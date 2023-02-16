https://ria.ru/20230216/vto-1852529350.html

Толстой рассказал об обсуждениях выхода России из ВТО

Толстой рассказал об обсуждениях выхода России из ВТО - РИА Новости, 16.02.2023

Толстой рассказал об обсуждениях выхода России из ВТО

Выход России из Всемирной торговой организации обсуждается, но есть разные взгляды, с точки зрения правительства это будет невыгодно для РФ, повлияет на пошлины РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T20:39

2023-02-16T20:39

2023-02-16T20:39

экономика

цены на нефть

россия

госдума рф

всемирная торговая организация (вто)

петр толстой

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Выход России из Всемирной торговой организации обсуждается, но есть разные взгляды, с точки зрения правительства это будет невыгодно для РФ, повлияет на пошлины и инвестиции, сообщил РИА Новости вице-спикер Госдумы Петр Толстой. "Выход из ВТО обсуждается все время, есть разные взгляды. Допустим, в правительстве считают, что это невыгодно Российской Федерации, к тому же это повлияет на инвестиции, это повлияет на пошлины на наши товары", - сказал он. По словам Толстого, у некоторых депутатов другое мнение, "но это вопрос партийных дискуссий".

https://ria.ru/20230215/vto-1852277576.html

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, россия, госдума рф, всемирная торговая организация (вто), петр толстой