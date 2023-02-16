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Банк России планирует продлить ограничения на снятие наличной валюты - РИА Новости, 16.02.2023
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Банк России планирует продлить ограничения на снятие наличной валюты
Банк России планирует продлить ограничения на снятие наличной валюты - РИА Новости, 16.02.2023
Банк России планирует продлить ограничения на снятие наличной валюты
Банк России может продлить после 9 марта действие ограничения на снятие наличной валюты с некоторыми изменениями, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в кулуарах РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T13:30
2023-02-16T15:26
экономика
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
сша
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 фев — РИА Новости. Банк России может продлить после 9 марта действие ограничения на снятие наличной валюты с некоторыми изменениями, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в кулуарах уральского форума "Кибербезопасность в финансах"."К сожалению, мы не видим возможности для какой-то системной либерализации валютных ограничений сейчас", — сказала она.Набиуллина напомнила, что сначала Центробанк ввел жесткие валютные ограничения, но затем стал поэтапно их отменять по мере стабилизации ситуации. По ее словам, сейчас действуют рестрикции, необходимые с точки зрения финансовой стабилизации. Речь, в частности, идет об ограничениях по наличной валюте, введенных из-за прекращения ее ввоза. Центробанк также пока не рассматривает возможность повышения лимита перевода средств за границу с миллиона долларов. Как отметила Набиуллина, сейчас нет оснований для дополнительного повышения этой суммы."Она и так, в общем, достаточно большая", — подчеркнула она.Банк России с 9 марта по 9 сентября 2022 года установил временный порядок операций с наличной валютой, а затем продлил его еще на шесть месяцев — до 9 марта 2023 года. Все средства на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада, клиент может снять до десяти тысяч долларов США наличными, остальные средства — в рублях по официальному курсу Центробанка на день выдачи.Кроме того, ЦБ с 1 июля 2022 года повысил месячный лимит переводов физических лиц на зарубежные счета или другому человеку со 150 тысяч до миллиона долларов.
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экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), сша
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), США
13:30 16.02.2023 (обновлено: 15:26 16.02.2023)
 
Банк России планирует продлить ограничения на снятие наличной валюты

Глава Центробанка Набиуллина: ограничения на снятие наличной валюты продлят после 9 марта

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка России в Москве
Здание Центрального банка России в Москве - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание Центрального банка России в Москве. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 фев — РИА Новости. Банк России может продлить после 9 марта действие ограничения на снятие наличной валюты с некоторыми изменениями, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в кулуарах уральского форума "Кибербезопасность в финансах".
"К сожалению, мы не видим возможности для какой-то системной либерализации валютных ограничений сейчас", — сказала она.
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Набиуллина напомнила, что сначала Центробанк ввел жесткие валютные ограничения, но затем стал поэтапно их отменять по мере стабилизации ситуации.
По ее словам, сейчас действуют рестрикции, необходимые с точки зрения финансовой стабилизации. Речь, в частности, идет об ограничениях по наличной валюте, введенных из-за прекращения ее ввоза.

"У нас нет оснований снять это ограничение, оно будет продлено, но может быть, с некоторыми видоизменениями", — уточнила глава ЦБ.

Центробанк также пока не рассматривает возможность повышения лимита перевода средств за границу с миллиона долларов. Как отметила Набиуллина, сейчас нет оснований для дополнительного повышения этой суммы.
"Она и так, в общем, достаточно большая", — подчеркнула она.
Банк России с 9 марта по 9 сентября 2022 года установил временный порядок операций с наличной валютой, а затем продлил его еще на шесть месяцев — до 9 марта 2023 года. Все средства на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада, клиент может снять до десяти тысяч долларов США наличными, остальные средства — в рублях по официальному курсу Центробанка на день выдачи.
Кроме того, ЦБ с 1 июля 2022 года повысил месячный лимит переводов физических лиц на зарубежные счета или другому человеку со 150 тысяч до миллиона долларов.
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