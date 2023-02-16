https://ria.ru/20230216/valyuta-1852301642.html

Ассоциация банков России выступила за повышение лимита ввоза валюты

Ассоциация банков России выступила за повышение лимита ввоза валюты - РИА Новости, 16.02.2023

Ассоциация банков России выступила за повышение лимита ввоза валюты

Ассоциация банков России предлагает повысить недекларируемый лимит на ввоз в Россию иностранной валюты в 10 раз — до 100 тысяч долларов и сейчас готовит... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T06:02

2023-02-16T06:02

2023-02-16T06:29

экономика

россия

евразийский экономический союз

федеральная таможенная служба (фтс россии)

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Ассоциация банков России предлагает повысить недекларируемый лимит на ввоз в Россию иностранной валюты в 10 раз — до 100 тысяч долларов и сейчас готовит соответствующее обращение в Федеральную таможенную службу, а при необходимости намерена добиваться выноса этого вопроса на уровень ЕАЭС, рассказал РИА Новости вице-президент ассоциации Алексей Войлуков. "Мы готовим предложение о повышении недекларируемого лимита на ввоз в Россию иностранной валюты до 100 тысяч долларов. Этот вопрос обсуждался внутри ассоциации. Мы обратились в Минфин и ЦБ, они сказали, что не против, но нужно обратиться в ФТС. Так что мы готовим предложение в ФТС", — сказал он. Войлуков пояснил, что сегодня большинство банков, особенно крупные, из-за санкций не могут закупать доллары и евро и завозить в страну, как это было все предыдущие годы, поэтому внутри страны "не так чтобы было много свободной валюты". В то же время валюта требуется небольшим компаниям для бизнес-операций, а также физлицам, которые хотели бы снять средства со своих счетов. Сейчас в России, как государстве-члене ЕАЭС, действует порог для декларирования ввозимой валюты в эквиваленте от 10 тысяч долларов. При декларировании указывается источник происхождения наличных денежных средств, а также сведения об их предполагаемом использовании. Подтверждение происхождения денег осуществляется с помощью документов, которые оформляют банки при совершении операций, выдаче денег со счета или оформлении кредита, а также с помощью документов, подтверждающих гражданско-правовые сделки. В Росфинмониторинге агентству заявили, что увеличение порога декларирования возможно только путем внесения изменений в таможенное законодательство ЕАЭС."Вместе с тем, на наш взгляд, увеличение потолка ввоза наличной иностранной валюты может привести к повышению уровня риска использования такого канала "курьерами наличных", в том числе связанными с криминальными структурами, без возможности установления источника происхождения ввозимых денежных и иных средств", — добавили в службе. В ФТС перенаправили запрос РИА Новости в Евразийскую экономическую комиссию, там на запрос пока не ответили. Войлуков при этом отметил, что при необходимости ассоциация пойдет на уровень ЕАЭС.Это пока еще необходимо и рынку, и клиентам, заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20230208/zoloto-1850355662.html

https://ria.ru/20230203/ekonomika-1849327269.html

https://ria.ru/20230130/dollar-1848282965.html

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экономика, россия, евразийский экономический союз, федеральная таможенная служба (фтс россии), министерство финансов рф (минфин россии)