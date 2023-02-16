https://ria.ru/20230216/zapasy-1852340431.html

В Пентагоне пересмотрят запасы оружия из-за Украины

В Пентагоне пересмотрят запасы оружия из-за Украины - РИА Новости, 16.02.2023

В Пентагоне пересмотрят запасы оружия из-за Украины

Председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли заявил, что Пентагон в свете ситуации на Украине пересматривает свои... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T10:48

2023-02-16T10:48

2023-02-16T10:48

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли заявил, что Пентагон в свете ситуации на Украине пересматривает свои запасы оружия, ведомству может потребоваться увеличение бюджета. "Одним из уроков... стало то, что уровень потребления обычных боеприпасов очень высок, и мы пересматриваем наши собственные запасы и собственные планы, чтобы убедиться, что мы все сделали правильно", - сказал Милли в интервью газете Financial Times. "Мы пытаемся провести анализ, чтобы затем оценить, каковы, по нашему мнению, истинные потребности. И тогда мы должны заложить это в бюджет", - отметил Милли, добавив, что "боеприпасы очень дорогие". Как отметило издание, пересмотр может привести к увеличению годового бюджета американских ВС, который составляет 817 миллиардов долларов. Самые крупные поставщики техники - США, Великобритания и ФРГ. По данным на конец 2022–начало 2023 года, с момента начала кризиса на Украине Вашингтон предоставил Киеву помощь на сумму более 29,3 миллиарда долларов, Берлин - более чем на 12 миллиардов евро, Лондон – на сумму более 4 миллиардов фунтов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230216/krym-1852303339.html

https://ria.ru/20230124/zelenskiy-1846967350.html

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украина, россия, сша, сергей лавров, марк милли, пентагон, нато, дмитрий песков