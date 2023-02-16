ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив 11 снарядов
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Кировского района Донецка
Последствия обстрела Кировского района Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 16 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка и Червоногвардейский район Макеевки, выпустив по ним 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за 25 минут, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 18.10 - населенный пункт Тоненькое – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров ... 18.35 - населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров ", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.
Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к административному центру ДНР. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.