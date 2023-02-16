https://ria.ru/20230216/vtsiom-1852525429.html

ВЦИОМ: каждый второй россиянин считает Россию одной из великих держав

ВЦИОМ: каждый второй россиянин считает Россию одной из великих держав - РИА Новости, 16.02.2023

ВЦИОМ: каждый второй россиянин считает Россию одной из великих держав

Треть россиян считают, что Россия скорее всего станет в ближайшие 15-20 лет великой державой, каждый второй сообщил, что Россия уже является таковой, сообщил... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T19:59

2023-02-16T19:59

2023-02-16T19:59

общество

россия

украина

михаил мамонов

вциом

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Треть россиян считают, что Россия скорее всего станет в ближайшие 15-20 лет великой державой, каждый второй сообщил, что Россия уже является таковой, сообщил руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов. Согласно результатам исследования ВЦИОМ по итогам 2022 года, 51% респондентов сообщили, что Россия сейчас является одной из великих держав (против 31% в 2021 году), 31% - верят, что Россия станет такой в ближайшие 15-20 лет (против 29% в 2021 году), 13% - ответили, что, скорее всего, нет (против 26% в 2021 году). "Парадоксально, что текущая ситуация привела к тому, что выросла группа до 52% тех, кто считает, что Россия уже сейчас является одной из великих держав. За год у нас прирост 20%, это очень много, потому что этот показатель в принципе был не очень динамичен за долгое время. Сегодня таким образом 82% заявляют о том, что Россия либо станет великой державой, либо уже является великой державой", - рассказал Мамонов на заседании научного совета ВЦИОМ на тему: "Годовщина СВО: как изменилось российское общество за год специальной военной операции на Украине?" Он отметил, что 73% граждан считают, что Россия имеет скорее большое влияние в международных делах, против 62% в 2021 году.

https://ria.ru/20221231/rossiya-1842648239.html

https://ria.ru/20230210/putin-1851045999.html

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общество, россия, украина, михаил мамонов, вциом