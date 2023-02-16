https://ria.ru/20230216/vino-1852430817.html
Роскачество: производители вина в России могут обеспечить две трети рынка
Роскачество: производители вина в России могут обеспечить две трети рынка - РИА Новости, 16.02.2023
Роскачество: производители вина в России могут обеспечить две трети рынка
Производство вина в России на текущий момент способно обеспечить отечественный рынок примерно на две трети, остальное - пространство для роста, где по итогам... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T15:08
2023-02-16T15:08
2023-02-16T15:08
вино
виноделие
экономика
россия
роскачество
олеся буняева
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/09/1843718372_0:33:3118:1787_1920x0_80_0_0_48fb184447d9293a742046ccf77ae354.jpg
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Производство вина в России на текущий момент способно обеспечить отечественный рынок примерно на две трети, остальное - пространство для роста, где по итогам прошлого года наиболее активно себя показали брюты и экстра-брюты, рассказала РИА Новости директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева. "По данным ЕГАИС, объем российского рынка вина на сегодняшний день составляет порядка 733 миллионов литров, из которых 200 миллионов литров приходится на игристые вина. На сегодняшний день в России производится в год 327 миллионов литров тихого вина и 162 миллиона литров игристого вина. То есть российское производство сейчас может обеспечить рынок винодельческой продукцией примерно на две трети, а остающаяся треть - это возможности для роста", - заявила Буняева. При этом, по ее словам, в 2022 году игристые вина стали наиболее растущей в продажах категорией на отечественном рынке - они прибавили более 8%. "Наиболее активное развитие идет в категории игристых вин, произведенных акратофорным методом. Такие вина в Россию поставляют из ряда регионов Италии – лидера по импорту игристых в Россию", - подчеркнула эксперт. Кроме того, расширился и ассортимент. Так, если в 2021 году виноделами было выпущено 970 товарных единиц (SKU) игристых вин, то в 2022 году – 1109. Наиболее активно себя показали брюты и экстра-брюты. Таких вин было выпущено 586 наименований, годом ранее – 508. В организации также фиксируют и рост качества в этой категории. Результаты исследования "Винного гида России", выпускаемого Роскачеством, показали, что 92% образцов соответствуют повышенному стандарту, установленному на уровне 78 баллов по 100-балльной шкале. А почти половина вин была отмечена дегустаторами оценками 81 балл и выше, что соответствует уровню призового места на дегустационных конкурсах.
https://ria.ru/20230209/vino-1850701011.html
https://ria.ru/20230102/marshruty-1842322933.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/09/1843718372_194:0:2923:2047_1920x0_80_0_0_c3651ceadf3dc200b8bd3f08d439fe71.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вино, виноделие, экономика, россия, роскачество, олеся буняева
Вино, Виноделие, Экономика, Россия, Роскачество, Олеся Буняева
Роскачество: производители вина в России могут обеспечить две трети рынка
Роскачество: производители вина в России могут обеспечить рынок примерно на две трети
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Производство вина в России на текущий момент способно обеспечить отечественный рынок примерно на две трети, остальное - пространство для роста, где по итогам прошлого года наиболее активно себя показали брюты и экстра-брюты, рассказала РИА Новости директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева.
"По данным ЕГАИС, объем российского рынка вина на сегодняшний день составляет порядка 733 миллионов литров, из которых 200 миллионов литров приходится на игристые вина. На сегодняшний день в России производится в год 327 миллионов литров тихого вина и 162 миллиона литров игристого вина. То есть российское производство сейчас может обеспечить рынок винодельческой продукцией примерно на две трети, а остающаяся треть - это возможности для роста", - заявила Буняева.
При этом, по ее словам, в 2022 году игристые вина стали наиболее растущей в продажах категорией на отечественном рынке - они прибавили более 8%. "Наиболее активное развитие идет в категории игристых вин, произведенных акратофорным методом. Такие вина в Россию поставляют из ряда регионов Италии
– лидера по импорту игристых в Россию", - подчеркнула эксперт.
Кроме того, расширился и ассортимент. Так, если в 2021 году виноделами было выпущено 970 товарных единиц (SKU) игристых вин, то в 2022 году – 1109. Наиболее активно себя показали брюты и экстра-брюты. Таких вин было выпущено 586 наименований, годом ранее – 508.
В организации также фиксируют и рост качества в этой категории. Результаты исследования "Винного гида России", выпускаемого Роскачеством, показали, что 92% образцов соответствуют повышенному стандарту, установленному на уровне 78 баллов по 100-балльной шкале. А почти половина вин была отмечена дегустаторами оценками 81 балл и выше, что соответствует уровню призового места на дегустационных конкурсах.