Рейтинг@Mail.ru
В США начали понимать, что страна начала третью мировую, заявил экс-морпех - РИА Новости, 16.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230216/voyna-1852467861.html
В США начали понимать, что страна начала третью мировую, заявил экс-морпех
В США начали понимать, что страна начала третью мировую, заявил экс-морпех - РИА Новости, 16.02.2023
В США начали понимать, что страна начала третью мировую, заявил экс-морпех
Люди в США начинают понимать, что Вашингтон стоит за происходящим на Украине, фактически американские власти начали "третью мировую войну", заявил бывший... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T16:51
2023-02-16T17:01
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/09/1767077225_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_e255cfa3e101836614f0fe5149104849.jpg
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Люди в США начинают понимать, что Вашингтон стоит за происходящим на Украине, фактически американские власти начали "третью мировую войну", заявил бывший морской пехотинец США Джон Дуган. "Я думаю, многие люди (в США - ред.) начинают понимать, что происходит, это ужасно, что происходит сейчас, но люди начинают просыпаться... Начинают понимать, что на самом деле происходит на Украине", - сказал Дуган в эфире "Соловьев.LIVE", отвечая на вопрос, понимают ли простые американцы то, что США "по сути начали третью мировую войну". Он добавил, что американская пресса "сдерживает" распространение правдивой информации о происходящем на Украине, но есть и независимые каналы, благодаря которым люди могут узнать правду. Россия с 24 февраля прошлого года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230213/evropa-1851560164.html
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/09/1767077225_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b42e9e7ba985ea3955038c18a5d6d67e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Владимир Путин
16:51 16.02.2023 (обновлено: 17:01 16.02.2023)
 
В США начали понимать, что страна начала третью мировую, заявил экс-морпех

Бывший морской пехотинец Дуган: люди начинают понимать, что США начали третью мировую

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаг США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Люди в США начинают понимать, что Вашингтон стоит за происходящим на Украине, фактически американские власти начали "третью мировую войну", заявил бывший морской пехотинец США Джон Дуган.
"Я думаю, многие люди (в США - ред.) начинают понимать, что происходит, это ужасно, что происходит сейчас, но люди начинают просыпаться... Начинают понимать, что на самом деле происходит на Украине", - сказал Дуган в эфире "Соловьев.LIVE", отвечая на вопрос, понимают ли простые американцы то, что США "по сути начали третью мировую войну".
Он добавил, что американская пресса "сдерживает" распространение правдивой информации о происходящем на Украине, но есть и независимые каналы, благодаря которым люди могут узнать правду.
Россия с 24 февраля прошлого года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Российские военные - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
13 февраля, 08:00
Европе показали войну
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала