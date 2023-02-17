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США заявили, что сбитый аэростат КНР не смог собрать много разведданных
США заявили, что сбитый аэростат КНР не смог собрать много разведданных - РИА Новости, 17.02.2023
США заявили, что сбитый аэростат КНР не смог собрать много разведданных
Сбитому над Атлантикой аэростату КНР не удалось за время полета собрать большого количества разведывательных данных о США, заявил координатор по стратегическим... РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T22:25
2023-02-17T22:25
2023-02-17T22:40
в мире
китай
сша
джон кирби
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ВАШИНГТОН, 17 фев – РИА Новости. Сбитому над Атлантикой аэростату КНР не удалось за время полета собрать большого количества разведывательных данных о США, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. "Я уже отреагировал на критику, когда она звучала (в адрес администрации) по данному поводу. Ни один американец в небе не пострадал. Ни один американский гражданин на земле не пострадал. Никакого значительного количества разведданных китайскому аэростату собрать не удалось", - сказал Кирби в ходе регулярного брифинга.
https://ria.ru/20230216/bayden-1852542107.html
китай
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в мире, китай, сша, джон кирби
В мире, Китай, США, Джон Кирби
22:25 17.02.2023 (обновлено: 22:40 17.02.2023)
США заявили, что сбитый аэростат КНР не смог собрать много разведданных
Белый дом: сбитый аэростат КНР не смог собрать большого количества разведданных