https://ria.ru/20230216/vizit-1852477830.html

Байден примет Шольца в США 3 марта

Байден примет Шольца в США 3 марта - РИА Новости, 16.02.2023

Байден примет Шольца в США 3 марта

Президент США Джо Байден 3 марта примет в Вашингтоне канцлера ФРГ Олафа Шольца, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T17:11

2023-02-16T17:11

2023-02-16T17:33

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ВАШИНГТОН, 16 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден 3 марта примет в Вашингтоне канцлера ФРГ Олафа Шольца, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер."Президент с нетерпением ждет возможности поприветствовать канцлера Шольца в Белом доме в пятницу, 3 марта. Визит канцлера предоставит возможность подтвердить тесные узы дружбы между США и Германией, союзниками по НАТО", - сказала Жан-Пьер в заявлении.Как отмечается, в ходе предстоящей встречи лидеры двух стран намерены обсудить усилия по поддержке Украины, меры по "возложению ответственности на Россию" за проводимую ею спецоперацию, а также шаги по укреплению трансатлантической безопасности."Они также рассмотрят наше продолжающееся сотрудничество по ряду вопросов региональной и глобальной безопасности, включая работу по разрешению общих проблем, провоцируемых Китаем, а также наше сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе", - проинформировала пресс-секретарь Белого дома.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20230216/fbr-1852299093.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, россия