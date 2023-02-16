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В Пентагоне пересмотрят запасы оружия из-за Украины - РИА Новости, 16.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230216/zapasy-1852340431.html
В Пентагоне пересмотрят запасы оружия из-за Украины
В Пентагоне пересмотрят запасы оружия из-за Украины - РИА Новости, 16.02.2023
В Пентагоне пересмотрят запасы оружия из-за Украины
Председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли заявил, что Пентагон в свете ситуации на Украине пересматривает свои... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T10:48
2023-02-16T10:48
специальная военная операция на украине
украина
россия
сша
сергей лавров
марк милли
пентагон
нато
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли заявил, что Пентагон в свете ситуации на Украине пересматривает свои запасы оружия, ведомству может потребоваться увеличение бюджета. "Одним из уроков... стало то, что уровень потребления обычных боеприпасов очень высок, и мы пересматриваем наши собственные запасы и собственные планы, чтобы убедиться, что мы все сделали правильно", - сказал Милли в интервью газете Financial Times. "Мы пытаемся провести анализ, чтобы затем оценить, каковы, по нашему мнению, истинные потребности. И тогда мы должны заложить это в бюджет", - отметил Милли, добавив, что "боеприпасы очень дорогие". Как отметило издание, пересмотр может привести к увеличению годового бюджета американских ВС, который составляет 817 миллиардов долларов. Самые крупные поставщики техники - США, Великобритания и ФРГ. По данным на конец 2022–начало 2023 года, с момента начала кризиса на Украине Вашингтон предоставил Киеву помощь на сумму более 29,3 миллиарда долларов, Берлин - более чем на 12 миллиардов евро, Лондон – на сумму более 4 миллиардов фунтов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230216/krym-1852303339.html
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украина, россия, сша, сергей лавров, марк милли, пентагон, нато, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, США, Сергей Лавров, Марк Милли, Пентагон, НАТО, Дмитрий Песков
10:48 16.02.2023
 
В Пентагоне пересмотрят запасы оружия из-за Украины

FT: в Пентагоне пересмотрят запасы оружия из-за Украины и не исключают увеличения бюджета

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинский военнослужащий во время разгрузки военной помощи из США
Украинский военнослужащий во время разгрузки военной помощи из США - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинский военнослужащий во время разгрузки военной помощи из США. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли заявил, что Пентагон в свете ситуации на Украине пересматривает свои запасы оружия, ведомству может потребоваться увеличение бюджета.
"Одним из уроков... стало то, что уровень потребления обычных боеприпасов очень высок, и мы пересматриваем наши собственные запасы и собственные планы, чтобы убедиться, что мы все сделали правильно", - сказал Милли в интервью газете Financial Times.
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"Мы пытаемся провести анализ, чтобы затем оценить, каковы, по нашему мнению, истинные потребности. И тогда мы должны заложить это в бюджет", - отметил Милли, добавив, что "боеприпасы очень дорогие".
Как отметило издание, пересмотр может привести к увеличению годового бюджета американских ВС, который составляет 817 миллиардов долларов.
Самые крупные поставщики техники - США, Великобритания и ФРГ. По данным на конец 2022–начало 2023 года, с момента начала кризиса на Украине Вашингтон предоставил Киеву помощь на сумму более 29,3 миллиарда долларов, Берлин - более чем на 12 миллиардов евро, Лондон – на сумму более 4 миллиардов фунтов.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСШАСергей ЛавровМарк МиллиПентагонНАТОДмитрий Песков
 
 
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