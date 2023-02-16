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В США назвали уязвимое место ВСУ, знаменующее неминуемое поражение
В США назвали уязвимое место ВСУ, знаменующее неминуемое поражение - РИА Новости, 16.02.2023
В США назвали уязвимое место ВСУ, знаменующее неминуемое поражение
Украина не сможет противостоять российскому наступлению из-за нехватки боеприпасов, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T23:05
2023-02-16T23:05
2023-02-16T23:47
в мире
украина
сша
россия
скотт риттер
владимир зеленский
нато
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Украина не сможет противостоять российскому наступлению из-за нехватки боеприпасов, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.По словам полковника, даже если Владимир Зеленский найдет возможность восполнить запасы, то это все равно не поможет спасти его от поражения.США и союзники, уверен Риттер, начинают осознавать, что игра окончена и Россию не удастся остановить.
https://ria.ru/20230216/zelenskiy-1852539191.html
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в мире, украина, сша, россия, скотт риттер, владимир зеленский, нато
В мире, Украина, США, Россия, Скотт Риттер, Владимир Зеленский, НАТО, Специальная военная операция на Украине
23:05 16.02.2023 (обновлено: 23:47 16.02.2023)
В США назвали уязвимое место ВСУ, знаменующее неминуемое поражение
Офицер американской разведки Риттер спрогнозировал провал ВСУ из-за нехватки боеприпасов