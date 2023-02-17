https://ria.ru/20230217/arestovich-1852636903.html

Арестович заявил, что украинцы на самом деле русские

Арестович заявил, что украинцы на самом деле русские - РИА Новости, 17.02.2023

Арестович заявил, что украинцы на самом деле русские

Экс-советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что украинцы на самом деле русские, при этом он обвинил Москву в том, что она... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T12:28

2023-02-17T12:28

2023-02-17T14:06

специальная военная операция на украине

в мире

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украина

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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Экс-советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что украинцы на самом деле русские, при этом он обвинил Москву в том, что она "присвоила" себе название "Русь". По его мнению, 302 года назад произошла "главная в мировой истории кража" - "присвоение" Москвой названия "Русь". "Ни Грузия, ни Литва, ни Латвия, ни Эстония не конкурируют с Москвой за первородство. А мы конкурируем. Мы здесь русские на самом деле… Московия украла бренд, и, значит, мы должны исчезнуть. Задача, чтобы мы исчезли, забыли, кто мы", - Арестович в интервью журналистке Юлии Латыниной*, опубликованном в ее YouTube-канале. Это не первое подобное заявление украинских политиков. Еще летом прошлого года Владимир Зеленский в видеообращении по случаю дня украинской государственности заявил, что лишь Украина может претендовать на наследие Киевской Руси. А в 2021 году он говорил, что "двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследство" и пытаться доказать причастность к тысячелетней истории. Тогда это заявление последовало за статьей президента России Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев". В ней российский лидер назвал бедой и трагедией "стену, возникшую в последние годы между Россией и Украиной". Он также указал на то, что русские и украинцы – это один народ. Путин отметил, что общее культурное наследие поделить невозможно. Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя слова Зеленского про исключительное право Украины, пошутил, что украинские власти скоро могут присвоить и празднование Нового года.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20230215/arestovich-1852228771.html

https://ria.ru/20230214/petitsiya-1852045260.html

https://ria.ru/20220615/nenavist-1795295703.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, алексей арестович , россия, украина