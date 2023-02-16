https://ria.ru/20230216/vodokhranilische-1852305945.html

На Запорожье потребовали от Киева разблокировать Каховское водохранилище

На Запорожье потребовали от Киева разблокировать Каховское водохранилище - РИА Новости, 16.02.2023

На Запорожье потребовали от Киева разблокировать Каховское водохранилище

Киевские власти должны разблокировать подачу воды в Каховское водохранилище, заявил в беседе с РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T07:33

2023-02-16T07:33

2023-02-16T08:54

специальная военная операция на украине

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магатэ

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев — РИА Новости. Киевские власти должны разблокировать подачу воды в Каховское водохранилище, заявил в беседе с РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Киевский режим продолжает играть в опасные игры вокруг Запорожской АЭС, теперь уже блокируя подачу воды с гидроэлектростанций, находящихся выше по течению, включая Днепровскую, Среднеднепровскую, Каневскую и Киевскую. Как минимум каскад из четырех ГЭС сейчас не сбрасывает воду. Режиму Зеленского пора прекратить это безумие и восстановить водный баланс водохранилища", — сказал он.При этом, отметил Рогов, международная общественность никак не реагирует на действия Киева. Дальнейшее снижение уровня воды может привести к экологической катастрофе и угрожает безопасности самой АЭС, предупредил он.Каховское водохранилище расположено в нижнем течении Днепра, на территории Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей Украины. На его левом берегу находятся город Энергодар и Запорожская АЭС. В начале февраля власти Запорожской области сообщили о рекордном снижении уровня воды в водохранилище. Одной из причин этого называлось искусственное сдерживание стока с верхних каскадов водохранилищ Днепра, которые остаются под контролем Украины.

https://ria.ru/20230216/infrastruktura-1852304572.html

https://ria.ru/20230216/mariupol-1852297950.html

киев

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происшествия, киев, владимир рогов, магатэ, жкх, запорожская область