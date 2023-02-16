https://ria.ru/20230216/velosiped-1852514062.html
Пермский велозавод планирует выпустить зеленые "Камы" в честь Захаровой
Пермский велозавод планирует выпустить зеленые "Камы" в честь Захаровой - РИА Новости, 16.02.2023
Пермский велозавод планирует выпустить зеленые "Камы" в честь Захаровой
Пермский велозавод "Форвард" планирует выпустить зеленые "Камы", вдохновившись воспоминаниями представителя МИД России Марии Захаровой, которая в детстве... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T19:02
2023-02-16T19:02
2023-02-16T19:02
общество
россия
пермь
мария захарова
пермский край
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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ПЕРМЬ, 16 фев - РИА Новости. Пермский велозавод "Форвард" планирует выпустить зеленые "Камы", вдохновившись воспоминаниями представителя МИД России Марии Захаровой, которая в детстве каталась на таком велосипеде, сообщили РИА Новости на предприятии. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале отреагировала на новость о возрождении бренда "Кама", поделившись своими детскими воспоминаниями об этом велосипеде. По ее словам, в их семье была "Кама" зеленого цвета с яркими наклейками на низкой раме, транспортное средство хранилось в сложенном виде на балконе двухкомнатной квартиры площадью 27 "квадратов", летом его возили с собой на машине, отправляясь на пленэр. Кроме того, Мария в детстве каталась на "Каме" с мамой: девочка сидела на металлическом багажнике, заправив под скобу "что-то вроде мягкой подушки", и держалась руками за ось сиденья. "Наш бизнес сезонный. На этот сезон запланировали 3000 велосипедов "Кама", они уже все ушли в продажу, сейчас сделали дозаказ еще на 6-7 тысяч велосипедов. После появления в СМИ информации про возрождение бренда, Мария Захарова выложила пост с воспоминаниями про "Каму", она упомянула, что велосипед у нее был зеленый. После этого мы добавили в бизнес-план еще одну расцветку", — рассказали на предприятии. Собеседник уточнил, что предварительно запланировано, что зеленые велосипеды завод начнет производить в 2024 году. "Кама" производилась в Перми с 1970-х по 1990-е годы, стала символом массовых советских велосипедов, имела складную раму и 20-дюймовые колеса, в сложенном виде длина транспортного средства составляла менее одного метра. В этом году завод "Форвард" сообщил о возрождении бренда "Кама". Первая партия приурочена к 300-летию столицы края (юбилей Пермь отметит этим летом – ред.) и имеет на корпусе соответствующий логотип. Предприятие планировало выпускать "Камы" в трех цветах: красном, синем и белом и с разными размерами колес (20, 24 и 26 дюймов), также у завода есть намерения начать производство электровелосипедов для курьеров и советских "Уралов". Промышленная база завода "Форвард" находится в Пермском крае. На ней расположены цеха по производству стальных рамных комплектов, колёс, линия порошковой покраски, конвейеры, которые собирают до трех тысяч велосипедов в день, при этом изготовлением рам занимаются промышленные роботы. Велосипеды пермского завода представлены на рынке восьми основными брендами, которые продаются в более чем 1 500 розничных точках России и стран СНГ.
https://ria.ru/20230202/viski-1849272003.html
https://ria.ru/20230207/mech-1850383022.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, пермь, мария захарова, пермский край, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Общество, Россия, Пермь, Мария Захарова, Пермский край, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Пермский велозавод планирует выпустить зеленые "Камы" в честь Захаровой
Пермский велозавод "Форвард" планирует выпустить зеленые "Камы" после поста Захаровой
ПЕРМЬ, 16 фев - РИА Новости. Пермский велозавод "Форвард" планирует выпустить зеленые "Камы", вдохновившись воспоминаниями представителя МИД России Марии Захаровой, которая в детстве каталась на таком велосипеде, сообщили РИА Новости на предприятии.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале отреагировала на новость о возрождении бренда "Кама", поделившись своими детскими воспоминаниями об этом велосипеде. По ее словам, в их семье была "Кама" зеленого цвета с яркими наклейками на низкой раме, транспортное средство хранилось в сложенном виде на балконе двухкомнатной квартиры площадью 27 "квадратов", летом его возили с собой на машине, отправляясь на пленэр. Кроме того, Мария в детстве каталась на "Каме" с мамой: девочка сидела на металлическом багажнике, заправив под скобу "что-то вроде мягкой подушки", и держалась руками за ось сиденья.
"Наш бизнес сезонный. На этот сезон запланировали 3000 велосипедов "Кама", они уже все ушли в продажу, сейчас сделали дозаказ еще на 6-7 тысяч велосипедов. После появления в СМИ информации про возрождение бренда, Мария Захарова выложила пост с воспоминаниями про "Каму", она упомянула, что велосипед у нее был зеленый. После этого мы добавили в бизнес-план еще одну расцветку", — рассказали на предприятии.
Собеседник уточнил, что предварительно запланировано, что зеленые велосипеды завод начнет производить в 2024 году.
"Кама" производилась в Перми
с 1970-х по 1990-е годы, стала символом массовых советских велосипедов, имела складную раму и 20-дюймовые колеса, в сложенном виде длина транспортного средства составляла менее одного метра. В этом году завод "Форвард" сообщил о возрождении бренда "Кама". Первая партия приурочена к 300-летию столицы края (юбилей Пермь отметит этим летом – ред.) и имеет на корпусе соответствующий логотип. Предприятие планировало выпускать "Камы" в трех цветах: красном, синем и белом и с разными размерами колес (20, 24 и 26 дюймов), также у завода есть намерения начать производство электровелосипедов для курьеров и советских "Уралов".
Промышленная база завода "Форвард" находится в Пермском крае
. На ней расположены цеха по производству стальных рамных комплектов, колёс, линия порошковой покраски, конвейеры, которые собирают до трех тысяч велосипедов в день, при этом изготовлением рам занимаются промышленные роботы. Велосипеды пермского завода представлены на рынке восьми основными брендами, которые продаются в более чем 1 500 розничных точках России и стран СНГ
.