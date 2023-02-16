https://ria.ru/20230216/vuchich-1852290876.html

Вучич обвинил праворадикальную оппозицию в ложном патриотизме

Вучич обвинил праворадикальную оппозицию в ложном патриотизме - РИА Новости, 16.02.2023

Вучич обвинил праворадикальную оппозицию в ложном патриотизме

Президент Сербии Александр Вучич, реагируя на протест праворадикальной оппозиции в Белграде, заявил, что страну нельзя дестабилизировать ложным патриотизмом, а... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T00:34

2023-02-16T00:34

2023-02-16T01:19

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александр вучич

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БЕЛГРАД, 15 фев – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич, реагируя на протест праворадикальной оппозиции в Белграде, заявил, что страну нельзя дестабилизировать ложным патриотизмом, а также связями и деньгами из-за границы. В среду вечером ультраправые движения Сербии провели митинг перед резиденцией президента в центре Белграда. Собравшиеся, многие из которых принесли российские флаги, протестовали против "франко-германского" плана урегулирования в Косово и обвиняли президента в готовности принять предложение Запада, а также призывали к помощи России. Активист Деян Петар Златанович выкрикивал лозунг "Кто подпишет, того убьют", а лидер движения "Народный патруль" Дамнян Кнежевич заявил, что с соратниками "готов на большее, чем беспорядки", трансляция акции велась в соцсетях. Вучич затем прибыл в здание резиденции, где провел встречу с руководством органов безопасности. "Я не знаю, являются ли они (протестующие – ред.) пророссийскими, но знаю, что они антисербские, потому что все делают против своего народа... В отличие от них, у меня есть убеждения", - заявил, в частности, Вучич после совещания с силовиками. "Те, кто думает, что могут разрушить Сербию ложью; те кто думает, что могут дестабилизировать серьезное государство угрозами, с несколькими ружьями и связями в другом государстве, оправдываясь великим патриотизмом, - они никогда не смогут победить Сербию", - заявил Вучич в эфире TV Pink и добавил, что будет говорить об этом на Международной конференции по безопасности в Мюнхене. Сотрудники МВД Сербии и Агентства безопасности и информации (БИА) остановили в городе Сремска Каменица автомобиль, в котором обнаружили охотничий карабин с оптическим прицелом и патронами. В автомобиле, по данным правоохранительных органов, находился сторонник ультраправого движения "Народный патруль" со знакомой, они ехали на вечерний митинг в Белград.

https://ria.ru/20230214/ukraina-1852021460.html

https://ria.ru/20230214/serbiya-1851950027.html

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в мире, сербия, белград (город), косово, александр вучич