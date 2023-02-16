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Сьюзан Войчики уйдет с поста главы YouTube - РИА Новости, 16.02.2023
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Сьюзан Войчики уйдет с поста главы YouTube
Сьюзан Войчики уйдет с поста главы YouTube - РИА Новости, 16.02.2023
Сьюзан Войчики уйдет с поста главы YouTube
Сьюзан Войчики (Susan Wojcicki) сообщила в блоге сервиса, что покидает должность главы YouTube. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T22:46
2023-02-16T22:46
технологии
youtube
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Сьюзан Войчики (Susan Wojcicki) сообщила в блоге сервиса, что покидает должность главы YouTube. "Сегодня… я решила уйти со своего поста главы YouTube и начать новую главу, которая сосредоточится на моей семье, здоровье и личных проектах", - написала Войчики. Должность главы сервиса она занимала девять лет. Всего в Alphabet Inc Войчики работает уже 25 лет. Новым главой YouTube станет Нил Мохан (Neal Mohan), занимавший пост директора по продукции. Мохан пришел в Google с приобретением компанией рекламной фирмы DoubleClick в 2007 году. Войчики отметила, что в ближайшее время будет помогать Мохану в переходе на должность главы YouTube. Например, в таких аспектах, как работа с некоторыми командами сервиса, обучение членов этих команд, а также встречи с создателями контента. В долгосрочной перспективе Войчики займет роль консультанта в Google и Alphabet. YouTube — сервис, предоставляющий услуги видеохостинга. Пользователи могут добавлять, просматривать и комментировать те или иные видеозаписи.
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технологии, youtube, google, alphabet inc
Технологии, YouTube, Google, Alphabet Inc
22:46 16.02.2023
 
Сьюзан Войчики уйдет с поста главы YouTube

Сьюзан Войчики сообщила об уходе с поста главы YouTube

© РИА НовостиЛоготип YouTube
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости
Логотип YouTube. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Сьюзан Войчики (Susan Wojcicki) сообщила в блоге сервиса, что покидает должность главы YouTube.
"Сегодня… я решила уйти со своего поста главы YouTube и начать новую главу, которая сосредоточится на моей семье, здоровье и личных проектах", - написала Войчики.
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Должность главы сервиса она занимала девять лет. Всего в Alphabet Inc Войчики работает уже 25 лет.
Новым главой YouTube станет Нил Мохан (Neal Mohan), занимавший пост директора по продукции. Мохан пришел в Google с приобретением компанией рекламной фирмы DoubleClick в 2007 году.
Войчики отметила, что в ближайшее время будет помогать Мохану в переходе на должность главы YouTube. Например, в таких аспектах, как работа с некоторыми командами сервиса, обучение членов этих команд, а также встречи с создателями контента. В долгосрочной перспективе Войчики займет роль консультанта в Google и Alphabet.
YouTube — сервис, предоставляющий услуги видеохостинга. Пользователи могут добавлять, просматривать и комментировать те или иные видеозаписи.
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