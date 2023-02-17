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Под Челябинском подросток погиб после разгерметизации газового баллона - РИА Новости, 17.02.2023
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Под Челябинском подросток погиб после разгерметизации газового баллона
Под Челябинском подросток погиб после разгерметизации газового баллона - РИА Новости, 17.02.2023
Под Челябинском подросток погиб после разгерметизации газового баллона
Подросток погиб после разгерметизации газового баллона в жилом доме в поселке Дзержинка Верхнеуральского района Челябинской области в пятницу, еще четверо... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T18:59
2023-02-17T18:59
происшествия
челябинская область
верхнеуральский район
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЧЕЛЯБИНСК, 17 фев – РИА Новости. Подросток погиб после разгерметизации газового баллона в жилом доме в поселке Дзержинка Верхнеуральского района Челябинской области в пятницу, еще четверо направлены в больницу, сообщил пресс-центр ГУМЧС по региону. "В 18.45 (16.45 мск) 17 февраля в Центр управления в кризисных ситуациях ГУМЧС России по Челябинской области поступило сообщение о разгерметизации пятилитрового газового баллона без последующего горения в жилом доме на двух хозяев в поселке Дзержинка Верхнеуральского муниципального района. Произошло обрушение потолочного перекрытия одной из квартир. Погиб подросток 14 лет", - говорится в сообщении. Кроме того, в районную больницу направлены четыре человека: трое взрослых и ребёнок 10 лет, уточняется в сообщении. Сотрудники МЧС рекомендуют с особым вниманием относиться к любому газовому оборудованию в быту, своевременная ревизия газовых приборов позволит избежать чрезвычайной ситуации, поясняется в сообщении.
https://ria.ru/20230217/zaklyuchennyy-1852753867.html
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челябинская область
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происшествия, челябинская область, верхнеуральский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Челябинская область, Верхнеуральский район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
18:59 17.02.2023
 
Под Челябинском подросток погиб после разгерметизации газового баллона

В Челябинской области подросток погиб после разгерметизации газового баллона в доме

© Пресс-служба ГУ МЧС России по Московской Области / Перейти в медиабанкГазовый баллон
Газовый баллон
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Московской Области
Перейти в медиабанк
Газовый баллон. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 17 фев – РИА Новости. Подросток погиб после разгерметизации газового баллона в жилом доме в поселке Дзержинка Верхнеуральского района Челябинской области в пятницу, еще четверо направлены в больницу, сообщил пресс-центр ГУМЧС по региону.
"В 18.45 (16.45 мск) 17 февраля в Центр управления в кризисных ситуациях ГУМЧС России по Челябинской области поступило сообщение о разгерметизации пятилитрового газового баллона без последующего горения в жилом доме на двух хозяев в поселке Дзержинка Верхнеуральского муниципального района. Произошло обрушение потолочного перекрытия одной из квартир. Погиб подросток 14 лет", - говорится в сообщении.
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Кроме того, в районную больницу направлены четыре человека: трое взрослых и ребёнок 10 лет, уточняется в сообщении.
Сотрудники МЧС рекомендуют с особым вниманием относиться к любому газовому оборудованию в быту, своевременная ревизия газовых приборов позволит избежать чрезвычайной ситуации, поясняется в сообщении.
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ПроисшествияЧелябинская областьВерхнеуральский районРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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