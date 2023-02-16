Лукашенко назвал темы, которые планирует обсудить с Путиным
Лукашенко планирует обсудить с Путиным темы обороны, безопасности и союзного строительства
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко . Архивное фото
МИНСК, 16 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что на предстоящей в пятницу встрече с президентом РФ Владимиром Путиным планируются к обсуждению вопросы обороны, безопасности, а также развития интеграции в рамках Союзного государства.
"Мы вопросы безопасности, обороны будем обсуждать. Но главное - я уже говорил, что мы где-то в апреле - мае готовим заседание Высшего государственного совета - обсудим вопросы и экономического, и военного, и политического характера, которые будут обсуждаться на Высшем государственном совете. Один из важнейших вопросов: мы все-таки хотим посмотреть, как правительства Беларуси и России выполняют поставленные нами задачи. Прежде всего экономические: по энергоносителям, единому рынку, импортозамещению - как финансируются, как реализуются. И если мы выйдем на вопрос нашей совместной группировки в Беларуси, конечно, будем и это обсуждать", - цитирует слова Лукашенко Sputnik Беларусь.
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