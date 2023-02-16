https://ria.ru/20230216/uslugi-1852385093.html

В ЦБ не увидели рисков в предоставлении банковских услуг через Telegram

В ЦБ не увидели рисков в предоставлении банковских услуг через Telegram - РИА Новости, 16.02.2023

В ЦБ не увидели рисков в предоставлении банковских услуг через Telegram

Банк России не видит дополнительных технологических рисков в предоставлении банками услуг через Telegram, но кредитные организации должны учитывать, что... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T13:08

2023-02-16T13:08

2023-02-16T13:44

россия

экономика

центральный банк рф (цб рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 фев - РИА Новости. Банк России не видит дополнительных технологических рисков в предоставлении банками услуг через Telegram, но кредитные организации должны учитывать, что мошенники часто используют мессенджер как средство коммуникации, и предусмотреть защитные механизмы, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина."Что касается предоставления услуг через Telegram-каналы банками - наши специалисты анализировали, каких-то дополнительных технологических рисков от использования Telegram-каналов нет, именно технологических рисков", - сказала глава регулятора в кулуарах Уральского форума по кибербезопасности."Но мы видим, что Telegram-каналы часто используются как средство коммуникации мошенниками. Поэтому эти риски возможно снизить при внедрении на уровне банков продвинутых антифродовых механизмов, которые должны учитывать в том числе факт того, что мессенджеры могут использоваться широко мошенниками", - добавила она.

https://ria.ru/20230216/valyuta-1852391502.html

россия

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, центральный банк рф (цб рф)