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Боец группы "Вагнер" раскрыл потери Украины в Соледаре

Боец группы "Вагнер" раскрыл потери Украины в Соледаре - РИА Новости, 16.02.2023

Боец группы "Вагнер" раскрыл потери Украины в Соледаре

Потери оборонявших Соледар украинских войск в шесть-семь раз превысили потери атакующей стороны, сообщил РИА Новости боец группы "Вагнер" Герой России Антон... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T03:07

2023-02-16T03:07

2023-02-16T03:15

специальная военная операция на украине

безопасность

соледар

россия

украина

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АРТЕМОВСК (ДНР), 16 фев — РИА Новости. Потери оборонявших Соледар украинских войск в шесть-семь раз превысили потери атакующей стороны, сообщил РИА Новости боец группы "Вагнер" Герой России Антон Елизаров с позывным "Лотос", командовавший штурмом. "Соотношение потерь, получается, наверное, один к шести, один к семи. Со стороны противника — семь к одному нашему", — сказал собеседник агентства.Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин ранее сообщил, что Елизаров, выпускник Рязанского десантного училища, командовал штурмом Соледара. В последствии он стал Героем России, ЛНР и ДНР.Освобождение Соледара завершилось вечером 12 января. По информации Минобороны, это событие важно для развития наступления российских войск, а также для блокировки путей снабжения ВСУ в Артемовске.

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безопасность, соледар, россия, украина