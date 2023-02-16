https://ria.ru/20230216/valyuta-1852391502.html

Банк России планирует продлить ограничения на снятие наличной валюты

Банк России планирует продлить ограничения на снятие наличной валюты - РИА Новости, 16.02.2023

Банк России планирует продлить ограничения на снятие наличной валюты

Банк России может продлить после 9 марта действие ограничения на снятие наличной валюты с некоторыми изменениями, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в кулуарах РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T13:30

2023-02-16T13:30

2023-02-16T15:26

экономика

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

сша

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 фев — РИА Новости. Банк России может продлить после 9 марта действие ограничения на снятие наличной валюты с некоторыми изменениями, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в кулуарах уральского форума "Кибербезопасность в финансах"."К сожалению, мы не видим возможности для какой-то системной либерализации валютных ограничений сейчас", — сказала она.Набиуллина напомнила, что сначала Центробанк ввел жесткие валютные ограничения, но затем стал поэтапно их отменять по мере стабилизации ситуации. По ее словам, сейчас действуют рестрикции, необходимые с точки зрения финансовой стабилизации. Речь, в частности, идет об ограничениях по наличной валюте, введенных из-за прекращения ее ввоза. Центробанк также пока не рассматривает возможность повышения лимита перевода средств за границу с миллиона долларов. Как отметила Набиуллина, сейчас нет оснований для дополнительного повышения этой суммы."Она и так, в общем, достаточно большая", — подчеркнула она.Банк России с 9 марта по 9 сентября 2022 года установил временный порядок операций с наличной валютой, а затем продлил его еще на шесть месяцев — до 9 марта 2023 года. Все средства на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада, клиент может снять до десяти тысяч долларов США наличными, остальные средства — в рублях по официальному курсу Центробанка на день выдачи.Кроме того, ЦБ с 1 июля 2022 года повысил месячный лимит переводов физических лиц на зарубежные счета или другому человеку со 150 тысяч до миллиона долларов.

https://ria.ru/20230201/dollar-1848729663.html

https://ria.ru/20221229/rubl-1842114756.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), сша