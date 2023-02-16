23:26 16.02.2023 (обновлено: 23:37 16.02.2023)
ВСУ обстреляли Киевский район Донецка
Представительство ДНР : ВСУ обстреляли Киевский район Донецка, выпустив четыре снаряда
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкПоврежденный жилой дом в результате обстрела ВСУ Донецка
Поврежденный жилой дом в результате обстрела ВСУ Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 16 фев - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Киевский район Донецка, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 22.45 - населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.
Кроме того, украинские войска в 23.00 обстреляли населенный пункт Минеральное, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра, и населенный пункт Яковлевка, использовав шесть снарядов калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.