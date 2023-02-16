https://ria.ru/20230216/vsu-1852518114.html

ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку

ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 16.02.2023

ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка и Червоногвардейский район Макеевки, выпустив по ним 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за 25... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T19:16

2023-02-16T19:16

2023-02-16T19:16

специальная военная операция на украине

в мире

макеевка

донецк

донецкая народная республика

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 16 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка и Червоногвардейский район Макеевки, выпустив по ним 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за 25 минут, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к административному центру ДНР. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

макеевка

донецк

донецкая народная республика

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2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, макеевка, донецк, донецкая народная республика, сцкк, нато