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Боец группы "Вагнер" раскрыл потери Украины в Соледаре - РИА Новости, 16.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
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Боец группы "Вагнер" раскрыл потери Украины в Соледаре
Боец группы "Вагнер" раскрыл потери Украины в Соледаре - РИА Новости, 16.02.2023
Боец группы "Вагнер" раскрыл потери Украины в Соледаре
Потери оборонявших Соледар украинских войск в шесть-семь раз превысили потери атакующей стороны, сообщил РИА Новости боец группы "Вагнер" Герой России Антон... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T03:07
2023-02-16T03:15
специальная военная операция на украине
безопасность
соледар
россия
украина
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АРТЕМОВСК (ДНР), 16 фев — РИА Новости. Потери оборонявших Соледар украинских войск в шесть-семь раз превысили потери атакующей стороны, сообщил РИА Новости боец группы "Вагнер" Герой России Антон Елизаров с позывным "Лотос", командовавший штурмом. "Соотношение потерь, получается, наверное, один к шести, один к семи. Со стороны противника — семь к одному нашему", — сказал собеседник агентства.Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин ранее сообщил, что Елизаров, выпускник Рязанского десантного училища, командовал штурмом Соледара. В последствии он стал Героем России, ЛНР и ДНР.Освобождение Соледара завершилось вечером 12 января. По информации Минобороны, это событие важно для развития наступления российских войск, а также для блокировки путей снабжения ВСУ в Артемовске.
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безопасность, соледар, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Соледар, Россия, Украина
03:07 16.02.2023 (обновлено: 03:15 16.02.2023)
 
Боец группы "Вагнер" раскрыл потери Украины в Соледаре

Боец "Вагнера" Елизаров: потери Украины в Соледаре в семь раз превысили потери России

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкБойцы подразделения ЧВК "Вагнер" в Соледаре.
Бойцы подразделения ЧВК Вагнер в Соледаре. - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Бойцы подразделения ЧВК "Вагнер" в Соледаре. . Архивное фото
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АРТЕМОВСК (ДНР), 16 фев — РИА Новости. Потери оборонявших Соледар украинских войск в шесть-семь раз превысили потери атакующей стороны, сообщил РИА Новости боец группы "Вагнер" Герой России Антон Елизаров с позывным "Лотос", командовавший штурмом.
"Соотношение потерь, получается, наверное, один к шести, один к семи. Со стороны противника — семь к одному нашему", — сказал собеседник агентства.
Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин ранее сообщил, что Елизаров, выпускник Рязанского десантного училища, командовал штурмом Соледара. В последствии он стал Героем России, ЛНР и ДНР.
Освобождение Соледара завершилось вечером 12 января. По информации Минобороны, это событие важно для развития наступления российских войск, а также для блокировки путей снабжения ВСУ в Артемовске.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСоледарРоссияУкраина
 
 
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