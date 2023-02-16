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Россия планирует исполнять в рублях госгарантии, предоставленные в валюте - РИА Новости, 16.02.2023
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Россия планирует исполнять в рублях госгарантии, предоставленные в валюте
Россия планирует исполнять в рублях госгарантии, предоставленные в валюте - РИА Новости, 16.02.2023
Россия планирует исполнять в рублях госгарантии, предоставленные в валюте
Россия будет исполнять в рублях госгарантии, предоставленные в иностранной валюте, следует из проекта указа президента, разработчиком которого стал Минфин РФ. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T11:11
2023-02-16T12:03
экономика
россия
санкции
санкции в отношении россии
реакция на санкции
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Россия будет исполнять в рублях госгарантии, предоставленные в иностранной валюте, следует из проекта указа президента, разработчиком которого стал Минфин РФ."В целях недопущения технического дефолта при возникновении гарантийных случаев по госгарантиям (вследствие невозможности перечисления денежных средств в иностранной валюте) проектом указа устанавливаются следующие положения: об исполнении госгарантий, предоставленных до дня вступления в силу указа, в валюте Российской Федерации (рублях)", - говорится в пояснительной записке к проекту указа.Там же уточняется, что необходимость вводимых положений вызвана сложившейся геополитической ситуацией, когда возможности исполнения РФ государственных гарантий, сумма которых выражена в иностранной валюте и исполнение обязательств также предусмотрено в иностранной валюте, значительно ограничены и непредсказуемы.В проекте указа добавляется, что требуемая к уплате по госгарантии сумма неисполненных (просроченных) обязательств, выраженных в иностранной валюте, должна будет указываться ее бенефициаром в рублях по курсу, установленному ЦБ РФ на дату требования об исполнении госгарантии. Кроме того, денежные средства будут перечисляться на банковский счет бенефициара, который открыт в валюте РФ, либо на аналогичный банковский счет третьего лица."Требования бенефициаров об исполнении государственных гарантий, содержащие положения о перечислении денежных средств в иностранной валюте, удовлетворению не подлежат", - говорится в проекте указа.
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экономика, россия, санкции, санкции в отношении россии, реакция на санкции, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Санкции, Санкции в отношении России, Реакция на санкции, Министерство финансов РФ (Минфин России)
11:11 16.02.2023 (обновлено: 12:03 16.02.2023)
 
Россия планирует исполнять в рублях госгарантии, предоставленные в валюте

Минфин: Россия будет исполнять в рублях госгарантии, предоставленные в иностранной валюте

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Россия будет исполнять в рублях госгарантии, предоставленные в иностранной валюте, следует из проекта указа президента, разработчиком которого стал Минфин РФ.
"В целях недопущения технического дефолта при возникновении гарантийных случаев по госгарантиям (вследствие невозможности перечисления денежных средств в иностранной валюте) проектом указа устанавливаются следующие положения: об исполнении госгарантий, предоставленных до дня вступления в силу указа, в валюте Российской Федерации (рублях)", - говорится в пояснительной записке к проекту указа.
Там же уточняется, что необходимость вводимых положений вызвана сложившейся геополитической ситуацией, когда возможности исполнения РФ государственных гарантий, сумма которых выражена в иностранной валюте и исполнение обязательств также предусмотрено в иностранной валюте, значительно ограничены и непредсказуемы.
В проекте указа добавляется, что требуемая к уплате по госгарантии сумма неисполненных (просроченных) обязательств, выраженных в иностранной валюте, должна будет указываться ее бенефициаром в рублях по курсу, установленному ЦБ РФ на дату требования об исполнении госгарантии. Кроме того, денежные средства будут перечисляться на банковский счет бенефициара, который открыт в валюте РФ, либо на аналогичный банковский счет третьего лица.
"Требования бенефициаров об исполнении государственных гарантий, содержащие положения о перечислении денежных средств в иностранной валюте, удовлетворению не подлежат", - говорится в проекте указа.
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