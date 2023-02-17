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Бангладеш закрытием портов может испортить отношения с Россией, заявил МИД - РИА Новости, 17.02.2023
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Бангладеш закрытием портов может испортить отношения с Россией, заявил МИД
Бангладеш закрытием портов может испортить отношения с Россией, заявил МИД - РИА Новости, 17.02.2023
Бангладеш закрытием портов может испортить отношения с Россией, заявил МИД
Москва сожалеет, что Дакка, поддавшись давлению США, закрыла порты для российских кораблей, таким шагом Бангладеш рискует поставить традиционно дружеские... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T13:02
2023-02-17T13:06
в мире
россия
бангладеш
дакка (город)
мария захарова
сша
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Москва сожалеет, что Дакка, поддавшись давлению США, закрыла порты для российских кораблей, таким шагом Бангладеш рискует поставить традиционно дружеские отношения с Россией в зависимость от прихотей третьей страны, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее посольство России в Бангладеш подтвердило запрет на заход 69 российских судов в порты страны. Данный шаг не означает прекращения импорта товаров, так как под санкции попадают лишь конкретные суда, добавили в дипмиссии.По словам Захаровой, происходящее - это очередной пример американской практики принуждения нейтральных стран к соблюдению антироссийских санкций."Знаем, что недружественный шаг был принят властями страны отнюдь не по своей инициативе. Он был предпринят под угрозой применения вторичных санкций со стороны США. Вот вам ещё один пример этого запугивания",- сказала официальный представитель российского МИД на брифинге."Мы сожалеем, что Дакка уже не в первый раз уступает бесцеремонному давлению Вашингтона, поддавшись откровенному шантажу. Она рискует поставить будущее традиционно дружественных российско-бангладешских отношений в зависимость от прихотей третьей страны, преследующей собственные геополитические цели. Мы рассчитываем на то, что руководство Бангладеш найдёт в себе силы для более решительного отстаивания своих национальных интересов",- подчеркнула Захарова.Она напомнила, что Россия не раз приходила на помощь этой стране в различные периоды её истории.
https://ria.ru/20230217/ssha-1852622491.html
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бангладеш
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в мире, россия, бангладеш, дакка (город), мария захарова, сша, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Бангладеш, Дакка (город), Мария Захарова, США, Санкции в отношении России
13:02 17.02.2023 (обновлено: 13:06 17.02.2023)
 
Бангладеш закрытием портов может испортить отношения с Россией, заявил МИД

МИД: Бангладеш закрытием портов рискует поставить под угрозу отношения с Россией

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Москва сожалеет, что Дакка, поддавшись давлению США, закрыла порты для российских кораблей, таким шагом Бангладеш рискует поставить традиционно дружеские отношения с Россией в зависимость от прихотей третьей страны, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее посольство России в Бангладеш подтвердило запрет на заход 69 российских судов в порты страны. Данный шаг не означает прекращения импорта товаров, так как под санкции попадают лишь конкретные суда, добавили в дипмиссии.
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По словам Захаровой, происходящее - это очередной пример американской практики принуждения нейтральных стран к соблюдению антироссийских санкций.
"Знаем, что недружественный шаг был принят властями страны отнюдь не по своей инициативе. Он был предпринят под угрозой применения вторичных санкций со стороны США. Вот вам ещё один пример этого запугивания",- сказала официальный представитель российского МИД на брифинге.
"Мы сожалеем, что Дакка уже не в первый раз уступает бесцеремонному давлению Вашингтона, поддавшись откровенному шантажу. Она рискует поставить будущее традиционно дружественных российско-бангладешских отношений в зависимость от прихотей третьей страны, преследующей собственные геополитические цели. Мы рассчитываем на то, что руководство Бангладеш найдёт в себе силы для более решительного отстаивания своих национальных интересов",- подчеркнула Захарова.
Она напомнила, что Россия не раз приходила на помощь этой стране в различные периоды её истории.
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