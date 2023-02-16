https://ria.ru/20230216/voyna-1852467861.html
В США начали понимать, что страна начала третью мировую, заявил экс-морпех
В США начали понимать, что страна начала третью мировую, заявил экс-морпех - РИА Новости, 16.02.2023
В США начали понимать, что страна начала третью мировую, заявил экс-морпех
Люди в США начинают понимать, что Вашингтон стоит за происходящим на Украине, фактически американские власти начали "третью мировую войну", заявил бывший... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T16:51
2023-02-16T16:51
2023-02-16T17:01
специальная военная операция на украине
в мире
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Люди в США начинают понимать, что Вашингтон стоит за происходящим на Украине, фактически американские власти начали "третью мировую войну", заявил бывший морской пехотинец США Джон Дуган. "Я думаю, многие люди (в США - ред.) начинают понимать, что происходит, это ужасно, что происходит сейчас, но люди начинают просыпаться... Начинают понимать, что на самом деле происходит на Украине", - сказал Дуган в эфире "Соловьев.LIVE", отвечая на вопрос, понимают ли простые американцы то, что США "по сути начали третью мировую войну". Он добавил, что американская пресса "сдерживает" распространение правдивой информации о происходящем на Украине, но есть и независимые каналы, благодаря которым люди могут узнать правду. Россия с 24 февраля прошлого года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230213/evropa-1851560164.html
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в мире, сша, украина, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Владимир Путин
16:51 16.02.2023 (обновлено: 17:01 16.02.2023)
В США начали понимать, что страна начала третью мировую, заявил экс-морпех
Бывший морской пехотинец Дуган: люди начинают понимать, что США начали третью мировую
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Люди в США начинают понимать, что Вашингтон стоит за происходящим на Украине, фактически американские власти начали "третью мировую войну", заявил бывший морской пехотинец США Джон Дуган.
"Я думаю, многие люди (в США - ред.) начинают понимать, что происходит, это ужасно, что происходит сейчас, но люди начинают просыпаться... Начинают понимать, что на самом деле происходит на Украине", - сказал Дуган в эфире "Соловьев.LIVE", отвечая на вопрос, понимают ли простые американцы то, что США "по сути начали третью мировую войну".
Он добавил, что американская пресса "сдерживает" распространение правдивой информации о происходящем на Украине, но есть и независимые каналы, благодаря которым люди могут узнать правду.
Россия
с 24 февраля прошлого года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин
назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса
и создание условий, гарантирующих безопасность России.