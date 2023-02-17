https://ria.ru/20230217/ataka-1852772543.html
В Карачи из-за атаки боевиков на участок полиции пострадали пять человек
В Карачи из-за атаки боевиков на участок полиции пострадали пять человек - РИА Новости, 17.02.2023
В Карачи из-за атаки боевиков на участок полиции пострадали пять человек
Двое боевиков убиты, по меньшей мере пять человек, в том числе полицейский, пострадали в ходе атаки на полицейский участок в пакистанском Карачи, сообщает... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T19:30
2023-02-17T19:30
2023-02-17T19:39
в мире
карачи
пешавар
пакистан
geo
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852766860_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c811cd594fccd439e6f9d7ba3b0e2800.jpg
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Двое боевиков убиты, по меньшей мере пять человек, в том числе полицейский, пострадали в ходе атаки на полицейский участок в пакистанском Карачи, сообщает телеканал Geo. Ранее телеканал Geo информировал, что вооруженные люди открыли огонь по офису начальника полиции Карачи. Представители полиции заявили, что вооруженные люди произвели несколько выстрелов по офису рядом с полицейским участком Садар. По их словам, в отделение полиции проникли не менее 8-10 террористов. Отмечается, что атаковавшие участок были одеты в полицейскую форму, как при нападении на мечеть в Пешаваре в Пакистане в январе, когда погибли десятки человек. Издание Dawn называет имена убитых, но не упоминает, что они были боевиками. Пакистанская группировка "Техрик-и-Талибан Пакистан"* взяла ответственность за нападение, передает агентство Рейтер.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20230212/siriya-1851511518.html
https://ria.ru/20230210/arest-1851248919.html
карачи
пешавар
пакистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852766860_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_8ea14c2ad1a02d6cd948cefa7e44838c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, карачи, пешавар, пакистан, geo
В мире, Карачи, Пешавар, Пакистан, Geo
19:30 17.02.2023 (обновлено: 19:39 17.02.2023)
В Карачи из-за атаки боевиков на участок полиции пострадали пять человек
В Карачи из-за атаки на участок полиции пострадали пять человек, двое боевиков убиты
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости.
Двое боевиков убиты, по меньшей мере пять человек, в том числе полицейский, пострадали в ходе атаки на полицейский участок в пакистанском Карачи, сообщает телеканал Geo
.
Ранее телеканал Geo информировал, что вооруженные люди открыли огонь по офису начальника полиции Карачи. Представители полиции заявили, что вооруженные люди произвели несколько выстрелов по офису рядом с полицейским участком Садар. По их словам, в отделение полиции проникли не менее 8-10 террористов.
Отмечается, что атаковавшие участок были одеты в полицейскую форму, как при нападении на мечеть в Пешаваре в Пакистане в январе, когда погибли десятки человек.
Издание Dawn называет имена убитых, но не упоминает, что они были боевиками.
Пакистанская группировка "Техрик-и-Талибан Пакистан"* взяла ответственность за нападение, передает агентство Рейтер.
* Запрещенная в России террористическая организация.