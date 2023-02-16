https://ria.ru/20230216/vizit-1852323712.html

Глава МИД Израиля прибыл в Киев

Глава МИД Израиля прибыл в Киев - РИА Новости, 16.02.2023

Глава МИД Израиля прибыл в Киев

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн сообщил в Telegram-канале, что прибыл с визитом в Киев. РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T09:53

2023-02-16T09:53

2023-02-16T12:41

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн сообщил в Telegram-канале, что прибыл с визитом в Киев.В рамках визита Коэн также посетит Бучу и Бабий Яр.Это первый визит высокопоставленного израильского чиновника на Украину после начала российской спецоперации.Посольство Израиля эвакуировали из Киева 21 февраля 2022 года. В начале февраля израильские СМИ писали, что украинские власти в преддверии визита Коэна потребовали от Израиля публично осудить российскую спецоперацию. Кроме того, Киев попросил у Тель-Авива кредит на 500 миллионов долларов, а также помощь с лечением раненых.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью CNN заявил, что государство рассматривает возможность передать Украине систему ПРО "Железный купол". По словам политика, США уже направили киевским властям большую часть американских боеприпасов, которые ранее находились в Израиле.Нетаньяху выразил готовность быть посредником на переговорах России и Украины, если обе страны, а также США попросят об этом.

https://ria.ru/20230215/izrail-1851923669.html

https://ria.ru/20230212/gumpomosch-1851555238.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, израиль, киев, владимир зеленский, дмитрий кулеба