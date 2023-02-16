https://ria.ru/20230216/vstrecha-1852382954.html

Лукашенко назвал темы, которые планирует обсудить с Путиным

Лукашенко назвал темы, которые планирует обсудить с Путиным - РИА Новости, 16.02.2023

Лукашенко назвал темы, которые планирует обсудить с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что на предстоящей в пятницу встрече с президентом РФ Владимиром Путиным планируются к обсуждению вопросы... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T13:02

2023-02-16T13:02

2023-02-16T13:02

политика

белоруссия

россия

владимир путин

александр лукашенко

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МИНСК, 16 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что на предстоящей в пятницу встрече с президентом РФ Владимиром Путиным планируются к обсуждению вопросы обороны, безопасности, а также развития интеграции в рамках Союзного государства. "Мы вопросы безопасности, обороны будем обсуждать. Но главное - я уже говорил, что мы где-то в апреле - мае готовим заседание Высшего государственного совета - обсудим вопросы и экономического, и военного, и политического характера, которые будут обсуждаться на Высшем государственном совете. Один из важнейших вопросов: мы все-таки хотим посмотреть, как правительства Беларуси и России выполняют поставленные нами задачи. Прежде всего экономические: по энергоносителям, единому рынку, импортозамещению - как финансируются, как реализуются. И если мы выйдем на вопрос нашей совместной группировки в Беларуси, конечно, будем и это обсуждать", - цитирует слова Лукашенко Sputnik Беларусь.

https://ria.ru/20221219/diplomatiya-1839171665.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, белоруссия, россия, владимир путин, александр лукашенко