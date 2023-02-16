Рейтинг@Mail.ru
В США потерпел крушение военный вертолет, выживших нет - РИА Новости, 16.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230216/vertolet-1852294029.html
В США потерпел крушение военный вертолет, выживших нет
В США потерпел крушение военный вертолет, выживших нет - РИА Новости, 16.02.2023
В США потерпел крушение военный вертолет, выживших нет
В Алабаме неподалеку от города Хантсвилл потерпел крушение военный вертолет, передает телеканал BNO News со ссылкой на местные власти и очевидцев. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T01:46
2023-02-16T02:19
в мире
сша
алабама
мэдисон
министерство обороны сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1786990352_0:40:3497:2007_1920x0_80_0_0_ab536ff9b001eb6d623e4819b16f1778.jpg
ВАШИНГТОН, 16 фев — РИА Новости. В Алабаме неподалеку от города Хантсвилл потерпел крушение военный вертолет, передает телеканал BNO News со ссылкой на местные власти и очевидцев.По его информации, инцидент произошел около 15.00 по местному времени (00.00 четверга мск). Летательный аппарат упал на шоссе в районе Харвест, при этом автомобили не пострадали. После удара о землю машину охватило пламя. Очевидцы публикуют кадры, на которых видно, как с места крушения поднимается густой черный дым. Сообщается, что пожар удалось оперативно потушить.По информации местных медицинских служб, выживших не оказалось. Между тем количество людей на борту пока установить не удалось. В офисе шерифа округа Мэдисон сообщили, что представители властей уже прибыли на место крушения.Авиационные власти США подтвердили телеканалу, что речь идет о военном вертолете.Вместе с тем в Пентагоне в ответ на оперативный запрос РИА Новости заявили, что пока не могут сделать заявление на этот счет.В свою очередь Федеральное управление гражданской авиации США в беседе с РИА Новости отказалось комментировать происшествие.
https://ria.ru/20230214/ssha-1851833443.html
https://ria.ru/20230205/ssha-1849808527.html
сша
алабама
мэдисон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1786990352_397:0:3126:2047_1920x0_80_0_0_06175ae7fac2878b2b1d5becb7385f94.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, алабама, мэдисон, министерство обороны сша
В мире, США, Алабама, Мэдисон, Министерство обороны США
01:46 16.02.2023 (обновлено: 02:19 16.02.2023)
 
В США потерпел крушение военный вертолет, выживших нет

BNO News: на шоссе в штате Алабама военный вертолет потерпел крушение, выживших нет

© Фото : U.S. Army National Guard / Edwin WristonВертолет Sikorsky MH-60S ВВС США
Вертолет Sikorsky MH-60S ВВС США - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© Фото : U.S. Army National Guard / Edwin Wriston
Вертолет Sikorsky MH-60S ВВС США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 фев — РИА Новости. В Алабаме неподалеку от города Хантсвилл потерпел крушение военный вертолет, передает телеканал BNO News со ссылкой на местные власти и очевидцев.
По его информации, инцидент произошел около 15.00 по местному времени (00.00 четверга мск). Летательный аппарат упал на шоссе в районе Харвест, при этом автомобили не пострадали. После удара о землю машину охватило пламя. Очевидцы публикуют кадры, на которых видно, как с места крушения поднимается густой черный дым. Сообщается, что пожар удалось оперативно потушить.
По информации местных медицинских служб, выживших не оказалось. Между тем количество людей на борту пока установить не удалось. В офисе шерифа округа Мэдисон сообщили, что представители властей уже прибыли на место крушения.
Авиационные власти США подтвердили телеканалу, что речь идет о военном вертолете.
Сотрудник правоохранительных органов США - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
14 февраля, 01:26
В Техасе поезд сошел с рельсов после столкновения с грузовиком
Вместе с тем в Пентагоне в ответ на оперативный запрос РИА Новости заявили, что пока не могут сделать заявление на этот счет.
"Мы следим за сообщениями об инциденте с участием вертолета, однако первичная проверка показала, что это не имеет отношения к Redstone Arsenal (военная база американской армии рядом с Хантсвиллом. — Прим. ред.)", — заявили впоследствии агентству представители базы.
В свою очередь Федеральное управление гражданской авиации США в беседе с РИА Новости отказалось комментировать происшествие.
Крушение поезда в американском штате Огайо - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
5 февраля, 05:18
В США сошел с рельсов грузовой поезд с опасными веществами
 
В миреСШААлабамаМэдисонМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала