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Лукашенко назвал темы, которые планирует обсудить с Путиным - РИА Новости, 16.02.2023
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Лукашенко назвал темы, которые планирует обсудить с Путиным
Лукашенко назвал темы, которые планирует обсудить с Путиным - РИА Новости, 16.02.2023
Лукашенко назвал темы, которые планирует обсудить с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что на предстоящей в пятницу встрече с президентом РФ Владимиром Путиным планируются к обсуждению вопросы... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T13:02
2023-02-16T13:02
политика
белоруссия
россия
владимир путин
александр лукашенко
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МИНСК, 16 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что на предстоящей в пятницу встрече с президентом РФ Владимиром Путиным планируются к обсуждению вопросы обороны, безопасности, а также развития интеграции в рамках Союзного государства. "Мы вопросы безопасности, обороны будем обсуждать. Но главное - я уже говорил, что мы где-то в апреле - мае готовим заседание Высшего государственного совета - обсудим вопросы и экономического, и военного, и политического характера, которые будут обсуждаться на Высшем государственном совете. Один из важнейших вопросов: мы все-таки хотим посмотреть, как правительства Беларуси и России выполняют поставленные нами задачи. Прежде всего экономические: по энергоносителям, единому рынку, импортозамещению - как финансируются, как реализуются. И если мы выйдем на вопрос нашей совместной группировки в Беларуси, конечно, будем и это обсуждать", - цитирует слова Лукашенко Sputnik Беларусь.
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политика, белоруссия, россия, владимир путин, александр лукашенко
Политика, Белоруссия, Россия, Владимир Путин, Александр Лукашенко
13:02 16.02.2023
 
Лукашенко назвал темы, которые планирует обсудить с Путиным

Лукашенко планирует обсудить с Путиным темы обороны, безопасности и союзного строительства

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко . Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 16 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что на предстоящей в пятницу встрече с президентом РФ Владимиром Путиным планируются к обсуждению вопросы обороны, безопасности, а также развития интеграции в рамках Союзного государства.
"Мы вопросы безопасности, обороны будем обсуждать. Но главное - я уже говорил, что мы где-то в апреле - мае готовим заседание Высшего государственного совета - обсудим вопросы и экономического, и военного, и политического характера, которые будут обсуждаться на Высшем государственном совете. Один из важнейших вопросов: мы все-таки хотим посмотреть, как правительства Беларуси и России выполняют поставленные нами задачи. Прежде всего экономические: по энергоносителям, единому рынку, импортозамещению - как финансируются, как реализуются. И если мы выйдем на вопрос нашей совместной группировки в Беларуси, конечно, будем и это обсуждать", - цитирует слова Лукашенко Sputnik Беларусь.
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