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В ЦБ не увидели рисков в предоставлении банковских услуг через Telegram - РИА Новости, 16.02.2023
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В ЦБ не увидели рисков в предоставлении банковских услуг через Telegram
В ЦБ не увидели рисков в предоставлении банковских услуг через Telegram - РИА Новости, 16.02.2023
В ЦБ не увидели рисков в предоставлении банковских услуг через Telegram
Банк России не видит дополнительных технологических рисков в предоставлении банками услуг через Telegram, но кредитные организации должны учитывать, что... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T13:08
2023-02-16T13:44
россия
экономика
центральный банк рф (цб рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 фев - РИА Новости. Банк России не видит дополнительных технологических рисков в предоставлении банками услуг через Telegram, но кредитные организации должны учитывать, что мошенники часто используют мессенджер как средство коммуникации, и предусмотреть защитные механизмы, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина."Что касается предоставления услуг через Telegram-каналы банками - наши специалисты анализировали, каких-то дополнительных технологических рисков от использования Telegram-каналов нет, именно технологических рисков", - сказала глава регулятора в кулуарах Уральского форума по кибербезопасности."Но мы видим, что Telegram-каналы часто используются как средство коммуникации мошенниками. Поэтому эти риски возможно снизить при внедрении на уровне банков продвинутых антифродовых механизмов, которые должны учитывать в том числе факт того, что мессенджеры могут использоваться широко мошенниками", - добавила она.
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россия, экономика, центральный банк рф (цб рф)
Россия, Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
13:08 16.02.2023 (обновлено: 13:44 16.02.2023)
 
В ЦБ не увидели рисков в предоставлении банковских услуг через Telegram

Набиуллина: ЦБ не видит рисков в предоставлении банковских услуг через Telegram

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 фев - РИА Новости. Банк России не видит дополнительных технологических рисков в предоставлении банками услуг через Telegram, но кредитные организации должны учитывать, что мошенники часто используют мессенджер как средство коммуникации, и предусмотреть защитные механизмы, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Что касается предоставления услуг через Telegram-каналы банками - наши специалисты анализировали, каких-то дополнительных технологических рисков от использования Telegram-каналов нет, именно технологических рисков", - сказала глава регулятора в кулуарах Уральского форума по кибербезопасности.
"Но мы видим, что Telegram-каналы часто используются как средство коммуникации мошенниками. Поэтому эти риски возможно снизить при внедрении на уровне банков продвинутых антифродовых механизмов, которые должны учитывать в том числе факт того, что мессенджеры могут использоваться широко мошенниками", - добавила она.
Здание Центрального банка России в Москве - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
Вчера, 13:30
Банк России планирует продлить ограничения на снятие наличной валюты
 
РоссияЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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