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Толстой рассказал об обсуждениях выхода России из ВТО - РИА Новости, 16.02.2023
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Толстой рассказал об обсуждениях выхода России из ВТО
Толстой рассказал об обсуждениях выхода России из ВТО - РИА Новости, 16.02.2023
Толстой рассказал об обсуждениях выхода России из ВТО
Выход России из Всемирной торговой организации обсуждается, но есть разные взгляды, с точки зрения правительства это будет невыгодно для РФ, повлияет на пошлины РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T20:39
2023-02-16T20:39
экономика
цены на нефть
россия
госдума рф
всемирная торговая организация (вто)
петр толстой
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Выход России из Всемирной торговой организации обсуждается, но есть разные взгляды, с точки зрения правительства это будет невыгодно для РФ, повлияет на пошлины и инвестиции, сообщил РИА Новости вице-спикер Госдумы Петр Толстой. "Выход из ВТО обсуждается все время, есть разные взгляды. Допустим, в правительстве считают, что это невыгодно Российской Федерации, к тому же это повлияет на инвестиции, это повлияет на пошлины на наши товары", - сказал он. По словам Толстого, у некоторых депутатов другое мнение, "но это вопрос партийных дискуссий".
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экономика, цены на нефть, россия, госдума рф, всемирная торговая организация (вто), петр толстой
Экономика, Цены на нефть, Россия, Госдума РФ, Всемирная торговая организация (ВТО), Петр Толстой
20:39 16.02.2023
 
Толстой рассказал об обсуждениях выхода России из ВТО

Вице-спикер ГД Толстой: выход России из ВТО обсуждается, есть разные взгляды

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Выход России из Всемирной торговой организации обсуждается, но есть разные взгляды, с точки зрения правительства это будет невыгодно для РФ, повлияет на пошлины и инвестиции, сообщил РИА Новости вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
"Выход из ВТО обсуждается все время, есть разные взгляды. Допустим, в правительстве считают, что это невыгодно Российской Федерации, к тому же это повлияет на инвестиции, это повлияет на пошлины на наши товары", - сказал он.
По словам Толстого, у некоторых депутатов другое мнение, "но это вопрос партийных дискуссий".
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ЭкономикаЦены на нефтьРоссияГосдума РФВсемирная торговая организация (ВТО)Петр Толстой
 
 
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