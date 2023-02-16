https://ria.ru/20230216/youtube-1852545289.html

Сьюзан Войчики уйдет с поста главы YouTube

Сьюзан Войчики уйдет с поста главы YouTube - РИА Новости, 16.02.2023

Сьюзан Войчики уйдет с поста главы YouTube

Сьюзан Войчики (Susan Wojcicki) сообщила в блоге сервиса, что покидает должность главы YouTube. РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T22:46

2023-02-16T22:46

2023-02-16T22:46

технологии

youtube

google

alphabet inc

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Сьюзан Войчики (Susan Wojcicki) сообщила в блоге сервиса, что покидает должность главы YouTube. "Сегодня… я решила уйти со своего поста главы YouTube и начать новую главу, которая сосредоточится на моей семье, здоровье и личных проектах", - написала Войчики. Должность главы сервиса она занимала девять лет. Всего в Alphabet Inc Войчики работает уже 25 лет. Новым главой YouTube станет Нил Мохан (Neal Mohan), занимавший пост директора по продукции. Мохан пришел в Google с приобретением компанией рекламной фирмы DoubleClick в 2007 году. Войчики отметила, что в ближайшее время будет помогать Мохану в переходе на должность главы YouTube. Например, в таких аспектах, как работа с некоторыми командами сервиса, обучение членов этих команд, а также встречи с создателями контента. В долгосрочной перспективе Войчики займет роль консультанта в Google и Alphabet. YouTube — сервис, предоставляющий услуги видеохостинга. Пользователи могут добавлять, просматривать и комментировать те или иные видеозаписи.

https://ria.ru/20230215/post-1852285563.html

https://ria.ru/20230215/mask-1852064172.html

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2023

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технологии, youtube, google, alphabet inc