https://ria.ru/20230216/zemlya-1852298171.html
Ученый рассказал об "омоложении" Земли к 2028 году
Ученый рассказал об "омоложении" Земли к 2028 году - РИА Новости, 16.02.2023
Ученый рассказал об "омоложении" Земли к 2028 году
Скорость вращения Земли последние годы аномальным образом увеличивается, чтобы компенсировать этот эффект, к 2028 году придется вычесть одну секунду, рассказал... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T03:49
2023-02-16T03:49
2023-02-16T06:01
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Скорость вращения Земли последние годы аномальным образом увеличивается, чтобы компенсировать этот эффект, к 2028 году придется вычесть одну секунду, рассказал РИА Новости главный научный сотрудник отдела перспективных исследований и измерений времени и частоты Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений Виталий Пальчиков. "Гипотеза, связанная с изменениями момента инерции ядра, это одна из возможных гипотез, которые объясняют эффекты ускорения скорости вращения Земли… Вычитание секунды произойдет, по прогнозам ученых, где-то в 2028 году", — сказал Пальчиков. Он уточнил, что сейчас исчерпывающего объяснения ускорению вращения Земли нет. При этом он выразил уверенность, что оно когда-нибудь появится. Еще одна гипотеза связана с тем, что выпадение аномального количества осадков приводит к ускорению вращения Земли, а испарение осадков, наоборот, к замедлению. Однако эти эффекты не компенсируют друг друга, отметил ученый. Одним из последствий ускорения вращения Земли, по его словам, стало то, что 29 июня 2022 года стал самым коротким днем в истории. По словам Пальчикова, ускорение Земли аномально, а до недавнего времени наша планета замедлялась. Для того чтобы компенсировать снижение ее скорости вращения, с 1970-х годов в рамках коррекций ввели дополнительные 37 секунд.
https://ria.ru/20230210/zemletryaseniya-1851002144.html
https://ria.ru/20230207/sputniki-1850255789.html
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общество, земля
03:49 16.02.2023 (обновлено: 06:01 16.02.2023)
Ученый рассказал об "омоложении" Земли к 2028 году
Виталий Пальчиков: ускоренное вращение омолодит Землю на одну секунду в 2028 году
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Скорость вращения Земли последние годы аномальным образом увеличивается, чтобы компенсировать этот эффект, к 2028 году придется вычесть одну секунду, рассказал РИА Новости главный научный сотрудник отдела перспективных исследований и измерений времени и частоты Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений Виталий Пальчиков.
"Гипотеза, связанная с изменениями момента инерции ядра, это одна из возможных гипотез, которые объясняют эффекты ускорения скорости вращения Земли… Вычитание секунды произойдет, по прогнозам ученых, где-то в 2028 году", — сказал Пальчиков.
Он уточнил, что сейчас исчерпывающего объяснения ускорению вращения Земли нет. При этом он выразил уверенность, что оно когда-нибудь появится. Еще одна гипотеза связана с тем, что выпадение аномального количества осадков приводит к ускорению вращения Земли, а испарение осадков, наоборот, к замедлению. Однако эти эффекты не компенсируют друг друга, отметил ученый.
Одним из последствий ускорения вращения Земли, по его словам, стало то, что 29 июня 2022 года стал самым коротким днем в истории.
По словам Пальчикова, ускорение Земли аномально, а до недавнего времени наша планета замедлялась. Для того чтобы компенсировать снижение ее скорости вращения, с 1970-х годов в рамках коррекций ввели дополнительные 37 секунд.