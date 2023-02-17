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В Липецкой области пройдет благотворительный аукцион в поддержку бойцов СВО - РИА Новости, 17.02.2023
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Липецкая область
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В Липецкой области пройдет благотворительный аукцион в поддержку бойцов СВО
В Липецкой области пройдет благотворительный аукцион в поддержку бойцов СВО - РИА Новости, 17.02.2023
В Липецкой области пройдет благотворительный аукцион в поддержку бойцов СВО
Благотворительный аукцион в поддержку бойцов СВО состоится 24 февраля в Доме музыки в Липецке, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T11:02
2023-02-17T11:02
липецкая область
игорь артамонов
липецк
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ЛИПЕЦК, 17 фев – РИА Новости. Благотворительный аукцион в поддержку бойцов СВО состоится 24 февраля в Доме музыки в Липецке, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, на аукцион будут выставлены работы членов Союза художников России Татьяны Жебылевой, Петра Карасёва, Петра Космакова, Анны Кушнаревой, Светланы Пастуховой и ее учеников, художника Ксении Коломацкой, а также произведения из частных липецких коллекций.Артамонов отметил, что собранные на аукционе средства в присутствии участников и зрителей будут переданы хозяйке ателье "Добрыня" из Добровского района Светлане Дегтяревой. Светлана и ее коллеги, а также неравнодушные добровцы ежедневно с сентября 2022 года бесплатно после работы шьют необходимые для наших солдат вещи и передают их волонтерам для отправки в зону СВО."Гуманитарную помощь бойцам в зону специальной военной операции собирают и отправляют жители всех городов и районов Липецкой области вместе с волонтерами и областным штабом общественной поддержки "Своих не бросаем", – подчеркнул Артамонов.
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игорь артамонов, липецк
Липецкая область, Игорь Артамонов, Липецк
11:02 17.02.2023
 

В Липецкой области пройдет благотворительный аукцион в поддержку бойцов СВО

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 17 фев – РИА Новости. Благотворительный аукцион в поддержку бойцов СВО состоится 24 февраля в Доме музыки в Липецке, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, на аукцион будут выставлены работы членов Союза художников России Татьяны Жебылевой, Петра Карасёва, Петра Космакова, Анны Кушнаревой, Светланы Пастуховой и ее учеников, художника Ксении Коломацкой, а также произведения из частных липецких коллекций.
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Артамонов отметил, что собранные на аукционе средства в присутствии участников и зрителей будут переданы хозяйке ателье "Добрыня" из Добровского района Светлане Дегтяревой. Светлана и ее коллеги, а также неравнодушные добровцы ежедневно с сентября 2022 года бесплатно после работы шьют необходимые для наших солдат вещи и передают их волонтерам для отправки в зону СВО.
"Гуманитарную помощь бойцам в зону специальной военной операции собирают и отправляют жители всех городов и районов Липецкой области вместе с волонтерами и областным штабом общественной поддержки "Своих не бросаем", – подчеркнул Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецк
 
 
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