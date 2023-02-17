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В Карачи из-за атаки боевиков на участок полиции пострадали пять человек - РИА Новости, 17.02.2023
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В Карачи из-за атаки боевиков на участок полиции пострадали пять человек
В Карачи из-за атаки боевиков на участок полиции пострадали пять человек - РИА Новости, 17.02.2023
В Карачи из-за атаки боевиков на участок полиции пострадали пять человек
Двое боевиков убиты, по меньшей мере пять человек, в том числе полицейский, пострадали в ходе атаки на полицейский участок в пакистанском Карачи, сообщает... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T19:30
2023-02-17T19:39
в мире
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geo
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Двое боевиков убиты, по меньшей мере пять человек, в том числе полицейский, пострадали в ходе атаки на полицейский участок в пакистанском Карачи, сообщает телеканал Geo. Ранее телеканал Geo информировал, что вооруженные люди открыли огонь по офису начальника полиции Карачи. Представители полиции заявили, что вооруженные люди произвели несколько выстрелов по офису рядом с полицейским участком Садар. По их словам, в отделение полиции проникли не менее 8-10 террористов. Отмечается, что атаковавшие участок были одеты в полицейскую форму, как при нападении на мечеть в Пешаваре в Пакистане в январе, когда погибли десятки человек. Издание Dawn называет имена убитых, но не упоминает, что они были боевиками. Пакистанская группировка "Техрик-и-Талибан Пакистан"* взяла ответственность за нападение, передает агентство Рейтер.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20230212/siriya-1851511518.html
https://ria.ru/20230210/arest-1851248919.html
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в мире, карачи, пешавар, пакистан, geo
В мире, Карачи, Пешавар, Пакистан, Geo
19:30 17.02.2023 (обновлено: 19:39 17.02.2023)
 
В Карачи из-за атаки боевиков на участок полиции пострадали пять человек

В Карачи из-за атаки на участок полиции пострадали пять человек, двое боевиков убиты

© AFP 2023 / ASIF HASSANСотрудники правоохранительных органов на месте нападения на полицейский участок в Карачи, Пакистан
Сотрудники правоохранительных органов на месте нападения на полицейский участок в Карачи, Пакистан - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© AFP 2023 / ASIF HASSAN
Сотрудники правоохранительных органов на месте нападения на полицейский участок в Карачи, Пакистан
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Двое боевиков убиты, по меньшей мере пять человек, в том числе полицейский, пострадали в ходе атаки на полицейский участок в пакистанском Карачи, сообщает телеканал Geo.
Ранее телеканал Geo информировал, что вооруженные люди открыли огонь по офису начальника полиции Карачи. Представители полиции заявили, что вооруженные люди произвели несколько выстрелов по офису рядом с полицейским участком Садар. По их словам, в отделение полиции проникли не менее 8-10 террористов.
Сирия - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
12 февраля, 13:18
Боевики ИГ* в Сирии убили четырех человек под Пальмирой
Отмечается, что атаковавшие участок были одеты в полицейскую форму, как при нападении на мечеть в Пешаваре в Пакистане в январе, когда погибли десятки человек.
Издание Dawn называет имена убитых, но не упоминает, что они были боевиками.
Пакистанская группировка "Техрик-и-Талибан Пакистан"* взяла ответственность за нападение, передает агентство Рейтер.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Провинция Исфахан, Иран - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
10 февраля, 17:43
Иранская разведка арестовала исполнителей атаки дронов в Исфахане
 
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