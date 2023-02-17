https://ria.ru/20230217/auditory-1852745159.html

Пентагон направит на Украину аудиторов для контроля за выделяемой помощью

Пентагон направит на Украину аудиторов для контроля за выделяемой помощью - РИА Новости, 17.02.2023

Пентагон направит на Украину аудиторов для контроля за выделяемой помощью

США планируют направить аудиторов в зону боевых действий на Украине для контроля за использованием многомиллиардной военной помощи, сообщили генеральные... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T17:41

2023-02-17T17:41

2023-02-17T19:32

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

министерство обороны сша

пентагон

джо байден

сергей лавров

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ВАШИНГТОН, 17 фев — РИА Новости. США планируют направить аудиторов в зону боевых действий на Украине для контроля за использованием многомиллиардной военной помощи, сообщили генеральные инспекторы Пентагона, Государственного департамента и Агентства международного развития в совместном интервью газете The Wall Street Journal. "После совместной поездки в Киев в конце января они заявили, что будут настаивать на том, чтобы часть из 177 аудиторов и следователей, занимающихся помощью, были направлены на места на Украину", — говорится в публикации. Уточняется, что до сих пор этот контроль осуществляли дистанционно — из США, Польши и Германии. По данным издания, ужесточение аудита — одно из основных условий, которое выдвигают республиканцы, взявшие под контроль палату представителей, для продолжения помощи Украине. "Это невероятно большой объем, который выделяется одному правительству или для единственной цели в короткое время. Всякое мошенничество, растрата, злоупотребление... угрожает продолжению этой помощи", — сказала заместитель генерального инспектора Государственного департамента Диана Шоу. При этом чиновники утверждают, что не располагают какими-либо сведениями о крупных нарушениях, связанных с поддержкой киевских властей.Во вторник газета The Washington Post писала, что Белый дом обсуждает с конгрессом выделение Украине очередной прямой бюджетной помощи на сумму десять миллиардов долларов. По информации СМИ, объявить об этом администрация Джо Байдена планирует на следующей неделе.Сейчас общая сумма зарубежной поддержки приближается к размеру всего бюджета Украины на 2022 год, который до начала спецоперации утвердили в размере примерно 55 миллиардов долларов. США выступают крупнейшим донором. С февраля прошлого года Вашингтон предоставил Киеву средства на сумму почти 30 миллиардов долларов.В конце января депутат Верховной рады Нина Южанина заявила, что правительство, планируя разработку новой системы контроля за закупками для армии, на самом деле прикрывает коррупцию.Кроме того, в конце прошлого года украинские СМИ сообщали, что Минобороны закупает продукты для военных вдвое или втрое дороже, чем их можно приобрести в розничных магазинах Киева. В ведомстве попытались оправдаться и заявили, что подобные сведения "распространяются с признаками преднамеренных манипуляций".Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для России. По словам дипломата, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20230217/istrebiteli-1852660052.html

https://ria.ru/20230216/podgotovka-1852207380.html

https://ria.ru/20230214/evropa-1851944228.html

https://ria.ru/20230217/ssha-1852682559.html

украина

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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