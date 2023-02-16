https://ria.ru/20230216/wildberries-1852350816.html

В Брянской области задержали иностранца, избившего сотрудницу Wildberries

В Брянской области задержали иностранца, избившего сотрудницу Wildberries - РИА Новости, 16.02.2023

В Брянской области задержали иностранца, избившего сотрудницу Wildberries

Полицейские поймали в Брянской области иностранца, избившего женщину в пункте выдачи заказов одного из маркетплейсов в подмосковном Лыткарино, сообщила... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T11:23

2023-02-16T11:23

2023-02-16T13:06

происшествия

брянская область

wildberries

россия

лыткарино

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Полицейские поймали в Брянской области иностранца, избившего женщину в пункте выдачи заказов одного из маркетплейсов в подмосковном Лыткарино, сообщила журналистам начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова в четверг. Ранее в телеграм-каналах появилось видео с избиением: на нам видно, как мужчина после непродолжительного разговора с девушкой бьет ее кулаком по лицу. Информированный источник РИА Новости уточнил, что инцидент произошел на этой неделе в пункте выдачи Wildberries, а по лицу получила сотрудница маркетплейса. "В результате оперативно-розыскных мероприятий в Брянской области задержан мужчина, который причинил телесные повреждение женщине в помещении пункта выдачи заказов одного из маркетплейсов. Им оказался гражданин одной из республик Средней Азии 1997 года рождения", - сказала Петрова. По предварительным данным, у приезжего с девушкой возник "словесный конфликт", в ходе которого тот "нанес ей побои". Определить степень их тяжести призвана судебно-медицинская экспертиза - она уже назначена.

https://ria.ru/20230213/arest-1851640188.html

https://ria.ru/20230215/revnost-1852265588.html

брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, брянская область, wildberries, россия, лыткарино, московская область (подмосковье)