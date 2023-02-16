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Ассоциация банков России выступила за повышение лимита ввоза валюты - РИА Новости, 16.02.2023
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Ассоциация банков России выступила за повышение лимита ввоза валюты
Ассоциация банков России выступила за повышение лимита ввоза валюты - РИА Новости, 16.02.2023
Ассоциация банков России выступила за повышение лимита ввоза валюты
Ассоциация банков России предлагает повысить недекларируемый лимит на ввоз в Россию иностранной валюты в 10 раз — до 100 тысяч долларов и сейчас готовит... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T06:02
2023-02-16T06:29
экономика
россия
евразийский экономический союз
федеральная таможенная служба (фтс россии)
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Ассоциация банков России предлагает повысить недекларируемый лимит на ввоз в Россию иностранной валюты в 10 раз — до 100 тысяч долларов и сейчас готовит соответствующее обращение в Федеральную таможенную службу, а при необходимости намерена добиваться выноса этого вопроса на уровень ЕАЭС, рассказал РИА Новости вице-президент ассоциации Алексей Войлуков. "Мы готовим предложение о повышении недекларируемого лимита на ввоз в Россию иностранной валюты до 100 тысяч долларов. Этот вопрос обсуждался внутри ассоциации. Мы обратились в Минфин и ЦБ, они сказали, что не против, но нужно обратиться в ФТС. Так что мы готовим предложение в ФТС", — сказал он. Войлуков пояснил, что сегодня большинство банков, особенно крупные, из-за санкций не могут закупать доллары и евро и завозить в страну, как это было все предыдущие годы, поэтому внутри страны "не так чтобы было много свободной валюты". В то же время валюта требуется небольшим компаниям для бизнес-операций, а также физлицам, которые хотели бы снять средства со своих счетов. Сейчас в России, как государстве-члене ЕАЭС, действует порог для декларирования ввозимой валюты в эквиваленте от 10 тысяч долларов. При декларировании указывается источник происхождения наличных денежных средств, а также сведения об их предполагаемом использовании. Подтверждение происхождения денег осуществляется с помощью документов, которые оформляют банки при совершении операций, выдаче денег со счета или оформлении кредита, а также с помощью документов, подтверждающих гражданско-правовые сделки. В Росфинмониторинге агентству заявили, что увеличение порога декларирования возможно только путем внесения изменений в таможенное законодательство ЕАЭС."Вместе с тем, на наш взгляд, увеличение потолка ввоза наличной иностранной валюты может привести к повышению уровня риска использования такого канала "курьерами наличных", в том числе связанными с криминальными структурами, без возможности установления источника происхождения ввозимых денежных и иных средств", — добавили в службе. В ФТС перенаправили запрос РИА Новости в Евразийскую экономическую комиссию, там на запрос пока не ответили. Войлуков при этом отметил, что при необходимости ассоциация пойдет на уровень ЕАЭС.Это пока еще необходимо и рынку, и клиентам, заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230208/zoloto-1850355662.html
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экономика, россия, евразийский экономический союз, федеральная таможенная служба (фтс россии), министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Евразийский экономический союз, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Министерство финансов РФ (Минфин России)
06:02 16.02.2023 (обновлено: 06:29 16.02.2023)
 
Ассоциация банков России выступила за повышение лимита ввоза валюты

Войлуков: Ассоциация банков России предложила повысить лимит на ввоз валюты в десять раз

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкДенежные купюры: доллары США и евро
Денежные купюры: доллары США и евро - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Ассоциация банков России предлагает повысить недекларируемый лимит на ввоз в Россию иностранной валюты в 10 раз — до 100 тысяч долларов и сейчас готовит соответствующее обращение в Федеральную таможенную службу, а при необходимости намерена добиваться выноса этого вопроса на уровень ЕАЭС, рассказал РИА Новости вице-президент ассоциации Алексей Войлуков.
"Мы готовим предложение о повышении недекларируемого лимита на ввоз в Россию иностранной валюты до 100 тысяч долларов. Этот вопрос обсуждался внутри ассоциации. Мы обратились в Минфин и ЦБ, они сказали, что не против, но нужно обратиться в ФТС. Так что мы готовим предложение в ФТС", — сказал он.
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Войлуков пояснил, что сегодня большинство банков, особенно крупные, из-за санкций не могут закупать доллары и евро и завозить в страну, как это было все предыдущие годы, поэтому внутри страны "не так чтобы было много свободной валюты". В то же время валюта требуется небольшим компаниям для бизнес-операций, а также физлицам, которые хотели бы снять средства со своих счетов.
Сейчас в России, как государстве-члене ЕАЭС, действует порог для декларирования ввозимой валюты в эквиваленте от 10 тысяч долларов. При декларировании указывается источник происхождения наличных денежных средств, а также сведения об их предполагаемом использовании. Подтверждение происхождения денег осуществляется с помощью документов, которые оформляют банки при совершении операций, выдаче денег со счета или оформлении кредита, а также с помощью документов, подтверждающих гражданско-правовые сделки.
В Росфинмониторинге агентству заявили, что увеличение порога декларирования возможно только путем внесения изменений в таможенное законодательство ЕАЭС.
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"Вместе с тем, на наш взгляд, увеличение потолка ввоза наличной иностранной валюты может привести к повышению уровня риска использования такого канала "курьерами наличных", в том числе связанными с криминальными структурами, без возможности установления источника происхождения ввозимых денежных и иных средств", — добавили в службе.
В ФТС перенаправили запрос РИА Новости в Евразийскую экономическую комиссию, там на запрос пока не ответили. Войлуков при этом отметил, что при необходимости ассоциация пойдет на уровень ЕАЭС.
"Если есть куда дальше двигаться, то двигаться будем. Решать этот вопрос нужно", — продолжил он.
Это пока еще необходимо и рынку, и клиентам, заключил собеседник агентства.
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ЭкономикаРоссияЕвразийский экономический союзФедеральная таможенная служба (ФТС России)Министерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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