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Байден примет Шольца в США 3 марта - РИА Новости, 16.02.2023
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Байден примет Шольца в США 3 марта
Байден примет Шольца в США 3 марта - РИА Новости, 16.02.2023
Байден примет Шольца в США 3 марта
Президент США Джо Байден 3 марта примет в Вашингтоне канцлера ФРГ Олафа Шольца, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T17:11
2023-02-16T17:33
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ВАШИНГТОН, 16 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден 3 марта примет в Вашингтоне канцлера ФРГ Олафа Шольца, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер."Президент с нетерпением ждет возможности поприветствовать канцлера Шольца в Белом доме в пятницу, 3 марта. Визит канцлера предоставит возможность подтвердить тесные узы дружбы между США и Германией, союзниками по НАТО", - сказала Жан-Пьер в заявлении.Как отмечается, в ходе предстоящей встречи лидеры двух стран намерены обсудить усилия по поддержке Украины, меры по "возложению ответственности на Россию" за проводимую ею спецоперацию, а также шаги по укреплению трансатлантической безопасности."Они также рассмотрят наше продолжающееся сотрудничество по ряду вопросов региональной и глобальной безопасности, включая работу по разрешению общих проблем, провоцируемых Китаем, а также наше сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе", - проинформировала пресс-секретарь Белого дома.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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в мире, украина, россия
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17:11 16.02.2023 (обновлено: 17:33 16.02.2023)
 
Байден примет Шольца в США 3 марта

Президент США Байден примет канцлера Германии Шольца в Вашингтоне 3 марта

© AP Photo / Alex BrandonКанцлер Германии Олаф Шольц во время пресс-конференции после встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне
Канцлер Германии Олаф Шольц во время пресс-конференции после встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© AP Photo / Alex Brandon
Канцлер Германии Олаф Шольц во время пресс-конференции после встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден 3 марта примет в Вашингтоне канцлера ФРГ Олафа Шольца, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Президент с нетерпением ждет возможности поприветствовать канцлера Шольца в Белом доме в пятницу, 3 марта. Визит канцлера предоставит возможность подтвердить тесные узы дружбы между США и Германией, союзниками по НАТО", - сказала Жан-Пьер в заявлении.
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Как отмечается, в ходе предстоящей встречи лидеры двух стран намерены обсудить усилия по поддержке Украины, меры по "возложению ответственности на Россию" за проводимую ею спецоперацию, а также шаги по укреплению трансатлантической безопасности.
"Они также рассмотрят наше продолжающееся сотрудничество по ряду вопросов региональной и глобальной безопасности, включая работу по разрешению общих проблем, провоцируемых Китаем, а также наше сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе", - проинформировала пресс-секретарь Белого дома.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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