействия безопасности Украины.
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В миреСШАГерманияУкраинаПатрик РайдерМинистерство обороны США
 
 
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