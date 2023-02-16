https://ria.ru/20230216/vto-1852529350.html
Толстой рассказал об обсуждениях выхода России из ВТО
Толстой рассказал об обсуждениях выхода России из ВТО - РИА Новости, 16.02.2023
Толстой рассказал об обсуждениях выхода России из ВТО
Выход России из Всемирной торговой организации обсуждается, но есть разные взгляды, с точки зрения правительства это будет невыгодно для РФ, повлияет на пошлины РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T20:39
2023-02-16T20:39
2023-02-16T20:39
экономика
цены на нефть
россия
госдума рф
всемирная торговая организация (вто)
петр толстой
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Выход России из Всемирной торговой организации обсуждается, но есть разные взгляды, с точки зрения правительства это будет невыгодно для РФ, повлияет на пошлины и инвестиции, сообщил РИА Новости вице-спикер Госдумы Петр Толстой. "Выход из ВТО обсуждается все время, есть разные взгляды. Допустим, в правительстве считают, что это невыгодно Российской Федерации, к тому же это повлияет на инвестиции, это повлияет на пошлины на наши товары", - сказал он. По словам Толстого, у некоторых депутатов другое мнение, "но это вопрос партийных дискуссий".
https://ria.ru/20230215/vto-1852277576.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, россия, госдума рф, всемирная торговая организация (вто), петр толстой
Экономика, Цены на нефть, Россия, Госдума РФ, Всемирная торговая организация (ВТО), Петр Толстой
Толстой рассказал об обсуждениях выхода России из ВТО
Вице-спикер ГД Толстой: выход России из ВТО обсуждается, есть разные взгляды
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Выход России из Всемирной торговой организации обсуждается, но есть разные взгляды, с точки зрения правительства это будет невыгодно для РФ, повлияет на пошлины и инвестиции, сообщил РИА Новости вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
"Выход из ВТО обсуждается все время, есть разные взгляды. Допустим, в правительстве считают, что это невыгодно Российской Федерации, к тому же это повлияет на инвестиции, это повлияет на пошлины на наши товары", - сказал он.
По словам Толстого, у некоторых депутатов другое мнение, "но это вопрос партийных дискуссий".