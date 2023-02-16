09:53 16.02.2023 (обновлено: 12:41 16.02.2023)
Глава МИД Израиля прибыл в Киев
Jerusalem Post: глава МИД Израиля Коэн прибыл в Киев, где встретится с Зеленским
© Фото : страница Эли Коэна в соцсетиМинистр иностранных дел Израиля Эли Коэн в Киеве. 16 февраля 2023
© Фото : страница Эли Коэна в соцсети
Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн в Киеве. 16 февраля 2023
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн сообщил в Telegram-канале, что прибыл с визитом в Киев.
"Я встречусь с <...> Зеленским и министром иностранных дел Кулебой. Мы заново откроем посольство Израиля в Киеве, которое возобновит работу", — говорится в публикации.
В рамках визита Коэн также посетит Бучу и Бабий Яр.
Это первый визит высокопоставленного израильского чиновника на Украину после начала российской спецоперации.
Посольство Израиля эвакуировали из Киева 21 февраля 2022 года.
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В начале февраля израильские СМИ писали, что украинские власти в преддверии визита Коэна потребовали от Израиля публично осудить российскую спецоперацию. Кроме того, Киев попросил у Тель-Авива кредит на 500 миллионов долларов, а также помощь с лечением раненых.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью CNN заявил, что государство рассматривает возможность передать Украине систему ПРО "Железный купол". По словам политика, США уже направили киевским властям большую часть американских боеприпасов, которые ранее находились в Израиле.
Нетаньяху выразил готовность быть посредником на переговорах России и Украины, если обе страны, а также США попросят об этом.
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