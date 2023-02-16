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Запад не собирался сотрудничать с Россией, заявил Патрушев - РИА Новости, 16.02.2023
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Запад не собирался сотрудничать с Россией, заявил Патрушев
Запад не собирался сотрудничать с Россией, заявил Патрушев - РИА Новости, 16.02.2023
Запад не собирался сотрудничать с Россией, заявил Патрушев
Западные страны и не собирались выполнять соглашения о развитии партнерских отношений с Москвой, "мечтали и мечтают о развале России", заявил секретарь Совета... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T14:48
2023-02-16T14:50
россия
николай патрушев
нато
безопасность
совет безопасности рф
челябинск
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев – РИА Новости. Западные страны и не собирались выполнять соглашения о развитии партнерских отношений с Москвой, "мечтали и мечтают о развале России", заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Выступая на совещании в Челябинске, он заявил, что многие годы руководители западных государств давали устные обещания или подписывали различные документы по развитию партнерских отношений с Россией. "Однако, как показали недавние высказывания некоторых западных лидеров, нас сознательно обманывали, преследуя лишь свои корыстные цели. Не собирались и не собираются выполнять достигнутые соглашения. Мечтали и мечтают о развале России", - отметил Патрушев. Он напомнил, что страны Запада говорили о нерасширении НАТО на Восток, но подвели военную инфраструктуру вплотную к российским границам. "Подписали Минские соглашения, которые и не планировали выполнять. А начиная с 2014 года готовили Украину к войне с Россией, превращая ее в антироссийское милитаризированное государство, полностью подчиненное интересам НАТО", - обрисовал ситуацию секретарь Совбеза РФ.
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россия, николай патрушев, нато, безопасность, совет безопасности рф, челябинск
Россия, Николай Патрушев, НАТО, Безопасность, Совет Безопасности РФ, Челябинск
14:48 16.02.2023 (обновлено: 14:50 16.02.2023)
 
Запад не собирался сотрудничать с Россией, заявил Патрушев

Патрушев: Запад и не собирался сотрудничать с Россией, он мечтает лишь о ее развале

© Sputnik / Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев – РИА Новости. Западные страны и не собирались выполнять соглашения о развитии партнерских отношений с Москвой, "мечтали и мечтают о развале России", заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Выступая на совещании в Челябинске, он заявил, что многие годы руководители западных государств давали устные обещания или подписывали различные документы по развитию партнерских отношений с Россией.
"Однако, как показали недавние высказывания некоторых западных лидеров, нас сознательно обманывали, преследуя лишь свои корыстные цели. Не собирались и не собираются выполнять достигнутые соглашения. Мечтали и мечтают о развале России", - отметил Патрушев.
Он напомнил, что страны Запада говорили о нерасширении НАТО на Восток, но подвели военную инфраструктуру вплотную к российским границам. "Подписали Минские соглашения, которые и не планировали выполнять. А начиная с 2014 года готовили Украину к войне с Россией, превращая ее в антироссийское милитаризированное государство, полностью подчиненное интересам НАТО", - обрисовал ситуацию секретарь Совбеза РФ.
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РоссияНиколай ПатрушевНАТОБезопасностьСовет Безопасности РФЧелябинск
 
 
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