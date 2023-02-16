https://ria.ru/20230216/zelenskiy-1852539191.html

"Ангел смерти". В США назвали нового союзника Зеленского угрозой Украине

"Ангел смерти". В США назвали нового союзника Зеленского угрозой Украине - РИА Новости, 16.02.2023

"Ангел смерти". В США назвали нового союзника Зеленского угрозой Украине

Американский банк JP Morgan намерен сотрудничать с Украиной только ради собственной выгоды, пишет обозреватель Брэдли Девлин в статье для The American... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T21:48

2023-02-16T21:48

2023-02-16T23:15

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украина

киев

россия

владимир зеленский

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Американский банк JP Morgan намерен сотрудничать с Украиной только ради собственной выгоды, пишет обозреватель Брэдли Девлин в статье для The American Conservative."Учитывая нынешние позиции JP Morgan на рынке, можно предположить, что финансовый гигант планирует обогатиться за счет продолжения конфликта", — говорится в публикации.По мнению автора, банк заинтересован в затягивании кризиса, а не его разрешении в пользу киевских властей, поскольку получить прибыль JP Morgan сможет только с помощью поставок оружия и военной техники. "JP Morgan может считать себя ангелом-инвестором Украины. А может быть, это ангел смерти", — отметил Девлин.Влиятельные игроки Уолл-стрит, отметил журналист, инвестируют в украинскую победу столько средств, будто это уже свершившийся факт. Это одна из главных причин, почему Зеленский в ущерб своей стране до сих пор не сел за стол переговоров с Россией.

https://ria.ru/20230216/bayden-1852524418.html

https://ria.ru/20230216/ukraina-1852448894.html

украина

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в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский