https://ria.ru/20230217/avtovaz-1852695817.html
"АвтоВАЗ" обсуждает поставки Lada Niva на Ближний Восток
"АвтоВАЗ" обсуждает поставки Lada Niva на Ближний Восток - РИА Новости, 17.02.2023
"АвтоВАЗ" обсуждает поставки Lada Niva на Ближний Восток
Российский "АвтоВАЗ" обсуждает поставки автомобилей Lada Niva в страны Ближнего Востока, сообщил президент компании Максим Соколов. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T15:10
2023-02-17T15:10
2023-02-17T15:28
авто
экономика
ближний восток
максим соколов
автоваз
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Российский "АвтоВАЗ" обсуждает поставки автомобилей Lada Niva в страны Ближнего Востока, сообщил президент компании Максим Соколов. "Мы рассчитываем, что со следующего года экспорт начнет активно восстанавливаться и при этом уже в этом году принимаем активные действия, чтобы заявить о себе на новых рынках: африканском, латиноамериканском, ближнеазиатском, даже на Ближнем Востоке. Буквально сегодня обсуждал такие предложения по поставкам Niva, в том числе и в страны Ближнего Востока", - сказал Соколов в интервью телеканалу "Россия 24".Согласно ранее озвученному плану компании, "АвтоВАЗ" планирует экспортировать в 2023 году 20 тысяч автомобилей Lada, рассматриваются новые экспортные рынки."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Новое руководство "АвтоВАЗа" заявило о намерении возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).
https://ria.ru/20230131/mashiny-1848802759.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, экономика, ближний восток, максим соколов, автоваз
Авто, Экономика, Ближний Восток, Максим Соколов, АвтоВАЗ
15:10 17.02.2023 (обновлено: 15:28 17.02.2023)
"АвтоВАЗ" обсуждает поставки Lada Niva на Ближний Восток
Президент "АвтоВАЗа" Соколов рассказал об обсуждении поставок Lada Niva на Ближний Восток
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости.
Российский "АвтоВАЗ" обсуждает поставки автомобилей Lada Niva в страны Ближнего Востока, сообщил
президент компании Максим Соколов.
"Мы рассчитываем, что со следующего года экспорт начнет активно восстанавливаться и при этом уже в этом году принимаем активные действия, чтобы заявить о себе на новых рынках: африканском, латиноамериканском, ближнеазиатском, даже на Ближнем Востоке. Буквально сегодня обсуждал такие предложения по поставкам Niva, в том числе и в страны Ближнего Востока", - сказал Соколов в интервью телеканалу "Россия 24".
Согласно ранее озвученному плану компании, "АвтоВАЗ" планирует экспортировать в 2023 году 20 тысяч автомобилей Lada, рассматриваются новые экспортные рынки.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Новое руководство "АвтоВАЗа" заявило о намерении возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).