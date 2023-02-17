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Трасс призвала развивать Тихоокеанский оборонный альянс

Трасс призвала развивать Тихоокеанский оборонный альянс - РИА Новости, 17.02.2023

Трасс призвала развивать Тихоокеанский оборонный альянс

Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, неоднократно заявлявшая об угрозе со стороны Китая, призвала к развитию Тихоокеанского оборонного альянса,... РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T11:52

2023-02-17T11:52

2023-02-17T11:52

в мире

китай

тайвань

сша

нэнси пелоси

g7

нато

лиз трасс

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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, неоднократно заявлявшая об угрозе со стороны Китая, призвала к развитию Тихоокеанского оборонного альянса, чтобы противостоять КНР и "защитить Тайвань". "Мы должны обеспечить способность Тайваня защищать себя. И мы должны работать сообща во всем свободном мире, чтобы сделать это. Мне бы хотелось видеть более развитый Тихоокеанский оборонный альянс наряду с более тесным сотрудничеством между НАТО и нашими тихоокеанскими союзниками… Если мы будем сейчас укреплять оборонные связи, если мы будем сейчас укреплять экономические связи – это поможет защитить Тайвань и защитить свободу", - сказала она, выступая в Токио в рамках Межпарламентского альянса по Китаю (IPAC). Трансляцию выступления, которое стало первым для Трасс после ее отставки с поста премьера, вел телеканал Sky News. По словам Трасс, более глубокие экономические связи между Тайванем и другими странами позволят предотвратить конфликт в регионе, а сама экономика может служить инструментом для оказания влияния на другие страны. "(Страны) G7 представляют более 40% мирового номинального ВВП, и если добавить наших друзей из Европейского союза…, можно получить больше половины мирового ВВП. Это чрезвычайно сильная позиция. Этот экономический вес означает, что мы можем влиять на другие страны", - сказала экс-премьер. Трасс призвала "использовать этот рычаг", чтобы обеспечить, что страны G7 и их союзники выступают в роли "экономического НАТО". Она заявила, что международное сообщество должно согласовать пакет координированных мер в области обороны, экономики и политики для поддержки острова и обязано дать понять Китаю, что военная агрессия является "стратегической ошибкой". "Так как подъему Китая способствовал именно свободный мир, именно свободный мир должен бросить вызов его экономическому доминированию, пока не стало слишком поздно", - сказала она. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив. Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров в начале августа. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил этот визит, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.

https://ria.ru/20230217/kitay-1852486049.html

https://ria.ru/20230217/podgotovka-1852560357.html

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в мире, китай, тайвань, сша, нэнси пелоси, g7, нато, лиз трасс