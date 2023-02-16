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ВЦИОМ: каждый второй россиянин считает Россию одной из великих держав
ВЦИОМ: каждый второй россиянин считает Россию одной из великих держав - РИА Новости, 16.02.2023
ВЦИОМ: каждый второй россиянин считает Россию одной из великих держав
Треть россиян считают, что Россия скорее всего станет в ближайшие 15-20 лет великой державой, каждый второй сообщил, что Россия уже является таковой, сообщил... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T19:59
2023-02-16T19:59
2023-02-16T19:59
общество
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михаил мамонов
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Треть россиян считают, что Россия скорее всего станет в ближайшие 15-20 лет великой державой, каждый второй сообщил, что Россия уже является таковой, сообщил руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов. Согласно результатам исследования ВЦИОМ по итогам 2022 года, 51% респондентов сообщили, что Россия сейчас является одной из великих держав (против 31% в 2021 году), 31% - верят, что Россия станет такой в ближайшие 15-20 лет (против 29% в 2021 году), 13% - ответили, что, скорее всего, нет (против 26% в 2021 году). "Парадоксально, что текущая ситуация привела к тому, что выросла группа до 52% тех, кто считает, что Россия уже сейчас является одной из великих держав. За год у нас прирост 20%, это очень много, потому что этот показатель в принципе был не очень динамичен за долгое время. Сегодня таким образом 82% заявляют о том, что Россия либо станет великой державой, либо уже является великой державой", - рассказал Мамонов на заседании научного совета ВЦИОМ на тему: "Годовщина СВО: как изменилось российское общество за год специальной военной операции на Украине?" Он отметил, что 73% граждан считают, что Россия имеет скорее большое влияние в международных делах, против 62% в 2021 году.
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общество, россия, украина, михаил мамонов, вциом
Общество, Россия, Украина, Михаил Мамонов, ВЦИОМ
ВЦИОМ: каждый второй россиянин считает Россию одной из великих держав
Исследование ВЦИОМ показало, что 51 процент россиян считают Россию одной из великих держав