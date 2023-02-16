https://ria.ru/20230216/vertolet-1852294029.html

В США потерпел крушение военный вертолет, выживших нет

В США потерпел крушение военный вертолет, выживших нет - РИА Новости, 16.02.2023

В США потерпел крушение военный вертолет, выживших нет

В Алабаме неподалеку от города Хантсвилл потерпел крушение военный вертолет, передает телеканал BNO News со ссылкой на местные власти и очевидцев. РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T01:46

2023-02-16T01:46

2023-02-16T02:19

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ВАШИНГТОН, 16 фев — РИА Новости. В Алабаме неподалеку от города Хантсвилл потерпел крушение военный вертолет, передает телеканал BNO News со ссылкой на местные власти и очевидцев.По его информации, инцидент произошел около 15.00 по местному времени (00.00 четверга мск). Летательный аппарат упал на шоссе в районе Харвест, при этом автомобили не пострадали. После удара о землю машину охватило пламя. Очевидцы публикуют кадры, на которых видно, как с места крушения поднимается густой черный дым. Сообщается, что пожар удалось оперативно потушить.По информации местных медицинских служб, выживших не оказалось. Между тем количество людей на борту пока установить не удалось. В офисе шерифа округа Мэдисон сообщили, что представители властей уже прибыли на место крушения.Авиационные власти США подтвердили телеканалу, что речь идет о военном вертолете.Вместе с тем в Пентагоне в ответ на оперативный запрос РИА Новости заявили, что пока не могут сделать заявление на этот счет.В свою очередь Федеральное управление гражданской авиации США в беседе с РИА Новости отказалось комментировать происшествие.

https://ria.ru/20230214/ssha-1851833443.html

https://ria.ru/20230205/ssha-1849808527.html

сша

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в мире, сша, алабама, мэдисон, министерство обороны сша