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Госдума ограничила дисконт Urals к Brent при расчете нефтяных налогов - РИА Новости, 16.02.2023
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https://ria.ru/20230216/urals-1852415292.html
Госдума ограничила дисконт Urals к Brent при расчете нефтяных налогов
Госдума ограничила дисконт Urals к Brent при расчете нефтяных налогов - РИА Новости, 16.02.2023
Госдума ограничила дисконт Urals к Brent при расчете нефтяных налогов
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который с 1 апреля текущего года ограничивает дисконт на российскую нефть марки Urals по отношению к цене... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T14:30
2023-02-16T19:47
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
цены на нефть
госдума рф
министерство финансов рф (минфин россии)
евросоюз
urals
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который с 1 апреля текущего года ограничивает дисконт на российскую нефть марки Urals по отношению к цене Brent для расчета нефтяных налогов.Документ изменяет порядок определения котировок российской нефти, используемых для расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при добыче нефти, налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья и акциза на нефтяное сырье.Если нефть Urals в апреле будет дешевле эталонной нефти Brent (котировка North Sea Dated) более чем на 34 доллара за баррель, то для расчета налогов цена российской марки будет зафиксирована как стоимость марки Brent, уменьшенная на 34 доллара. Аналогичным образом в мае стоимость Urals для расчета налогов определят со скидкой к Brent в 31 доллар за баррель, в июне - 28 долларов, а с июля - 25 долларов. Если дисконты на российскую нефть будут меньше указанных цифр, то налоги рассчитают исходя из фактической стоимости Urals.Переходный период применения дисконтов к цене Brent позволит нефтяным компаниям адаптироваться к новому порядку расчета налогов на базе котировок Urals, пояснял Минфин РФ.Сейчас цена российской нефти марки Urals рассчитывается на основе данных ценового агентства Argus. На эти котировки опирается Минфин при расчете экспортной пошлины и нефтяных налогов. В октябре Argus запустил новую систему оценки стоимости Urals на базе портов в России, поскольку прежняя стала нерелевантной из-за эмбарго ЕС. Минфин заявлял, что в 2023 году продолжает использовать котировку Argus, но в первом квартале рассмотрит целесообразность перехода на другие котировки.Кроме того, закон увеличивает с 20 до 25 долларов за баррель ценовой дифференциал, который используется для расчета демпфирующего механизма на бензин. Одновременно вводится ценовой дифференциал при расчете демпфера по дизельному топливу. С 1 апреля и до конца 2023 года предел ценового дифференциала составит 10 долларов за баррель.Закон должен вступить в силу с 1 апреля 2023 года, но не ранее чем через месяц со дня его официального опубликования.
https://ria.ru/20230215/neft-1852236324.html
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экономика, россия, цены на нефть, госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии), евросоюз, urals, brent, нефть, цены
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Цены на нефть, Госдума РФ, Министерство финансов РФ (Минфин России), Евросоюз, Urals, Brent, Нефть, Цены
14:30 16.02.2023 (обновлено: 19:47 16.02.2023)
 
Госдума ограничила дисконт Urals к Brent при расчете нефтяных налогов

Госдума с 1 апреля ограничила дисконт Urals к Brent при расчете нефтяных налогов

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНефтяная качалка в Республике Татарстан
Нефтяная качалка в Республике Татарстан - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяная качалка в Республике Татарстан. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который с 1 апреля текущего года ограничивает дисконт на российскую нефть марки Urals по отношению к цене Brent для расчета нефтяных налогов.
Документ изменяет порядок определения котировок российской нефти, используемых для расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при добыче нефти, налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья и акциза на нефтяное сырье.
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
15 февраля, 17:50
В Минфине объяснили, зачем нужна корректировка нефтяных налогов
Если нефть Urals в апреле будет дешевле эталонной нефти Brent (котировка North Sea Dated) более чем на 34 доллара за баррель, то для расчета налогов цена российской марки будет зафиксирована как стоимость марки Brent, уменьшенная на 34 доллара. Аналогичным образом в мае стоимость Urals для расчета налогов определят со скидкой к Brent в 31 доллар за баррель, в июне - 28 долларов, а с июля - 25 долларов. Если дисконты на российскую нефть будут меньше указанных цифр, то налоги рассчитают исходя из фактической стоимости Urals.
Переходный период применения дисконтов к цене Brent позволит нефтяным компаниям адаптироваться к новому порядку расчета налогов на базе котировок Urals, пояснял Минфин РФ.
Сейчас цена российской нефти марки Urals рассчитывается на основе данных ценового агентства Argus. На эти котировки опирается Минфин при расчете экспортной пошлины и нефтяных налогов. В октябре Argus запустил новую систему оценки стоимости Urals на базе портов в России, поскольку прежняя стала нерелевантной из-за эмбарго ЕС. Минфин заявлял, что в 2023 году продолжает использовать котировку Argus, но в первом квартале рассмотрит целесообразность перехода на другие котировки.
Кроме того, закон увеличивает с 20 до 25 долларов за баррель ценовой дифференциал, который используется для расчета демпфирующего механизма на бензин. Одновременно вводится ценовой дифференциал при расчете демпфера по дизельному топливу. С 1 апреля и до конца 2023 года предел ценового дифференциала составит 10 долларов за баррель.
Закон должен вступить в силу с 1 апреля 2023 года, но не ранее чем через месяц со дня его официального опубликования.
Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
Вчера, 03:28
Япония сократила импорт нефти из России на 76 процентов
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияЦены на нефтьГосдума РФМинистерство финансов РФ (Минфин России)ЕвросоюзUralsBrentНефтьЦены
 
 
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