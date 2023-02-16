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В Брянской области задержали иностранца, избившего сотрудницу Wildberries - РИА Новости, 16.02.2023
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В Брянской области задержали иностранца, избившего сотрудницу Wildberries
В Брянской области задержали иностранца, избившего сотрудницу Wildberries - РИА Новости, 16.02.2023
В Брянской области задержали иностранца, избившего сотрудницу Wildberries
Полицейские поймали в Брянской области иностранца, избившего женщину в пункте выдачи заказов одного из маркетплейсов в подмосковном Лыткарино, сообщила... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T11:23
2023-02-16T13:06
происшествия
брянская область
wildberries
россия
лыткарино
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Полицейские поймали в Брянской области иностранца, избившего женщину в пункте выдачи заказов одного из маркетплейсов в подмосковном Лыткарино, сообщила журналистам начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова в четверг. Ранее в телеграм-каналах появилось видео с избиением: на нам видно, как мужчина после непродолжительного разговора с девушкой бьет ее кулаком по лицу. Информированный источник РИА Новости уточнил, что инцидент произошел на этой неделе в пункте выдачи Wildberries, а по лицу получила сотрудница маркетплейса. "В результате оперативно-розыскных мероприятий в Брянской области задержан мужчина, который причинил телесные повреждение женщине в помещении пункта выдачи заказов одного из маркетплейсов. Им оказался гражданин одной из республик Средней Азии 1997 года рождения", - сказала Петрова. По предварительным данным, у приезжего с девушкой возник "словесный конфликт", в ходе которого тот "нанес ей побои". Определить степень их тяжести призвана судебно-медицинская экспертиза - она уже назначена.
https://ria.ru/20230213/arest-1851640188.html
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происшествия, брянская область, wildberries, россия, лыткарино, московская область (подмосковье)
Происшествия, Брянская область, Wildberries, Россия, Лыткарино, Московская область (Подмосковье)
11:23 16.02.2023 (обновлено: 13:06 16.02.2023)
 
В Брянской области задержали иностранца, избившего сотрудницу Wildberries

Полиция задержала иностранца, избившего сотрудницу пункта Wildberries в Лыткарино

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкСотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Полицейские поймали в Брянской области иностранца, избившего женщину в пункте выдачи заказов одного из маркетплейсов в подмосковном Лыткарино, сообщила журналистам начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова в четверг.
Ранее в телеграм-каналах появилось видео с избиением: на нам видно, как мужчина после непродолжительного разговора с девушкой бьет ее кулаком по лицу. Информированный источник РИА Новости уточнил, что инцидент произошел на этой неделе в пункте выдачи Wildberries, а по лицу получила сотрудница маркетплейса.
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"В результате оперативно-розыскных мероприятий в Брянской области задержан мужчина, который причинил телесные повреждение женщине в помещении пункта выдачи заказов одного из маркетплейсов. Им оказался гражданин одной из республик Средней Азии 1997 года рождения", - сказала Петрова.
По предварительным данным, у приезжего с девушкой возник "словесный конфликт", в ходе которого тот "нанес ей побои". Определить степень их тяжести призвана судебно-медицинская экспертиза - она уже назначена.
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ПроисшествияБрянская областьWildberriesРоссияЛыткариноМосковская область (Подмосковье)
 
 
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