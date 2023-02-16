01:46 16.02.2023 (обновлено: 02:19 16.02.2023)
В США потерпел крушение военный вертолет, выживших нет
BNO News: на шоссе в штате Алабама военный вертолет потерпел крушение, выживших нет
© Фото : U.S. Army National Guard / Edwin WristonВертолет Sikorsky MH-60S ВВС США
© Фото : U.S. Army National Guard / Edwin Wriston
Вертолет Sikorsky MH-60S ВВС США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 фев — РИА Новости. В Алабаме неподалеку от города Хантсвилл потерпел крушение военный вертолет, передает телеканал BNO News со ссылкой на местные власти и очевидцев.
По его информации, инцидент произошел около 15.00 по местному времени (00.00 четверга мск). Летательный аппарат упал на шоссе в районе Харвест, при этом автомобили не пострадали. После удара о землю машину охватило пламя. Очевидцы публикуют кадры, на которых видно, как с места крушения поднимается густой черный дым. Сообщается, что пожар удалось оперативно потушить.
По информации местных медицинских служб, выживших не оказалось. Между тем количество людей на борту пока установить не удалось. В офисе шерифа округа Мэдисон сообщили, что представители властей уже прибыли на место крушения.
Авиационные власти США подтвердили телеканалу, что речь идет о военном вертолете.
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Вместе с тем в Пентагоне в ответ на оперативный запрос РИА Новости заявили, что пока не могут сделать заявление на этот счет.
"Мы следим за сообщениями об инциденте с участием вертолета, однако первичная проверка показала, что это не имеет отношения к Redstone Arsenal (военная база американской армии рядом с Хантсвиллом. — Прим. ред.)", — заявили впоследствии агентству представители базы.
В свою очередь Федеральное управление гражданской авиации США в беседе с РИА Новости отказалось комментировать происшествие.
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