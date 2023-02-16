https://ria.ru/20230216/valyuta-1852347852.html

Россия планирует исполнять в рублях госгарантии, предоставленные в валюте

Россия планирует исполнять в рублях госгарантии, предоставленные в валюте - РИА Новости, 16.02.2023

Россия планирует исполнять в рублях госгарантии, предоставленные в валюте

Россия будет исполнять в рублях госгарантии, предоставленные в иностранной валюте, следует из проекта указа президента, разработчиком которого стал Минфин РФ. РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T11:11

2023-02-16T11:11

2023-02-16T12:03

экономика

россия

санкции

санкции в отношении россии

реакция на санкции

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Россия будет исполнять в рублях госгарантии, предоставленные в иностранной валюте, следует из проекта указа президента, разработчиком которого стал Минфин РФ."В целях недопущения технического дефолта при возникновении гарантийных случаев по госгарантиям (вследствие невозможности перечисления денежных средств в иностранной валюте) проектом указа устанавливаются следующие положения: об исполнении госгарантий, предоставленных до дня вступления в силу указа, в валюте Российской Федерации (рублях)", - говорится в пояснительной записке к проекту указа.Там же уточняется, что необходимость вводимых положений вызвана сложившейся геополитической ситуацией, когда возможности исполнения РФ государственных гарантий, сумма которых выражена в иностранной валюте и исполнение обязательств также предусмотрено в иностранной валюте, значительно ограничены и непредсказуемы.В проекте указа добавляется, что требуемая к уплате по госгарантии сумма неисполненных (просроченных) обязательств, выраженных в иностранной валюте, должна будет указываться ее бенефициаром в рублях по курсу, установленному ЦБ РФ на дату требования об исполнении госгарантии. Кроме того, денежные средства будут перечисляться на банковский счет бенефициара, который открыт в валюте РФ, либо на аналогичный банковский счет третьего лица."Требования бенефициаров об исполнении государственных гарантий, содержащие положения о перечислении денежных средств в иностранной валюте, удовлетворению не подлежат", - говорится в проекте указа.

https://ria.ru/20230213/euroclear-1850912571.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, санкции, санкции в отношении россии, реакция на санкции, министерство финансов рф (минфин россии)