https://ria.ru/20230216/voyna-1852467861.html

В США начали понимать, что страна начала третью мировую, заявил экс-морпех

В США начали понимать, что страна начала третью мировую, заявил экс-морпех - РИА Новости, 16.02.2023

В США начали понимать, что страна начала третью мировую, заявил экс-морпех

Люди в США начинают понимать, что Вашингтон стоит за происходящим на Украине, фактически американские власти начали "третью мировую войну", заявил бывший... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T16:51

2023-02-16T16:51

2023-02-16T17:01

специальная военная операция на украине

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сша

украина

россия

владимир путин

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Люди в США начинают понимать, что Вашингтон стоит за происходящим на Украине, фактически американские власти начали "третью мировую войну", заявил бывший морской пехотинец США Джон Дуган. "Я думаю, многие люди (в США - ред.) начинают понимать, что происходит, это ужасно, что происходит сейчас, но люди начинают просыпаться... Начинают понимать, что на самом деле происходит на Украине", - сказал Дуган в эфире "Соловьев.LIVE", отвечая на вопрос, понимают ли простые американцы то, что США "по сути начали третью мировую войну". Он добавил, что американская пресса "сдерживает" распространение правдивой информации о происходящем на Украине, но есть и независимые каналы, благодаря которым люди могут узнать правду. Россия с 24 февраля прошлого года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230213/evropa-1851560164.html

сша

украина

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в мире, сша, украина, россия, владимир путин