11:23 16.02.2023 (обновлено: 13:06 16.02.2023)
В Брянской области задержали иностранца, избившего сотрудницу Wildberries
Полиция задержала иностранца, избившего сотрудницу пункта Wildberries в Лыткарино
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкСотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Полицейские поймали в Брянской области иностранца, избившего женщину в пункте выдачи заказов одного из маркетплейсов в подмосковном Лыткарино, сообщила журналистам начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова в четверг.
Ранее в телеграм-каналах появилось видео с избиением: на нам видно, как мужчина после непродолжительного разговора с девушкой бьет ее кулаком по лицу. Информированный источник РИА Новости уточнил, что инцидент произошел на этой неделе в пункте выдачи Wildberries, а по лицу получила сотрудница маркетплейса.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий в Брянской области задержан мужчина, который причинил телесные повреждение женщине в помещении пункта выдачи заказов одного из маркетплейсов. Им оказался гражданин одной из республик Средней Азии 1997 года рождения", - сказала Петрова.
По предварительным данным, у приезжего с девушкой возник "словесный конфликт", в ходе которого тот "нанес ей побои". Определить степень их тяжести призвана судебно-медицинская экспертиза - она уже назначена.
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