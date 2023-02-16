В США назвали уязвимое место ВСУ, знаменующее неминуемое поражение

"У Украины закончатся боеприпасы к лету, и у НАТО ничего не осталось для поставок. Они могут попытаться помочь, но это будет безрезультатно. И я скажу вам, что происходит, когда иссякают запасы во время военных действий, — вы погибаете", — пояснил он.