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Вучич обвинил праворадикальную оппозицию в ложном патриотизме - РИА Новости, 16.02.2023
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Вучич обвинил праворадикальную оппозицию в ложном патриотизме
Вучич обвинил праворадикальную оппозицию в ложном патриотизме - РИА Новости, 16.02.2023
Вучич обвинил праворадикальную оппозицию в ложном патриотизме
Президент Сербии Александр Вучич, реагируя на протест праворадикальной оппозиции в Белграде, заявил, что страну нельзя дестабилизировать ложным патриотизмом, а... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T00:34
2023-02-16T01:19
в мире
сербия
белград (город)
косово
александр вучич
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БЕЛГРАД, 15 фев – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич, реагируя на протест праворадикальной оппозиции в Белграде, заявил, что страну нельзя дестабилизировать ложным патриотизмом, а также связями и деньгами из-за границы. В среду вечером ультраправые движения Сербии провели митинг перед резиденцией президента в центре Белграда. Собравшиеся, многие из которых принесли российские флаги, протестовали против "франко-германского" плана урегулирования в Косово и обвиняли президента в готовности принять предложение Запада, а также призывали к помощи России. Активист Деян Петар Златанович выкрикивал лозунг "Кто подпишет, того убьют", а лидер движения "Народный патруль" Дамнян Кнежевич заявил, что с соратниками "готов на большее, чем беспорядки", трансляция акции велась в соцсетях. Вучич затем прибыл в здание резиденции, где провел встречу с руководством органов безопасности. "Я не знаю, являются ли они (протестующие – ред.) пророссийскими, но знаю, что они антисербские, потому что все делают против своего народа... В отличие от них, у меня есть убеждения", - заявил, в частности, Вучич после совещания с силовиками. "Те, кто думает, что могут разрушить Сербию ложью; те кто думает, что могут дестабилизировать серьезное государство угрозами, с несколькими ружьями и связями в другом государстве, оправдываясь великим патриотизмом, - они никогда не смогут победить Сербию", - заявил Вучич в эфире TV Pink и добавил, что будет говорить об этом на Международной конференции по безопасности в Мюнхене. Сотрудники МВД Сербии и Агентства безопасности и информации (БИА) остановили в городе Сремска Каменица автомобиль, в котором обнаружили охотничий карабин с оптическим прицелом и патронами. В автомобиле, по данным правоохранительных органов, находился сторонник ультраправого движения "Народный патруль" со знакомой, они ехали на вечерний митинг в Белград.
https://ria.ru/20230214/ukraina-1852021460.html
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в мире, сербия, белград (город), косово, александр вучич
В мире, Сербия, Белград (город), Косово, Александр Вучич
00:34 16.02.2023 (обновлено: 01:19 16.02.2023)
 
Вучич обвинил праворадикальную оппозицию в ложном патриотизме

Вучич, реагируя на протест оппозиции, заявил, что Сербию не раскачать ложным патриотизмом

© РИА Новости / Валерий Шарифулин / Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Валерий Шарифулин
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Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 15 фев – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич, реагируя на протест праворадикальной оппозиции в Белграде, заявил, что страну нельзя дестабилизировать ложным патриотизмом, а также связями и деньгами из-за границы.
В среду вечером ультраправые движения Сербии провели митинг перед резиденцией президента в центре Белграда. Собравшиеся, многие из которых принесли российские флаги, протестовали против "франко-германского" плана урегулирования в Косово и обвиняли президента в готовности принять предложение Запада, а также призывали к помощи России. Активист Деян Петар Златанович выкрикивал лозунг "Кто подпишет, того убьют", а лидер движения "Народный патруль" Дамнян Кнежевич заявил, что с соратниками "готов на большее, чем беспорядки", трансляция акции велась в соцсетях.
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Вучич затем прибыл в здание резиденции, где провел встречу с руководством органов безопасности. "Я не знаю, являются ли они (протестующие – ред.) пророссийскими, но знаю, что они антисербские, потому что все делают против своего народа... В отличие от них, у меня есть убеждения", - заявил, в частности, Вучич после совещания с силовиками. "Те, кто думает, что могут разрушить Сербию ложью; те кто думает, что могут дестабилизировать серьезное государство угрозами, с несколькими ружьями и связями в другом государстве, оправдываясь великим патриотизмом, - они никогда не смогут победить Сербию", - заявил Вучич в эфире TV Pink и добавил, что будет говорить об этом на Международной конференции по безопасности в Мюнхене.
Сотрудники МВД Сербии и Агентства безопасности и информации (БИА) остановили в городе Сремска Каменица автомобиль, в котором обнаружили охотничий карабин с оптическим прицелом и патронами. В автомобиле, по данным правоохранительных органов, находился сторонник ультраправого движения "Народный патруль" со знакомой, они ехали на вечерний митинг в Белград.
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