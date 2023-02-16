https://ria.ru/20230216/virus-1852412642.html
Роспотребнадзор усилил санконтроль из-за вспышки вируса в Гвинее
Роспотребнадзор усилил санконтроль из-за вспышки вируса в Гвинее - РИА Новости, 16.02.2023
Роспотребнадзор усилил санконтроль из-за вспышки вируса в Гвинее
Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль в связи со вспышкой вируса Марбург в Экваториальной Гвинее, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T14:23
2023-02-16T14:23
2023-02-16T14:24
экваториальная гвинея
гвинея
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
воз
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль в связи со вспышкой вируса Марбург в Экваториальной Гвинее, сообщается на сайте ведомства. По информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в Экваториальной Гвинее подтверждена вспышка вируса Марбург, являющегося одним из наиболее опасных вирусов в мире. На данный момент зарегистрировано девять летальных исходов и 16 случаев с подозрением на заболеваемость, уточнили в ведомстве. "Роспотребнадзором даны указания об усилении санитарно-карантинного контроля с использованием автоматизированной информационной системы "Периметр", которая установлена во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации",- говорится в сообщении. Роспотребнадзор предлагает также учитывать данную информацию при планировании зарубежных поездок и выбирать благополучные в эпидемиологическом отношении страны.
https://ria.ru/20230202/grib-1849030949.html
экваториальная гвинея
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экваториальная гвинея, гвинея, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, воз
Экваториальная Гвинея, Гвинея, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Здоровье - Общество, ВОЗ
14:23 16.02.2023 (обновлено: 14:24 16.02.2023)
Роспотребнадзор усилил санконтроль из-за вспышки вируса в Гвинее
Роспотребнадзор усилил санконтроль из-за вспышки вируса Марбург в Экваториальной Гвинее