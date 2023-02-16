https://ria.ru/20230216/vystavki-1852466884.html
COMTRANS войдет в кластер выставок "Экспоцентра" для автоотраслей
COMTRANS войдет в кластер выставок "Экспоцентра" для автоотраслей - РИА Новости, 16.02.2023
COMTRANS войдет в кластер выставок "Экспоцентра" для автоотраслей
Международная выставка коммерческих автомобилей COMTRANS 2023 впервые за 20 лет пройдет в сентябре на площадке "Экспоцентра", что позволит выставочному... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T16:49
2023-02-16T16:49
2023-02-16T17:03
экспоцентр
транспорт
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Международная выставка коммерческих автомобилей COMTRANS 2023 впервые за 20 лет пройдет в сентябре на площадке "Экспоцентра", что позволит выставочному комплексу сформировать кластер специализированных экспозиций-лидеров для автоотраслей, сообщил на пресс-конференции генеральный директор АО "Экспоцентр" Алексей Вялкин.COMTRANS 2023 пройдет с 5 по 8 сентября 2023 года. Организатором выставки выступает компания ITEMF Expo. Как сообщил ее генеральный директор Михаил Башелеишвили, в работе выставки примут участие более 200 производителей тяжелых грузовиков и коммерческих LCV, автобусов, прицепов, фургонов и цистерн, а также запчастей и комплектующих для них."С приходом COMTRANS на площадке "Экспоцентра" сформируется кластер ключевых B2B событий для автомобильной и автотранспортной отраслей. Причем, каждый из этих ивентов является безусловным лидером в своем сегменте. Помимо COMTRANS, речь идёт о MIMS Automobility Moscow, выставке запчастей и международном автомобилестроительном форуме IMAF. А в рамках проекта Future Mobility в "Экспоцентре" показывают инновации в области инфраструктуры и экологичного транспорта будущего", - сказал Вялкин.Как отметил гендиректор "Экспоцентра", отвечая на вопрос РИА Новости, на примере недавней выставки "Продэкспо" можно увидеть, что, несмотря на уход ряда западных компаний, интерес к выставочным площадям не снизился. Так, в "Продэкспо 2023" приняли участие 35 стран, при этом значительно нарастили объемы присутствия Иран, Турция, Сербия и латиноамериканские партнёры. "И многие европейские коллеги, не боясь и не стесняясь, под флагами Италии, Франции, Румынии и Венгрии, работали у нас. Те, кто решил остаться, работает, а ушедшие жалеют", - сказал Вялкин. Что касается гостевых, то есть организованных другими выставочными компаниями на площадях "Экспоцентра", мероприятий, то по итогам прошлого года количество их иностранных участников выросло на 36%.Исполнительный директор Объединения автопроизводителей России (ОАР) Игорь Коровкин пояснил на пресс-конференции, что на смену европейской семерке производителей грузовиков (DAF, Iveco, MAN, Mercedes, Renault, Scania и Volvo – прим. ред) на наш рынок приходят новые игроки, прежде всего из Азии."Когда происходят такие изменения, это серьезно добавляет работу организаторам выставки: новым игрокам нужно приходить, а клиентам нужно их находить. И это как раз то, для чего делаются выставки", - подчеркнул Коровкин.
https://ria.ru/20221206/ekspotsentr-1836737984.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экспоцентр, транспорт, новости компаний - экономика
Экспоцентр, Транспорт, Новости компаний - Экономика
МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Международная выставка коммерческих автомобилей COMTRANS 2023 впервые за 20 лет пройдет в сентябре на площадке "Экспоцентра", что позволит выставочному комплексу сформировать кластер специализированных экспозиций-лидеров для автоотраслей, сообщил на пресс-конференции генеральный директор АО "Экспоцентр" Алексей Вялкин.
COMTRANS 2023 пройдет с 5 по 8 сентября 2023 года. Организатором выставки выступает компания ITEMF Expo. Как сообщил ее генеральный директор Михаил Башелеишвили, в работе выставки примут участие более 200 производителей тяжелых грузовиков и коммерческих LCV, автобусов, прицепов, фургонов и цистерн, а также запчастей и комплектующих для них.
"С приходом COMTRANS на площадке "Экспоцентра" сформируется кластер ключевых B2B событий для автомобильной и автотранспортной отраслей. Причем, каждый из этих ивентов является безусловным лидером в своем сегменте. Помимо COMTRANS, речь идёт о MIMS Automobility Moscow, выставке запчастей и международном автомобилестроительном форуме IMAF. А в рамках проекта Future Mobility в "Экспоцентре" показывают инновации в области инфраструктуры и экологичного транспорта будущего", - сказал Вялкин.
Как отметил гендиректор "Экспоцентра", отвечая на вопрос РИА Новости, на примере недавней выставки "Продэкспо" можно увидеть, что, несмотря на уход ряда западных компаний, интерес к выставочным площадям не снизился. Так, в "Продэкспо 2023" приняли участие 35 стран, при этом значительно нарастили объемы присутствия Иран
, Турция
, Сербия
и латиноамериканские партнёры. "И многие европейские коллеги, не боясь и не стесняясь, под флагами Италии
, Франции
, Румынии
и Венгрии
, работали у нас. Те, кто решил остаться, работает, а ушедшие жалеют", - сказал Вялкин. Что касается гостевых, то есть организованных другими выставочными компаниями на площадях "Экспоцентра", мероприятий, то по итогам прошлого года количество их иностранных участников выросло на 36%.
Исполнительный директор Объединения автопроизводителей России (ОАР) Игорь Коровкин пояснил на пресс-конференции, что на смену европейской семерке производителей грузовиков (DAF, Iveco
, MAN, Mercedes
, Renault
, Scania и Volvo
– прим. ред) на наш рынок приходят новые игроки, прежде всего из Азии
.
"Когда происходят такие изменения, это серьезно добавляет работу организаторам выставки: новым игрокам нужно приходить, а клиентам нужно их находить. И это как раз то, для чего делаются выставки", - подчеркнул Коровкин.