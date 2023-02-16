https://ria.ru/20230216/volontery-1852500452.html

В муфтияте рассказали о волонтерах из России в зоне бедствия в Турции

В муфтияте рассказали о волонтерах из России в зоне бедствия в Турции - РИА Новости, 16.02.2023

В муфтияте рассказали о волонтерах из России в зоне бедствия в Турции

Россияне, отдыхавшие или живущие в Турции, после землетрясения оперативно прибывали на помощь в пострадавшие районы, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T18:19

2023-02-16T18:19

2023-02-16T18:21

религия

россия

стамбул

ильдар аляутдинов

сильное землетрясение в турции и сирии

турция

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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Россияне, отдыхавшие или живущие в Турции, после землетрясения оперативно прибывали на помощь в пострадавшие районы, сообщил РИА Новости представитель благотворительного фонда "Закят" Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ Рифат Измайлов, находящийся в Стамбуле. "После новостей о землетрясении в Турции со всей страны хлынул поток желающих помочь пострадавшим. Я находился на месте (землетрясения) с начала спасательных работ и увидел, как россияне отложили отдых, учебу и дела, прибыв сюда для помощи в добровольном порядке", - сказал Измайлов. По его словам, это были отдыхающие россияне из Анталии, проживающие или учащиеся в вузах Стамбула, Анкары и других городов Турции. "Услышав русскую речь в городах и районах Аданы, Хатая, Антакья, Кахраманмараша, Нурдагы мы подходили к группе с целью узнать, из каких регионов России они приехали в Турцию отдыхать или учиться. Одни говорили, что из Ингушетии, Дагестана, с Урала, другие – из Москвы и Санкт-Петербурга, третьи – Сибирь, Поволжье. Здесь наши парни в основном трудились на ручных разборах завалов, уборке территории и вспомогательных работах", - отметил Измайлов. Он отметил, что турецкая сторона высоко оценила труд российских добровольцев. "Главная благодарность властей и местного населения – это "спасибо" на русском, адресованное нашим ребятам. А сами ребята себя героями не считают, они мне сказали, что просто пришли на помощь", - заключил Измайлов. Ранее благотворительный фонд "Закят" ДУМ РФ собрал пять тонн предметов первой необходимости и 60 миллионов рублей для пострадавших от землетрясений в Сирии и Турции. Зампред ДУМ РФ, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов этот гуманитарный проект назвал "акцией десятилетия". Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, из которых больше всего пострадала Сирия. По последним данным, в результате катастрофы погибли более 36 тысяч человек, пострадали более 108 тысяч.

https://realty.ria.ru/20230216/marmaris-1852372022.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230216/turtsiya-1852344141.html

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россия, стамбул, ильдар аляутдинов, сильное землетрясение в турции и сирии, турция