https://ria.ru/20230216/vino-1852303507.html
Эксперт оценил потенциал боливийского вина на российском рынке
Эксперт оценил потенциал боливийского вина на российском рынке - РИА Новости, 16.02.2023
Эксперт оценил потенциал боливийского вина на российском рынке
Потенциал у боливийского вина в России есть, однако он будет зависеть от того, сможет ли латиноамериканская страна консолидировать производителей и продвигать... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T06:35
2023-02-16T06:35
2023-02-16T06:35
экономика
россия
боливия
ссср
дмитрий исаченков
ladoga
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Потенциал у боливийского вина в России есть, однако он будет зависеть от того, сможет ли латиноамериканская страна консолидировать производителей и продвигать продукцию на рынке, притом что средняя цена за бутылку будет в районе 3-4 тысяч рублей, а само вино все равно останется нишевым, поделился мнением с РИА Новости руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев. Ранее посол РФ в Боливии Михаил Леденев в интервью РИА Новости рассказал, что латиноамериканская страна заинтересована в поставках в Россию тропических фруктов, горнопромышленной продукции, а также боливийских вин и уникального алкогольного напитка сингани (белый бренди из мускатного винограда). "Потенциал есть, но он зависит от того, насколько Боливия может консолидировано своих производителей собрать, представить, продвигать их здесь, как это делали другие страны. Но все равно это будет нишевое вино", - сказал Ставцев. Он отметил, что виноградарство в этой стране находится на достаточно высоком уровне, однако привлекательность вина также будет зависеть и от решения вопроса с логистикой, поскольку морские перевозки сейчас достаточно дорогие. "В целом отпускная цена качественного боливийского вина начинается где-то от 5 долларов за бутылку, плюс пока это все доедет, пока встанет на полку - это будет где-то в районе 3-4 тысяч рублей. Самые премиальные, может, будут и выше", - подчеркнул эксперт. По словам директора по развитию дистрибьютора алкоголя Ladoga Дмитрия Исаченкова, Россия – традиционно большой рынок для виноградных бренди, а потребитель в этой категории консервативен и из импорта пьет либо продукцию стран бывшего СССР, либо коньяк. "Попытки привить россиянам любовь к писко (разновидность бренди - ред.), например, производимом в Чили и Перу, большим успехом не увенчались. Как специалитет для гурманов (сигнани - ред.) может пополнить ассортиментный портфель... Мы открыты для виноделия любых стран при конкурентоспособных качестве и цене, и Боливия здесь не исключение, тем более, что вино этой страны мы уже пробовали", - заключил он.
https://ria.ru/20230116/sochi-1845264268.html
https://ria.ru/20230214/alkogol-1851879372.html
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экономика, россия, боливия, ссср, дмитрий исаченков, ladoga
Экономика, Россия, Боливия, СССР, Дмитрий Исаченков, LADOGA
Эксперт оценил потенциал боливийского вина на российском рынке
Эксперт Ставцев: боливийское вино в России имеет потенциал, однако оно будет нишевым
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Потенциал у боливийского вина в России есть, однако он будет зависеть от того, сможет ли латиноамериканская страна консолидировать производителей и продвигать продукцию на рынке, притом что средняя цена за бутылку будет в районе 3-4 тысяч рублей, а само вино все равно останется нишевым, поделился мнением с РИА Новости руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев.
Ранее посол РФ в Боливии
Михаил Леденев в интервью РИА Новости рассказал, что латиноамериканская страна заинтересована в поставках в Россию тропических фруктов, горнопромышленной продукции, а также боливийских вин и уникального алкогольного напитка сингани (белый бренди из мускатного винограда).
"Потенциал есть, но он зависит от того, насколько Боливия может консолидировано своих производителей собрать, представить, продвигать их здесь, как это делали другие страны. Но все равно это будет нишевое вино", - сказал Ставцев.
Он отметил, что виноградарство в этой стране находится на достаточно высоком уровне, однако привлекательность вина также будет зависеть и от решения вопроса с логистикой, поскольку морские перевозки сейчас достаточно дорогие. "В целом отпускная цена качественного боливийского вина начинается где-то от 5 долларов за бутылку, плюс пока это все доедет, пока встанет на полку - это будет где-то в районе 3-4 тысяч рублей. Самые премиальные, может, будут и выше", - подчеркнул эксперт.
По словам директора по развитию дистрибьютора алкоголя Ladoga Дмитрия Исаченкова
, Россия – традиционно большой рынок для виноградных бренди, а потребитель в этой категории консервативен и из импорта пьет либо продукцию стран бывшего СССР
, либо коньяк.
"Попытки привить россиянам любовь к писко (разновидность бренди - ред.), например, производимом в Чили
и Перу, большим успехом не увенчались. Как специалитет для гурманов (сигнани - ред.) может пополнить ассортиментный портфель... Мы открыты для виноделия любых стран при конкурентоспособных качестве и цене, и Боливия здесь не исключение, тем более, что вино этой страны мы уже пробовали", - заключил он.