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В США назвали уязвимое место ВСУ, знаменующее неминуемое поражение - РИА Новости, 16.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230216/vsu-1852547946.html
В США назвали уязвимое место ВСУ, знаменующее неминуемое поражение
В США назвали уязвимое место ВСУ, знаменующее неминуемое поражение - РИА Новости, 16.02.2023
В США назвали уязвимое место ВСУ, знаменующее неминуемое поражение
Украина не сможет противостоять российскому наступлению из-за нехватки боеприпасов, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T23:05
2023-02-16T23:47
в мире
украина
сша
россия
скотт риттер
владимир зеленский
нато
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Украина не сможет противостоять российскому наступлению из-за нехватки боеприпасов, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.По словам полковника, даже если Владимир Зеленский найдет возможность восполнить запасы, то это все равно не поможет спасти его от поражения.США и союзники, уверен Риттер, начинают осознавать, что игра окончена и Россию не удастся остановить.
https://ria.ru/20230216/zelenskiy-1852539191.html
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в мире, украина, сша, россия, скотт риттер, владимир зеленский, нато
В мире, Украина, США, Россия, Скотт Риттер, Владимир Зеленский, НАТО, Специальная военная операция на Украине
23:05 16.02.2023 (обновлено: 23:47 16.02.2023)
 
В США назвали уязвимое место ВСУ, знаменующее неминуемое поражение

Офицер американской разведки Риттер спрогнозировал провал ВСУ из-за нехватки боеприпасов

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкВоеннослужащие мотострелковых подразделений российских войск ведут огонь по позициям ВСУ в зоне спецоперации
Военнослужащие мотострелковых подразделений российских войск ведут огонь по позициям ВСУ в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащие мотострелковых подразделений российских войск ведут огонь по позициям ВСУ в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Украина не сможет противостоять российскому наступлению из-за нехватки боеприпасов, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

"У Украины закончатся боеприпасы к лету, и у НАТО ничего не осталось для поставок. Они могут попытаться помочь, но это будет безрезультатно. И я скажу вам, что происходит, когда иссякают запасы во время военных действий, — вы погибаете", — пояснил он.

По словам полковника, даже если Владимир Зеленский найдет возможность восполнить запасы, то это все равно не поможет спасти его от поражения.
США и союзники, уверен Риттер, начинают осознавать, что игра окончена и Россию не удастся остановить.
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