https://ria.ru/20230216/zemletryasenie-1852349550.html

Число погибших при землетрясениях в Турции возросло до 36 187

Число погибших при землетрясениях в Турции возросло до 36 187 - РИА Новости, 16.02.2023

Число погибших при землетрясениях в Турции возросло до 36 187

Число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 36 187, сообщило управление по устранению последствий стихийных бедствий (AFAD). РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T11:18

2023-02-16T11:18

2023-02-16T11:26

в мире

турция

сильное землетрясение в турции и сирии

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АНКАРА, 16 фев - РИА Новости. Число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 36 187, сообщило управление по устранению последствий стихийных бедствий (AFAD)."В результате землетрясений погибли 36 187 человек, а 216 347 пострадавших от катастрофы были эвакуированы из региона в другие провинции", - сообщило управление.По данным ведомства, число раненых составляет 108 068.

турция

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, турция, сильное землетрясение в турции и сирии