https://ria.ru/20230216/valyuta-1852301642.html
Ассоциация банков России выступила за повышение лимита ввоза валюты
Ассоциация банков России выступила за повышение лимита ввоза валюты - РИА Новости, 16.02.2023
Ассоциация банков России выступила за повышение лимита ввоза валюты
Ассоциация банков России предлагает повысить недекларируемый лимит на ввоз в Россию иностранной валюты в 10 раз — до 100 тысяч долларов и сейчас готовит... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T06:02
2023-02-16T06:02
2023-02-16T06:29
экономика
россия
евразийский экономический союз
федеральная таможенная служба (фтс россии)
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Ассоциация банков России предлагает повысить недекларируемый лимит на ввоз в Россию иностранной валюты в 10 раз — до 100 тысяч долларов и сейчас готовит соответствующее обращение в Федеральную таможенную службу, а при необходимости намерена добиваться выноса этого вопроса на уровень ЕАЭС, рассказал РИА Новости вице-президент ассоциации Алексей Войлуков. "Мы готовим предложение о повышении недекларируемого лимита на ввоз в Россию иностранной валюты до 100 тысяч долларов. Этот вопрос обсуждался внутри ассоциации. Мы обратились в Минфин и ЦБ, они сказали, что не против, но нужно обратиться в ФТС. Так что мы готовим предложение в ФТС", — сказал он. Войлуков пояснил, что сегодня большинство банков, особенно крупные, из-за санкций не могут закупать доллары и евро и завозить в страну, как это было все предыдущие годы, поэтому внутри страны "не так чтобы было много свободной валюты". В то же время валюта требуется небольшим компаниям для бизнес-операций, а также физлицам, которые хотели бы снять средства со своих счетов. Сейчас в России, как государстве-члене ЕАЭС, действует порог для декларирования ввозимой валюты в эквиваленте от 10 тысяч долларов. При декларировании указывается источник происхождения наличных денежных средств, а также сведения об их предполагаемом использовании. Подтверждение происхождения денег осуществляется с помощью документов, которые оформляют банки при совершении операций, выдаче денег со счета или оформлении кредита, а также с помощью документов, подтверждающих гражданско-правовые сделки. В Росфинмониторинге агентству заявили, что увеличение порога декларирования возможно только путем внесения изменений в таможенное законодательство ЕАЭС."Вместе с тем, на наш взгляд, увеличение потолка ввоза наличной иностранной валюты может привести к повышению уровня риска использования такого канала "курьерами наличных", в том числе связанными с криминальными структурами, без возможности установления источника происхождения ввозимых денежных и иных средств", — добавили в службе. В ФТС перенаправили запрос РИА Новости в Евразийскую экономическую комиссию, там на запрос пока не ответили. Войлуков при этом отметил, что при необходимости ассоциация пойдет на уровень ЕАЭС.Это пока еще необходимо и рынку, и клиентам, заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230208/zoloto-1850355662.html
https://ria.ru/20230203/ekonomika-1849327269.html
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экономика, россия, евразийский экономический союз, федеральная таможенная служба (фтс россии), министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Евразийский экономический союз, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Министерство финансов РФ (Минфин России)
06:02 16.02.2023 (обновлено: 06:29 16.02.2023)
Ассоциация банков России выступила за повышение лимита ввоза валюты
Войлуков: Ассоциация банков России предложила повысить лимит на ввоз валюты в десять раз
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Ассоциация банков России предлагает повысить недекларируемый лимит на ввоз в Россию иностранной валюты в 10 раз — до 100 тысяч долларов и сейчас готовит соответствующее обращение в Федеральную таможенную службу, а при необходимости намерена добиваться выноса этого вопроса на уровень ЕАЭС, рассказал РИА Новости вице-президент ассоциации Алексей Войлуков.
"Мы готовим предложение о повышении недекларируемого лимита на ввоз в Россию иностранной валюты до 100 тысяч долларов. Этот вопрос обсуждался внутри ассоциации. Мы обратились в Минфин и ЦБ, они сказали, что не против, но нужно обратиться в ФТС
. Так что мы готовим предложение в ФТС", — сказал он.
Войлуков пояснил, что сегодня большинство банков, особенно крупные, из-за санкций не могут закупать доллары и евро и завозить в страну, как это было все предыдущие годы, поэтому внутри страны "не так чтобы было много свободной валюты". В то же время валюта требуется небольшим компаниям для бизнес-операций, а также физлицам, которые хотели бы снять средства со своих счетов.
Сейчас в России, как государстве-члене ЕАЭС, действует порог для декларирования ввозимой валюты в эквиваленте от 10 тысяч долларов. При декларировании указывается источник происхождения наличных денежных средств, а также сведения об их предполагаемом использовании. Подтверждение происхождения денег осуществляется с помощью документов, которые оформляют банки при совершении операций, выдаче денег со счета или оформлении кредита, а также с помощью документов, подтверждающих гражданско-правовые сделки.
В Росфинмониторинге
агентству заявили, что увеличение порога декларирования возможно только путем внесения изменений в таможенное законодательство ЕАЭС.
"Вместе с тем, на наш взгляд, увеличение потолка ввоза наличной иностранной валюты может привести к повышению уровня риска использования такого канала "курьерами наличных", в том числе связанными с криминальными структурами, без возможности установления источника происхождения ввозимых денежных и иных средств", — добавили в службе.
В ФТС перенаправили запрос РИА Новости в Евразийскую экономическую комиссию
, там на запрос пока не ответили. Войлуков при этом отметил, что при необходимости ассоциация пойдет на уровень ЕАЭС.
"Если есть куда дальше двигаться, то двигаться будем. Решать этот вопрос нужно", — продолжил он.
Это пока еще необходимо и рынку, и клиентам, заключил собеседник агентства.