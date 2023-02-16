https://ria.ru/20230216/zapad-1852422390.html

Запад не собирался сотрудничать с Россией, заявил Патрушев

Запад не собирался сотрудничать с Россией, заявил Патрушев - РИА Новости, 16.02.2023

Запад не собирался сотрудничать с Россией, заявил Патрушев

Западные страны и не собирались выполнять соглашения о развитии партнерских отношений с Москвой, "мечтали и мечтают о развале России", заявил секретарь Совета... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T14:48

2023-02-16T14:48

2023-02-16T14:50

россия

николай патрушев

нато

безопасность

совет безопасности рф

челябинск

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ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев – РИА Новости. Западные страны и не собирались выполнять соглашения о развитии партнерских отношений с Москвой, "мечтали и мечтают о развале России", заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Выступая на совещании в Челябинске, он заявил, что многие годы руководители западных государств давали устные обещания или подписывали различные документы по развитию партнерских отношений с Россией. "Однако, как показали недавние высказывания некоторых западных лидеров, нас сознательно обманывали, преследуя лишь свои корыстные цели. Не собирались и не собираются выполнять достигнутые соглашения. Мечтали и мечтают о развале России", - отметил Патрушев. Он напомнил, что страны Запада говорили о нерасширении НАТО на Восток, но подвели военную инфраструктуру вплотную к российским границам. "Подписали Минские соглашения, которые и не планировали выполнять. А начиная с 2014 года готовили Украину к войне с Россией, превращая ее в антироссийское милитаризированное государство, полностью подчиненное интересам НАТО", - обрисовал ситуацию секретарь Совбеза РФ.

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россия

челябинск

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Кирилл Волков

россия, николай патрушев, нато, безопасность, совет безопасности рф, челябинск