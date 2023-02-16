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Пермский велозавод планирует выпустить зеленые "Камы" в честь Захаровой - РИА Новости, 16.02.2023
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Пермский велозавод планирует выпустить зеленые "Камы" в честь Захаровой
Пермский велозавод планирует выпустить зеленые "Камы" в честь Захаровой - РИА Новости, 16.02.2023
Пермский велозавод планирует выпустить зеленые "Камы" в честь Захаровой
Пермский велозавод "Форвард" планирует выпустить зеленые "Камы", вдохновившись воспоминаниями представителя МИД России Марии Захаровой, которая в детстве... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T19:02
2023-02-16T19:02
общество
россия
пермь
мария захарова
пермский край
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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ПЕРМЬ, 16 фев - РИА Новости. Пермский велозавод "Форвард" планирует выпустить зеленые "Камы", вдохновившись воспоминаниями представителя МИД России Марии Захаровой, которая в детстве каталась на таком велосипеде, сообщили РИА Новости на предприятии. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале отреагировала на новость о возрождении бренда "Кама", поделившись своими детскими воспоминаниями об этом велосипеде. По ее словам, в их семье была "Кама" зеленого цвета с яркими наклейками на низкой раме, транспортное средство хранилось в сложенном виде на балконе двухкомнатной квартиры площадью 27 "квадратов", летом его возили с собой на машине, отправляясь на пленэр. Кроме того, Мария в детстве каталась на "Каме" с мамой: девочка сидела на металлическом багажнике, заправив под скобу "что-то вроде мягкой подушки", и держалась руками за ось сиденья. "Наш бизнес сезонный. На этот сезон запланировали 3000 велосипедов "Кама", они уже все ушли в продажу, сейчас сделали дозаказ еще на 6-7 тысяч велосипедов. После появления в СМИ информации про возрождение бренда, Мария Захарова выложила пост с воспоминаниями про "Каму", она упомянула, что велосипед у нее был зеленый. После этого мы добавили в бизнес-план еще одну расцветку", — рассказали на предприятии. Собеседник уточнил, что предварительно запланировано, что зеленые велосипеды завод начнет производить в 2024 году. "Кама" производилась в Перми с 1970-х по 1990-е годы, стала символом массовых советских велосипедов, имела складную раму и 20-дюймовые колеса, в сложенном виде длина транспортного средства составляла менее одного метра. В этом году завод "Форвард" сообщил о возрождении бренда "Кама". Первая партия приурочена к 300-летию столицы края (юбилей Пермь отметит этим летом – ред.) и имеет на корпусе соответствующий логотип. Предприятие планировало выпускать "Камы" в трех цветах: красном, синем и белом и с разными размерами колес (20, 24 и 26 дюймов), также у завода есть намерения начать производство электровелосипедов для курьеров и советских "Уралов". Промышленная база завода "Форвард" находится в Пермском крае. На ней расположены цеха по производству стальных рамных комплектов, колёс, линия порошковой покраски, конвейеры, которые собирают до трех тысяч велосипедов в день, при этом изготовлением рам занимаются промышленные роботы. Велосипеды пермского завода представлены на рынке восьми основными брендами, которые продаются в более чем 1 500 розничных точках России и стран СНГ.
https://ria.ru/20230202/viski-1849272003.html
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общество, россия, пермь, мария захарова, пермский край, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Общество, Россия, Пермь, Мария Захарова, Пермский край, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
19:02 16.02.2023
 
Пермский велозавод планирует выпустить зеленые "Камы" в честь Захаровой

Пермский велозавод "Форвард" планирует выпустить зеленые "Камы" после поста Захаровой

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 16 фев - РИА Новости. Пермский велозавод "Форвард" планирует выпустить зеленые "Камы", вдохновившись воспоминаниями представителя МИД России Марии Захаровой, которая в детстве каталась на таком велосипеде, сообщили РИА Новости на предприятии.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале отреагировала на новость о возрождении бренда "Кама", поделившись своими детскими воспоминаниями об этом велосипеде. По ее словам, в их семье была "Кама" зеленого цвета с яркими наклейками на низкой раме, транспортное средство хранилось в сложенном виде на балконе двухкомнатной квартиры площадью 27 "квадратов", летом его возили с собой на машине, отправляясь на пленэр. Кроме того, Мария в детстве каталась на "Каме" с мамой: девочка сидела на металлическом багажнике, заправив под скобу "что-то вроде мягкой подушки", и держалась руками за ось сиденья.
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"Наш бизнес сезонный. На этот сезон запланировали 3000 велосипедов "Кама", они уже все ушли в продажу, сейчас сделали дозаказ еще на 6-7 тысяч велосипедов. После появления в СМИ информации про возрождение бренда, Мария Захарова выложила пост с воспоминаниями про "Каму", она упомянула, что велосипед у нее был зеленый. После этого мы добавили в бизнес-план еще одну расцветку", — рассказали на предприятии.
Собеседник уточнил, что предварительно запланировано, что зеленые велосипеды завод начнет производить в 2024 году.
"Кама" производилась в Перми с 1970-х по 1990-е годы, стала символом массовых советских велосипедов, имела складную раму и 20-дюймовые колеса, в сложенном виде длина транспортного средства составляла менее одного метра. В этом году завод "Форвард" сообщил о возрождении бренда "Кама". Первая партия приурочена к 300-летию столицы края (юбилей Пермь отметит этим летом – ред.) и имеет на корпусе соответствующий логотип. Предприятие планировало выпускать "Камы" в трех цветах: красном, синем и белом и с разными размерами колес (20, 24 и 26 дюймов), также у завода есть намерения начать производство электровелосипедов для курьеров и советских "Уралов".
Промышленная база завода "Форвард" находится в Пермском крае. На ней расположены цеха по производству стальных рамных комплектов, колёс, линия порошковой покраски, конвейеры, которые собирают до трех тысяч велосипедов в день, при этом изготовлением рам занимаются промышленные роботы. Велосипеды пермского завода представлены на рынке восьми основными брендами, которые продаются в более чем 1 500 розничных точках России и стран СНГ.
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