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Арестович заявил, что украинцы на самом деле русские - РИА Новости, 17.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230217/arestovich-1852636903.html
Арестович заявил, что украинцы на самом деле русские
Арестович заявил, что украинцы на самом деле русские - РИА Новости, 17.02.2023
Арестович заявил, что украинцы на самом деле русские
Экс-советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что украинцы на самом деле русские, при этом он обвинил Москву в том, что она... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T12:28
2023-02-17T14:06
специальная военная операция на украине
в мире
алексей арестович
россия
украина
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Экс-советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что украинцы на самом деле русские, при этом он обвинил Москву в том, что она "присвоила" себе название "Русь". По его мнению, 302 года назад произошла "главная в мировой истории кража" - "присвоение" Москвой названия "Русь". "Ни Грузия, ни Литва, ни Латвия, ни Эстония не конкурируют с Москвой за первородство. А мы конкурируем. Мы здесь русские на самом деле… Московия украла бренд, и, значит, мы должны исчезнуть. Задача, чтобы мы исчезли, забыли, кто мы", - Арестович в интервью журналистке Юлии Латыниной*, опубликованном в ее YouTube-канале. Это не первое подобное заявление украинских политиков. Еще летом прошлого года Владимир Зеленский в видеообращении по случаю дня украинской государственности заявил, что лишь Украина может претендовать на наследие Киевской Руси. А в 2021 году он говорил, что "двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследство" и пытаться доказать причастность к тысячелетней истории. Тогда это заявление последовало за статьей президента России Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев". В ней российский лидер назвал бедой и трагедией "стену, возникшую в последние годы между Россией и Украиной". Он также указал на то, что русские и украинцы – это один народ. Путин отметил, что общее культурное наследие поделить невозможно. Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя слова Зеленского про исключительное право Украины, пошутил, что украинские власти скоро могут присвоить и празднование Нового года.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20230215/arestovich-1852228771.html
https://ria.ru/20230214/petitsiya-1852045260.html
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в мире, алексей арестович , россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Арестович , Россия, Украина
12:28 17.02.2023 (обновлено: 14:06 17.02.2023)
 
Арестович заявил, что украинцы на самом деле русские

Арестович заявил, что украинцы на самом деле русские, Москва присвоила себе название Русь

CC BY 4.0 / Office of the President of Ukraine / Алексей Арестович
Алексей Арестович - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
CC BY 4.0 / Office of the President of Ukraine /
Алексей Арестович. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Экс-советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что украинцы на самом деле русские, при этом он обвинил Москву в том, что она "присвоила" себе название "Русь".
По его мнению, 302 года назад произошла "главная в мировой истории кража" - "присвоение" Москвой названия "Русь".
Алексей Арестович - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
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Арестович назвал противников русского языка людьми с отклонениями
"Ни Грузия, ни Литва, ни Латвия, ни Эстония не конкурируют с Москвой за первородство. А мы конкурируем. Мы здесь русские на самом деле… Московия украла бренд, и, значит, мы должны исчезнуть. Задача, чтобы мы исчезли, забыли, кто мы", - Арестович в интервью журналистке Юлии Латыниной*, опубликованном в ее YouTube-канале.
Это не первое подобное заявление украинских политиков. Еще летом прошлого года Владимир Зеленский в видеообращении по случаю дня украинской государственности заявил, что лишь Украина может претендовать на наследие Киевской Руси. А в 2021 году он говорил, что "двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследство" и пытаться доказать причастность к тысячелетней истории.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
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На Украине рассмотрят петицию о переименовании России в Московию
Тогда это заявление последовало за статьей президента России Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев". В ней российский лидер назвал бедой и трагедией "стену, возникшую в последние годы между Россией и Украиной". Он также указал на то, что русские и украинцы – это один народ. Путин отметил, что общее культурное наследие поделить невозможно.
Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя слова Зеленского про исключительное право Украины, пошутил, что украинские власти скоро могут присвоить и празднование Нового года.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
Бывший президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко и спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий на предвыборном митинге в Стрые - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15 июня 2022, 14:09Донбасс. Геноцид. 2014-2022
Как украинские политики восемь лет разжигали ненависть ко всему русскому"Все, что имеет в корне слово "Россия", — это кристальное, тотальное и доказанное зло", "русскоязычные украинцы — самая большая проблема Украины", "Россия крадет чужую историю — это факт". Украинские политики годами пропагандировали ненависть ко всему русскому. Русофобия особенно активно и системно взращивалась последние восемь лет.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАлексей АрестовичРоссияУкраина
 
 
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